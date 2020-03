10 regalos gastronómicos para el Día del Padre que van a hacer que te quiera más

De todo lo que probamos, catamos, degustamos e investigamos para enriquecer los artículos de esta sección, hemos seleccionado los regalos gastronómicos más curiosos, novedosos y deliciosos, de esos que siempre sorprenden y extasían a los paladares más exquisitos y exigentes. Si tu progenitor es un sibarita empedernido, aquí te garantizamos que le vas a alegrar el Día del Padre.

1. Aceite arbequino con plancton marino

Ángel León fue el primer cocinero que elevó el plancton marino a los cielos de la alta gastronomía e incluso montó el Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef del Mar I+D Aponiente, con el Campus de Excelencia Internacional del Mar de diversas universidades andaluzas para investigar esta luz del mar comestible.

Sus conclusiones han dado lugar no solo a platos con el potente sabor de este alimento para ballenas, sino también a productos como el aceite de oliva virgen extra arbequino infusionado con fitoplancton marino de Castillo de Canena, uno de los productores de aceite más premiados del mundo. Al saborazo afrutado del zumo de la oliva se le une el intensísimo golpe a mar de los microorganismos verdes. Se lo echará a todo, ya verás. Precio: 40 euros.

2. Sobrasadas de quesos, curry y chocolate

Xesc Reina es el sobrasadero mayor del Reino, como ya os adelantábamos en 10 sobrasadas españolas que tienes que conocer (con permiso de Mallorca), pero lo curioso es que con la sobrasada que elabora con sus propios cerdos en Can Company, apuesta por la innovación y la experimentación de sabores.

De ahí salen la sabrosa Sa Blava, con un 10% del premiadísimo queso azul de la Formatgeria Molí de Ger, que también cría sus propias vacas; otra sobrasadería con un queso mahonés fantástico, picado para que fermente junto con la sobrasada, que se nota especialmente al olfato y le aporta cremosidad; la más curiosa con pepitas de chocolate negro y otra con curry, inconfundible por su aroma e intensidad. Hasta de bacalao se la ha elaborado Reina al chef Kiko Moya. Precio: 13'53 euros unos 350 gramos.

3. Queso galmesano

El galmesano vendría a ser el parmesano español, en concreto, de Arzúa, en La Coruña y, desde luego, no tiene nada que envidiarle. No en vano ha sido reconocido como uno de los mejores quesos del mundo, como ya te contamos en este reportaje. Pero lo mejor es que no solo se puede echar en lascas en una ensalada o rallado sobre la pasta o para gratinar.

También se vacía como si fuera una cazuela y se le echa pasta caliente recién hervida, se revuelve y se come con todo el queso fundido que es una gozada. Si no queréis hacerlo en casa, en restaurantes como la vinoteca Tierra de Barros, en Alcobendas, y El Foro, en Zaragoza, podéis celebrar el Día del Padre dándoos un buen homenaje. Precio: unos 29 euros/kilo.

4. Chuletón de vaca nacional de Discarlux

Este chuletón que se vende en esta web esta es, probablemente, la mejor carne de amplia distribución en España, la más exclusiva y la que reina en los mejores restaurantes gastronómicos. Sus entrecots y hamburguesas ya dan fe de su calidad, pero para la celebración paternal del año recomendamos su espectacular chuletón de vaca gallega de 20 a 40 días de maduración, que es pura mantequilla, se corta con el tenedor prácticamente. Precio: la pieza de 800 gramos costaría 32euros.

5. Caviar Baerii Tradicional

Está claro que ningún ser humano medio come caviar a diario, así que cuándo mejor que el Día del Padre para obsequiarle con un caviar baerii auténtico y tradicional de la zona de Somontano, en Huesca, donde se crían el esturión y la trucha en perfectas condiciones y dan lugar a estas huevas tan exquisitas, ideales para ensaladas, canapés de pescado o queso de untar con arenque, por dar ideas. Precio: vale 27,40 euros la lata de 20 gramos.

6. Foie de granjas españolas

En las granjas españolas también se crían patos y se hacen exquisitos derivados como el Foie Gras de Martiko, cuyo hígado de pato extra en un bloque entero de 300 gramos es ideal para hacer escalopes a la plancha. Precio: el lote con un dulce de tomate y otro de higo cuesta 38,95 euros.

7. Regañás gourmet artesanas

Las regañás Gourmet artesanas gigantes de Obando son el soporte perfecto para el mentado foie o para las sobrasadas, por su textura crujiente, echándole simplemente un poco de sal de escamas. Precio: la caja de diez unidades, con paquetitos de tres regañás de 150 gramos, cuesta 25,00 euros.

8. Mermeladas de sabores curiosos

Las mermeladas curiosas de sabores extraordinarios son ideales tanto para el foie a la plancha, o en micuit, como para quesos untables. Resulta delicioso combinar con mermeladas artesanales y caseras de recetas originales como mermelada de limón al peppermint, de manzana y kiwi, de membrillo y café, de naranja amarga, de naranja con nueces o con chocolate, de fresón, de cereza, de melocotón embolsado, de limón con genjibre, de cebolla, de pimiento, etc. También hacen en Elasun deliciosos gelées de vino tinto, de burbujas de oro y pétalos de rosa, de violetas o de gin tonic. Precio: una media de 35 euros el pack de seis.

9. El vino Caprichoso dulce

El vino Caprichoso dulce es fantástico para restarle sensación grasienta a ese foie o a unos ricos quesos curados a la hora del postre. Este es un joven ecológico dulce de Bodegas Robles, de la enóloga Rocío Márquez, elaborado con un coupage de Pedro Ximenez y de verdejo, muy fresco y dulce a la par que herbáceo. No son casualidad sus premios internacionales. Precio: la botella de medio litro cuesta 10'65 euros.

10. Macarons franceses

Los macarons franceses, los tienes al alcance, sin ir a París. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que solo podíamos probar los macarons en Francia. Ahora en muchas ciudades españolas hay franquicias o pastelerías que los venden, y Enric Rosich Macarons es una de las mejores boutiques especializadas para probarlos, desde los clásicos de chocolate o vainilla hasta los más originales con pétalos de rosa, lichi y frambuesa o limoncello. Precio: la caja de 15 macarons, de varios sabores a escoger, por 21 euros.

