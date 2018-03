Hoy nace ConsumoClaro

Empezaré explicando mi propia y reciente experiencia, pero puede valer cualquiera de las que se exponen en las innumerables quejas de algunos foros de viajes en internet. Cuando me propuse escribir este artículo no tenía claro si mi caso era excepcional o no, pero una superficial investigación a partir de Google me demostró que lo que me ocurrió es una práctica habitual, no solo de la compañía a la que alquilé el coche, sino de la totalidad de ellas.

En mi caso la compañía era Europcar, a la que contraté a través de su aplicación para móviles un coche en Breslavia (Polonia) con el acuerdo de devolverlo en Cracovia, en el mismo país, cuatro días más tarde. El día de la recogida, en una agencia de viajes del centro de la ciudad con la que Europcar tiene un acuerdo, el empleado que trajo el coche llegó una hora tarde alegando exceso de trabajo en el aeropuerto, donde la empresa tiene su oficina. A cambio nos dejó un coche de gama superior al que habíamos pedido.