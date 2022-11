Tres pescados que tienen más proteína que un solomillo de ternera

El trabajo Assessing seafood nutritional diversity together with climate impacts informs more comprehensive dietary advice, realizado por investigadores de diversos organismos suecos y publicado en la sección Communications Earth & Environment de la revista Nature, analiza las composiciones proteínicas de diversas especies de pescado.

En concreto han evaluado 41 especies distintas con la información disponible de cuatro bases de datos oficiales de Suiza, Japón, Canadá y la FAO. Y los resultados han sido comparados con la riqueza en proteína de la carne de vacuno, pero también de porcino y aviar.

La conclusión del trabajo, es que no pocas especies marinas, sobre todo pescado azul y bivalvos, contienen por 100 gramos de producto más proteína que muchos carnes de mamíferos y aves.

En concreto, y como ejemplificación, destaca la carne de los salmónidos, las especies afines al atún o los pequeños individuos de la especie Engraulis encrasicolus, es decir la anchoa (en el norte) o boquerón (en el sur de la península). También se cita a los mejillones y las ostras.

Aumentar el consumo de pescado

El objetivo del estudio, que ha sido publicado por investigadores suecos, el país con mayor consumo de pescado de la UE, no es otro que proponer el fomento del consumo de pescado como alternativa a la carne de animales terrestres, que dejan una gran huella de carbono, corresponsable a su vez del cambio climático.

De esta suerte, el trabajo concluye que “el aumento del consumo de especies pelágicas pequeñas, salmónidos y bivalvos capturados en la naturaleza reduciría considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero del consumo de pescados y mariscos, al tiempo que mejoraría los beneficios nutricionales, en particular si se reemplaza la carne roja”.

Así, este trabajo llama a “remodelar” la producción y el consumo de productos marinos hacia las especies que resulten más nutritivas y minimicen las emisiones climáticas.

Virtudes nutricionales del pescado

Los autores también destacan la presencia elevada de ácidos grasos omega 3 en el pescado, así como de vitamina D y una menor cantidad de compuestos inflamatorios y oxidantes propios de la carne roja, como las nitrosaminas, las acrilamidas, el hierro emo y el óxido de trimetilamina, responsables de buen número de tumores colorrectales y problemas cardiovasculares.

También señalan que el porcentaje de grasa en el pescado es sensiblemente menor que en la carne de mamífero, pues como máximo, el pescado puede contener un 12% total de grasas frente al 30% de la “carne terrestre”.

Y no obstante no citan los problemas de la contaminación con metales pesados del pescado, especialmente el azul, apuestan por el pescado de piscifactoría, que tiene más controlado este aspecto que el salvaje, si bien también tiene sus problemas ambientales.

En el estudio se asegura a este respecto que el pescado de granjas, especialmente el blanco, tiene una mayor densidad proteínica que el salvaje, ello debido a su alimentación controlada.

Un trabajo a la medida de Suecia

A pesar de las bondades que vende el trabajo, los datos objetivos no permiten esconder que Suecia es el segundo mayor consumidor de pescado de la UE, seguido de España, y que tiene intereses en las piscifactorías del Atlántico Norte.

Así, tras un acuerdo firmado el agosto pasado, la UE financiará el desarrollo de proyectos pesqueros y la implantación de la PPC (política pesquera común) con 115,9 millones de euros.

El presupuesto del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura) sueco asciende, sumando la aportación nacional, a 213,6 millones de euros para los próximos seis años.

Tres pescados interesantes por su proteína

Ahora bien, los hipotéticos intereses del estudio no eliminan los datos objetivos, y una breve visita a las composiciones nutricionales de pescados como la sardina, el salmón o la anchoa/boquerón, revelan que su densidad proteínica puede ser superior a la de algunas carnes, como por ejemplo la del solomillo de vaca.

Así, mientras el solomillo de vaca aporta 16,6 gramos de proteína por cada 100 de producto, la carne de sardina tiene en la misma relación 18 gramos de proteína, la de salmón aporta 20,62 gramos de proteína por cada 100 de pescado y la de anchoa/boquerón despunta con 21 gramos por cada 100.

Y por si fuera poco, el trabajo sueco está en lo cierto respecto al porcentaje de omega 3, a un menor aporte de compuestos oxidantes y a su menor porcentaje de materia grasa. Por no citar la vitamina D que pueden aportar suplementos como el aceite de hígado de bacalao.

