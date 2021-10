Humidificadores domésticos: pros y contras y las mejores marcas para este otoño

Caen las temperaturas exteriores nocturnas y, por tanto también lo hace la humedad en el interior de nuestras casas. Quizás ya lo has notado porque has empezado a usar un bálsamo labial o te rasca la garganta. Sea cual sea el caso, es evidente que el aire de tu casa no retiene mucha humedad.

Legionelosis: por qué debe preocuparnos a partir de octubre

Saber más

Según un estudio publicado en Environmental Health Perspectives, se considera que la humedad relativa óptima en el interior de las casas está entre el 40-50% por dos motivos: la supervivencia de bacterias y virus infecciosos presentes en el aire se reduce con una humedad de entre 40% y 70%.

Además, el efecto de las poblaciones de ácaros y hongos también se minimiza con una humedad relativa inferior al 50% (pero, en cambio, alcanzan un tamaño más grande con un 80% de humedad).

Podemos medir la humedad con un higrómetro, que permite calcular la temperatura e ir guardando los registros para hacer un seguimiento del confort de nuestra casa. La creencia popular considera que la humedad ambiental alivia la sintomatología de las afecciones del aparato respiratorio debido a que la mucosa no se reseca ni en la garganta ni en la nariz.

Reemplazarla través de humidificadores es una práctica que se sigue en algunos hogares. Sin embargo, debe tenerse cuidado con el uso de este tipo de dispositivos, porque ir al otro extremo, es decir, a la sobrehumedad, tampoco es bueno: puede promover el crecimiento de moho, de bacterias y ácaros del polvo. El objetivo es encontrar el equilibrio correcto.

¿Qué es un humidificador y para qué sirve?

Los humidificadores son dispositivos cuya principal función es emitir vapor de agua para aumentar los niveles de humedad en el aire. Se usan en la mayoría de los casos para aliviar las molestias físicas que suele provocar el aire seco en la garganta, los labios o en la piel.

La humedad que liberan también puede aliviar molestias comunes provocadas por la calefacción del invierno, como la electricidad estática. Debe tenerse en cuenta que, durante el invierno, y en casas con calefacción, la humedad en el interior puede caer a un 10%.

No todos los humidificadores domésticos son iguales ni funcionan de la misma manera. Pueden dividirse en:

Evaporadores : usan un ventilador para echar aire a través de un filtro humedecido. Funcionan pasando aire caliente sobre una almohadilla recubierta de agua. El aire caliente absorbe la humedad a medida que se mueve y luego circula por la habitación. Son una opción asequible pero pueden comportar algunos problemas si dejan ir demasiada humedad en el aire. En consecuencia, pueden aumentar los síntomas de alergia y asma.

: usan un ventilador para echar aire a través de un filtro humedecido. Funcionan pasando aire caliente sobre una almohadilla recubierta de agua. El aire caliente absorbe la humedad a medida que se mueve y luego circula por la habitación. Son una opción asequible pero pueden comportar algunos problemas si dejan ir demasiada humedad en el aire. En consecuencia, pueden aumentar los síntomas de alergia y asma. Humidificador ultrasónico : producen una especie de niebla con la ayuda de vibraciones ultrasónicas. Son baratos, silenciosos y eficientes desde el punto de vista energético. Funcionan básicamente pulverizando agua en una niebla fina con vibración de alta frecuencia. Se trata de ondas sonoras que no percibe el oído humano pero que permiten que el agua pase de estado líquido a vapor.

: producen una especie de niebla con la ayuda de vibraciones ultrasónicas. Son baratos, silenciosos y eficientes desde el punto de vista energético. Funcionan básicamente pulverizando agua en una niebla fina con vibración de alta frecuencia. Se trata de ondas sonoras que no percibe el oído humano pero que permiten que el agua pase de estado líquido a vapor. Vaporizador: son los más portátiles y los menos costosos. Funcionan calentando agua en un recipiente, que se convierte en vapor que después pasa a través de los conductos y pasa a la habitación. La enfría antes de empujarla al aire. Una de las ventajas de este sistema es que, al hervir el agua para convertirla en vapor, la humedad está mucho más libre de patógenos e impurezas.

¿Cuáles son los mejores modelos de humidificadores?

Cecotec Humidificador Ultrasónico Pure Aroma 300 Yang

Color : Madera/Negro

: Madera/Negro Material : Plástico

: Plástico Fuente de alimentación : Cable eléctrico

: Cable eléctrico Peso del producto : 0,63 Kilogramos

: 0,63 Kilogramos Sistema : Ultrasonidos

: Ultrasonidos Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) : 16.5 x 17.3 x 17.2 cm

: 16.5 x 17.3 x 17.2 cm Capacidad : 300 Mililitros

: 300 Mililitros Tiempo de funcionamiento : 10 horas

: 10 horas Precio: 27 euros

Humidificador Amazon Basics

Color : Blanco

: Blanco Material : Plástico

: Plástico Fuente de alimentació n: Cable eléctrico

n: Cable eléctrico Peso del producto : 1,25 Kilogramos

: 1,25 Kilogramos Sistema : Ultrasonidos

: Ultrasonidos Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) : 20 x 19.5 x 21.7 cm

: 20 x 19.5 x 21.7 cm Capacidad : 2 litros

: 2 litros Tiempo de funcionamiento : 24 horas

: 24 horas Precio: 35 euros

LEVOIT Humidificador Ultrasónico 6L

Color : Blanco

: Blanco Material : Acrilonitrilo butadieno estireno

: Acrilonitrilo butadieno estireno Fuente de alimentación : Cable eléctrico

: Cable eléctrico Peso del producto : 2,4 Kilogramos

: 2,4 Kilogramos Sistema : Ultrasonidos

: Ultrasonidos Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) : 29.4 x 19.5 x 28.8 centímetros cm

: 29.4 x 19.5 x 28.8 centímetros cm Capacidad : 6 litros

: 6 litros Tiempo de funcionamiento : 36 horas

: 36 horas Precio: 90 euros (en oferta)

NULAXY Ventilador Superior Humidificador

Color : Gris

: Gris Material : Plástico

: Plástico Fuente de alimentación : Cable eléctrico

: Cable eléctrico Peso del producto : 2,4 Kilogramos

: 2,4 Kilogramos Sistema : Ultrasonidos

: Ultrasonidos Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) : 22.9 x 19.1 x 33 cm

: 22.9 x 19.1 x 33 cm Capacidad : 4,5 litros

: 4,5 litros Tiempo de funcionamiento : 30 horas

: 30 horas Precio: 41 euros

Pros y contras de los humidificadores

Los humidificadores liberan aire caliente o frío para ayudar a añadir humedad a una habitación. La elección de uno u otro dependerá de factores como el espacio o las preferencias personales. Pese a las ventajas que ofrecen algunos de ellos, debe prestarse atención a ciertos aspectos. Por ejemplo, un humidificador de ultrasonidos sucio puede causar problemas de salud.

Según la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA), los microbios pueden crecer en los depósitos de los humidificadores y las bacterias pueden liberarse al aire a través de la niebla que liberan.

Por tanto, este tipo de humidificadores no solo liberan agua sino también todo lo que contiene, como bacterias y minerales. Dado que el agua no se calienta con este tipo de deshumidificador, las impurezas de los minerales, las bacterias y otros agentes patógenos que puedan estar presentes pasan al aire.

Según un estudio de la revista Consumer Reports, de los distintos tipos de humidificadores, los evaporadores son los menos propensos a emitir bacterias en el aire. Aunque los expertos no descartan que también puedan acumular bacterias en el depósito, los filtros se ensucian rápidamente y, por tanto, necesitan ser cambiados de manera frecuente.

Cómo usar un humidificador ultrasónico de forma segura

Usar solo agua destilada , que no contiene minerales.

, que no contiene minerales. Limpiar con frecuencia con agua y jabón , sin productos químicos (porque estos también pueden liberarse al ambiente).

, sin productos químicos (porque estos también pueden liberarse al ambiente). No agregar ni añadir aceites esenciales .

. Nunca usarlo en un espacio cerrado y, cuando esté en marcha, dejar las puertas de la habitación abiertas .

. Prestar atención al polvo blanco porque esto significa que el humidificador están liberando minerales en el agua, en forma de polvo blanco. Este polvo fino pueden penetrar en las vías respiratorias, bloquear los conductos e irritar los pulmones. En este caso, debe apagarse enseguida.

Debemos tener en cuenta que, con los humidificadores, inhalaremos lo que haya en su interior. Tan peligroso es poner un humidificador demasiado tiempo en una habitación como usar uno sucio.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines suscríbete a nuestros boletines