Seis bingos donde disfrutar de una buena oferta gastronómica sin que te obliguen a cantar línea

Salir a comer, a cenar o de vermut son los planes por excelencia de cualquiera que sea un verdadero amante de la comida y, si es acompañado, mejor: cualquier delicia gastronómica se goza mucho más con amigos, familiares o cualquier persona a la que apreciemos.

Pero hay veces que buscamos algo más que alimentarnos, un plan diferente y divertido del que tener un agradable recuerdo. Así que, ¿por qué no entreteneros en un bingo mientras dais cuenta de una suculenta comida? No es necesario jugar para comer y la oferta es variada y con buenos precios.

Si os tienta este plan y queréis saber más sobre bingos, os traemos algunos por toda España en los que, además de echar alguna que otra partida, podréis elegir menú o a la carta por una excelente relación calidad-precio.

En Madrid

Bingo Roma

42 años de trayectoria hacen de Bingo Roma uno de los más famosos de la capital española, donde existen tres tipos diferentes de bingo: el tradicional, el electrónico y el videobingo. Por si fuera poco, bajo su lema “mucho más que un bingo”, también ofrecen, aparte de otros juegos y experiencias, la posibilidad de comer en su conocido Gastrobingo.

Recetas innovadoras en menús a precios inigualables como el de la cena de los fines de semana por 15 euros, donde hay infinitas elecciones posibles: crema Saint Germain a la mantequilla con crujiente ahumado, merluza de pincho gallega a la bilbaína, rabo de toro guisado con bastones de patata o flan casero de huevo con nata y arena de napolitanas. Pero quizá prefieras cenar a la carta, y ahí la ensalada Roma es uno de sus platos estrella.

Bingo Canoe

Otro de los aciertos madrileños, este en pleno Paseo de la Castellana y con más de 37 años de historia. Bajo su lema “juega, disfruta de nuestra gastronomía y gana”, ya lo dejan claro, en Bingo Canoe no solo está a la mano el entretenimiento indiscutible de un bingo, sino que los paladares exquisitos también son bienvenidos entre sus salas.

No tendríamos espacio suficiente para describir todos los platos de su cocina, pero entre ellos hallamos desde variadas hamburguesas, hasta tostas de gulas o solomillo (todas por seis euros), pasando por raciones, platos combinados a diez euros, pescados, carnes y postres a elegir entre los que destaca el sabor del brownie de chocolate o la copa Canoe.

Y una buena comida siempre va maridada con algo de beber, por ello te ofrecen una carta con infinidad de vinos, licores y cócteles. Además, si no te gustan mucho las sorpresas, puedes hacerle una visita 360º desde su página web.

En la Comunitat Valenciana

Bingo Gorrión

De lunes a domingo y vuelta a empezar, así todos los días en Alicante, en un bingo que te ofrece “más ocio del que imaginas”. Todos los tipos de bingos disponibles y lo más importante para los amantes de la comida: un servicio de hostelería permanente.

En Bingo Gorrión es factible abarcar desde una tapa con una copa, hasta un menú del día completo con platos como ensaladilla de marisco, lubina o arroz caldoso con costillas. Las comidas están disponibles por 5,45 euros y las cenas en fin de semana, por 7,50.

En Semana Santa y otros festivos, los menús son de lo más especiales y, para que estéis al tanto de todos ellos, Bingo Gorrión va actualizando su carta y el blog de su página web. No son pocos los manjares que cocinan, aquí van algunos de ellos: hamburguesa con bacon, emperador con salsa verde, espárragos con dos salsas, cogollos de Tudela con salmón, solomillo al gusto o sopa de ave con fideos.

Bingo Torrefiel

En su 30 aniversario, hace tres años, pasaron por él famosos como Soraya o Kiko Hernández, pues Bingo Torrefiel es también lugar de eventos. Y, como en toda celebración, la comida es una de las protagonistas de la fiesta, por eso, entre las paredes de este bingo valenciano, se puede encontrar una gran variedad de ensaladas, tapas, montaditos, bocadillos, sandwiches, platos especiales y, como no, postres.

Además, si ganas el bingo podrás ahorrar tu victoria, ya que los precios son más que económicos. El bocadillo más caro, en este caso de callos de sepia a la plancha, no llega a los seis euros; la parrillada de pescado cuesta 13 y los montaditos, como el de jamón catalán, lomo con queso o queso fresco con anchoa, cuestan 1,50 la unidad.

En otras comunidades

Royal Coruña

¿A quién no le gustaría gritar ‘bingo’ mientras disfruta de una exquisita bacanal? Y en caso de no gritarlo, no pasa nada, porque igual el bingo no lo ganáis, pero por lo menos os lleváis el ágape. A modo de ejemplo, hemos escogido el de A Coruña por su fama, pero los bingos del grupo Comar alcanzan provincias españolas como Salamanca, Pontevedra y Santander.

Sus salas de juego -entre la que destaca la del bingo- se completan con una amplia oferta de hostelería: el típico bocadillo de calamares por 3,90 euros, unas croquetas por 6,50 o la elección más completa y económica por 4,95: un “bocata combo” que incluye un bocadillo, sándwich o hamburguesa de la carta con patatas fritas, refresco, agua o una cerveza.

Casino Admiral

Sándwich campero, salmorejo cordobés, ensalada mixta, un montadito de salpicón de pulpo o de ensaladilla rusa, pizza pepperoni, una tarta del día o una promoción de tapa con bebida. Estos son solo algunos de los platos que se sirven en la sala de bingo del Casino Admiral de San Roque, en Cádiz.

Entre todas las promociones para el bingo, donde cada cartón cuesta entre 0,5 y dos euros según el día, también hay ofertas para picotear mientras vas tachando números. Si te apetece café y tarta del día, solo cuesta 2,50 euros; y si quieres algo más salado, además de las infinitas opciones de su carta, los sábados y domingos puedes llevarte a la boca un sandwich mixto con bebida por 4,50 euros.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines