Las frutas y verduras de marzo

Si somos consumidores de frutas, hortalizas y verduras frescas, preferiblemente de mercado o directas del productor, y nos gusta cumplir con el calendario natural para estos alimentos, evitando así producto importado y ecológicamente insostenible, nos interesará el siguiente calendario para vegetales de kilómetro cero. Con él podremos estar seguros de que compramos género producido en temporada y a relativamente poca distancia de nuestro hogar, es decir dentro del contorno de la península ibérica.

Marzo es un mes de transición a la primavera, con pocos cambios respecto a los otros dos meses de inicio del año, pero que da el fin de ciclo para algunas hortalizas apreciadas, así como para los cítricos, que se encuentran en su momento de producción ideal. No obstante debemos tener en cuenta que la mayoría de frutas estivales, o que tienen su inicio en la primavera, que nos venden no tienen en marzo origen en nuestro país y por lo tanto su consumo no es recomendable desde el punto de vista ecológico, ya que la huella de contaminación ambiental que de deja su transporte desde terceros países es profunda.

Las hortalizas de marzo

El brócoli y el calabacín están en su esplendor en marzo, al igual que la coliflor, las zanahorias y las berenjenas. Sin embargo la calabaza inicia de nuevo su temporada y en abril ya será normal encontrarla en las verdulerías recién producida, ya que la que hasta ahora consumíamos venía de cámara frigorífica, pues es un fruto de gran resistencia.

El tomate también está en un buen momento en las variedades invernales, y la cebolla y el pepino inician su mejor temporada, que durará hasta el verano. En cambio terminan temporada la alcachofa, el cardo, la escarola y la endivia, por lo que si en abril las seguimos encontrando, muy probablemente procedan de cámara frigorífica.

El repollo, la acelga, el puerro, la remolacha, los rábanos, los pimientos y los nabos también tienen un horizonte de producción amplio por delante, así como el ajo y la lechuga, que se producen todo el año. Es un bien momento, adicionalmente, para consumir el espárrago verde, que empieza lo mejor de su temporada productiva. Al contrario, debemos apurarnos para consumir col lombarda, ya que en abril será más difícil de encontrar fresca.

Foto: congerdesign

Legumbres de marzo

En el apartado de legumbres, llega el momento de la siembra del garbanzo, que se recogerá a finales de verano, aunque como se conserva fácilmente, se puede consumir todo el año. Respecto a la lenteja, ya está en recolección en algunas zonas, aunque al igual que el garbanzo se suele vender seca, precocinada o en conserva.

En cambio el guisante está en su plenitud en marzo y en abril comenzará a escasear en mercados y verdulerías. En el mismo caso están las habas, de las que todavía se pueden encontrar ejemplares de tamaño pequeño, tiernas y de piel fina y pulpa suave. A medida que se acerque abril las habas serán más grandes y carnosas, lo que obligará a cocerlas más para poder comerlas. Finalmente la judía verde, como el resto del año salvo los meses de canícula, también se ofrece fresca y en plena producción.

Foto: jf-gabnor

Cítricos de marzo

Más allá de los cítricos, marzo destaca por ser un buen mes para el consumo de kiwi y fresa de proximidad, ya que en el litoral mediterráneo español produce bien antes de que llegue el excesivo calor del verano. También los plátanos y la papaya de las Canarias están en un buen mes de consumo. Otra fruta de este origen que se puede encontrar fresca en marzo es la piña.

En cuanto a los cítricos, marzo es el último mes para degustar mandarina fresca, ya que en abril comenzará a desaparecer de los mercados. La naranja también está en un buen momento, al igual que el pomelo rosa, ideal para consumir con pulpa, pues su grado de acidez desciende con la madurez, y el limón.

Foto: Engin Akyurt

