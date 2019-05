Siete razones para evitar el pan de molde en nuestra dieta

Ainara, lectora y socia de eldiario.es nos hace la siguiente pregunta dentro del texto de un correo electrónico: "tras leer vuestro artículo Este es el lado oscuro de las cervezas 0,0 que puede llevarte a engordar, he recordado que alguien, ahora no recuerdo quién, me comentó recientemente que al pan de molde integral le añaden azúcar para que tenga más sabor y sea adictivo. Quisiera saber si tal extremo es cierto".

En primer lugar aclarar a Ainara que no se puede confirmar que el fin de añadir azúcar al pan de molde sea el de convertirlo en más adictivo, aunque probablemente la mejora del sabor pueda tener algo que ver. Después confirmar que la receta del pan de molde suele tener azúcar libre, pero añadido para mejorar la fermentación y así dar volumen a la masa. Se trata de conseguir una liberación de gases rápida y potente que hinche la masa hasta rellenar el molde, por lo que no se escatima en el añadido.

Por otro lado, con independencia de la cantidad de azúcar libre que pueda llevar, tal como asegura la Revista Consumer en este estudio, los panes de molde son generalmente menos saludables que los panes tradicionales. Si bien se constata que un pan de molde integral tiene más fibra que un blanco en barra -y por lo tanto es más recomendable desde ese punto de vista-, existen otros motivos para rechazarlo y optar por las variantes más tradicionales. A continuación te explicamos siete de ellos.

Siete argumentos en contra del pan de molde

Lleva grasas: con el fin de aumentar su esponjosidad pero también su conservación, que es muy superior al pan de barra, al pan de molde se le añaden grasas vegetales, normalmente aceite de oliva pero también la fracción esteárica del aceite de girasol alto oleico. Estas grasas, a pesar de ser mayoritariamente insaturadas, aumentan su poder calórico. Comporta azúcar añadido: en efecto, como ya hemos contado, con el fin de aumentar el volumen se añaden azúcares libres que potencien los gases de la fermentación. Estos azúcares pueden fermentarse completamente o dejar una porción residual que endulza el pan pero también dispara su carga glucémica. Por supuesto, aportan más calorías y lo hacen menos saludable que el pan de barra, al menos comparando dos versiones integrales. Por otro lado la cantidad de azúcar en el pan de molde varía mucho, pero puede alcanzar en algunos casos los 8 gramos por 100 gramos, lo que vendrían a ser unas dos rebanadas. Esto quiere decir que si nos comemos dos sándwiches elaborados con pan de molde sumaremos aproximadamente entre 14 y 16 gramos de azúcar extra. Tiene más sal: otro problema del pan de molde, aunque los hay más bajos en sal, es que suelen tener una mayor proporción de sodio con el fin de mejorar su conservación frente a microorganismos. La media se situaría sobre los 1,5 gramos por 100 gramos, por lo que con dos sándwiches ingerimos 3 gramos de sal, más de la mitad de la cantidad de sal diaria recomendada por la OMS. Tiene un bajo poder saciante: el pan de molde se deshace en la boca, es blando y esponjoso, además de untuoso y algo dulce, por lo que apetece comer más de él de lo que normalmente comeríamos de un pan de barra, siempre más compacto. Esto hace que aunque contenga fibra, su poder saciante sea comparativamente más bajo, siempre comparando panes de las mismas características; es decir blanco con blanco e integral con integral. Por lo tanto, es muy posible que tendamos a comer más de la cuenta. Por otro lado, muchos panes de molde integrales no lo son completamente, tal como te contamos en ¿Cómo puedo reconocer que un alimento es integral de verdad? No exige masticación: de lo descrito anteriormente se deduce que es un pan que apenas se mastica sino que se traga, disminuyendo la mezcla de los alimentos con las encimas de la saliva y por tanto su digestibilidad. Además, al no precisar de masticación cansa menos comerlo y de nuevo provoca que tendamos a consumir más de lo conveniente, lo que no sucede tanto con los panes de barra o rústicos. Nunca se come solo: también se lo conoce como "pan de sándwich", lo que define claramente que su función es la de acompañar a otros alimentos, ya sea embutido, mantequilla, nocilla, etc. No es un pan de mojar un pellizco, sino de comernos las rebanadas a pares, aumentando la carga grasa, glucémica y de sal que alimento que esté emparedando. No controlamos sus ingredientes alergénicos: además de grasas vegetales y azúcar, al pan de molde se le añade vinagre, para aumentar su esponjosidad, harina de habas y/ de soja y en ocasiones suero de leche o huevo, por lo que pueden contener trazas de proteínas que provoquen alergias a algunas personas. En los panes comerciales se indica en el etiquetado la inclusión de estos ingredientes, pero no en los de panadería tradicional, por lo que puede ser que a algunas personas con colon irritable les dé problemas y no sepan que es por este motivo.

