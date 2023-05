Qué es la cloración salina y cómo puede ayudar a mi piscina

Cuando se acerca el buen tiempo hay que ir pensando en qué forma acondicionar el jardín y poner a punto la piscina. Seguro que la cloración salina puede ayudarte a mantener tu piscina en buenas condiciones. Puesto que mantener el agua siempre limpia o hacerlo la mayor cantidad de tiempo no es algo sencillo.

Habrás visto que cada vez son más los propietarios de inmuebles con piscinas que optan por esta solución. La cloración salina consiste en un tratamiento que conserva el agua en buenas condiciones, desinfectándola de un modo natural. Así evitas usar productos que pueden perjudicar a nuestra salud y también al medio ambiente.

El proceso aprovecha las propiedades de la sal para la preservación de la piscina, pero quien la usa no llega a percibir su presencia. Es inapreciable por la baja concentración en la que se utiliza este artículo de limpieza y se evitan así diversas consecuencias desagradables que conocemos del agua salada de mar. Entre ellas, la piel y el pelo resecos o la irritación de los ojos.

Cloración salina: uno de los mejores trucos para las piscinas

Este sistema elimina fácilmente los hongos, las bacterias y demás microorganismos que suelen acumularse en los estanques. Aquí, el cloro es obtenido directamente del agua a través de un proceso electrolítico en el que interviene un clorador salino, aparato capaz de convertir la sal en cloro. Este sistema es adaptable, por lo que puede ser adoptado en piscinas particulares y comunitarias.

El principal beneficio de los cloradores salinos es que permiten pasar de los químicos añadidos desaconsejados. También son recomendables independientemente del tipo de material de fabricación, ya sean de liner, de gresite o de poliéster.

¿Cómo se transforma la sal en cloro?

A grandes rasgos, estos dispositivos funcionan gracias a un añadido de sal que se debe hacer en las semanas previas al verano. Incluyendo unos cinco kg/m3 en el circuito, se encargan de disolverla y hacer correr el agua por medio de un circuito interno. Salinizada, pasa por el clorador salino en el que se realiza la electrólisis. En esta se descompone la sal y favorece la aparición natural del cloro.

¿Cuáles son las ventajas de la cloración salina?

Bienestar

La salud de tu familia, convivientes o invitados es seguramente una de tus prioridades y, si no quieres que refrescarse y divertirse acabe convertido en un riesgo, deberías decantarte por este método. Si tu objetivo es que el agua esté clara y tus seres queridos sanos, no hay nada mejor.

Esta técnica isotónica no sólo minimiza los efectos negativos de la sal en la piel sino que además multiplica los efectos positivos. Recordemos que en bajas concentraciones la piel no se hincha ni se deshidrata, el cabello no se reseca ni es necesario ducharse inmediatamente que se sale de la piscina, como pasa al salir del mar. Tampoco aparecen los olores desagradables de la playa.

Ahorro

Ahorrar un poco de dinero sin decirle adiós a la piscina es importante. Casi siempre, los sistemas de mantenimiento tradicionales son costosos y los precios de los productos que se usan son elevados. Pero el precio de la cloración salina es muy inferior en comparación y está sujeto únicamente al consumo diario de electricidad.

Si bien al inicio verás que se necesita una mayor inversión para la compra e instalación del generador de cloro en comparación con el cloro tradicional, luego te saldrá a cuenta y ganarás en agua, precio, salud y responsabilidad en el consumo.

Asimismo, su instalación no necesita mano de obra y el montaje está listo para ser utilizado en unas pocas horas.

Mayor desinfección

Los cloradores salinos son más eficientes que los otros, disolviendo la sal de manera natural y constante; siempre a un mismo ritmo. No tienes que estar encima ni revisar que el nivel de cloro sea el correcto, y el mecanismo de cloro en las células logra eliminar de forma rápida los elementos contaminantes. Incluso aquellos que derivan de cremas y lociones, y que el cloro no consigue quitar.

Por otro lado, el campo eléctrico generado durante el proceso contribuye a la desinfección del agua de la piscina.

Sostenibilidad

Esta es una solución menos contaminante para el medio ambiente y, por lo tanto, más sostenible a largo plazo. Si todos adoptamos la cloración salina para nuestras piscinas, el impacto en el planeta del cuidado de los estanques puede reducirse notablemente. Y sabemos que es importante cuidar de ello porque nos estamos quedando sin recursos. Y el agua es un bien preciado que hay que preservar.

Al obviar los cloros, estabilizantes y conservantes de origen químico, la emisión de CO2 es menor y no se requieren tantos envases.

¿Qué tener en cuenta al seleccionar un clorador salino?

Escoger el aparato ideal para tu hogar puede parecer una tarea difícil, pero si consideras algunos factores harás la elección perfecta. Tienes que analizar el número estimado de bañistas de la piscina en días normales, el volumen del estanque, las horas que podrás depurarla por día —u horas en las que no se esté usando— y la ubicación y su relación con el clima de la zona en la que se localiza.

Aunque es mejor que preguntemos a un experto antes de usarla en nuestra piscina, debes saber que la cloración salina no es un método completamente libre de cloro, puesto que el generador de cloro aún produce hipoclorito de sodio, y este es un compuesto de cloro.

Si estás pensando en este sistema, ya puedes tenerlo en cuenta ahora que empieza la temporada estival, puesto que es bastante sencillo de aplicar. Pregunta sobre sus beneficios y todas las instrucciones para que funcione correctamente.