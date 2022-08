Las 4 mejores cremas solares ecológicas para evitar daños en tu piel en agosto

Para muchos de nosotros, que salga el sol es indicador de ir a pasear o pasar el día fuera de nuestra casa y agosto invita a ello. Ahora bien, cuando la luz empieza a pegar tan fuerte y durante tantas horas al día, es recomendable tomar algunas precauciones antes de salir a la calle, sea o no mucho tiempo. El más importante de ellos: la protección solar.

Algunas personas pueden pensar que la crema solar es solo necesaria cuando bajamos a la piscina o vamos a la playa cuando, en realidad, en épocas de calor y sol, debiera ser de uso casi diario y obligatorio. Ya sean faciales o de cuerpo completo, estas protecciones solares ayudan a evitar quemaduras por el impacto de la luz e, incluso, previenen la aparición de cáncer de piel.

Eso sí: estos productos, en muchas ocasiones, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o contener productos químicos. Por eso, cada vez son más las personas que tratan de buscar cremas solares ecológicas que, si bien pueden resultar más caras, cumplen su función y además, son más respetuosas con el planeta.

En ConsumoClaro te recomendamos algunos de estos productos.

Garnier Delia Spf 50

Con un índice de protección de 50, esta crema solar de Garnier es, según la empresa, una fórmula biodegradable en un 94%. Al mismo tiempo, la botella está fabricada en un 100% de plástico reciclado, por lo que el embalaje es respetuoso con el medio ambiente.

Fotoprotector facial de ISDIN Spf 50

Este protector solar está especialmente diseñado para la cara o zonas sensibles (como pueden ser las orejas) con un nivel de protección de 50. Como el anterior, se trata de una crema ecológica que, en este caso, es libre de aceites y no comedogénico -productos que pueden provocar imperfecciones como los puntos negros-.

Esto hace que la crema de ISDIN sea ideal para personas con piel atópica.

Leche solar Spf 30 ecológica

Eco cosmetics es una marca de productos cosméticos ecológicos y, entre ellos, destaca la crema solar de nivel 30. Este producto ofrece protección “100% natural” por no contener ningún compuesto derivado del petróleo, plásticos, conservantes, etc. Además, según el fabricante, esta no ha sido testada con animales, por lo que también puede ser una gran opción para veganos.

Ecran Sunnique Spf 50

Una crema solar con protección 50 de la marca Ecran Sunnique que tiene como principal reclamo estar hecha al 100% con extractos de algas que, a su vez, son cultivadas de manera ecológica. La crema es respetuosa con el agua del mar o del océano y es completamente biodegradable. Sin alcohol, colorantes ni siliconas, la botella también es 100% reciclable.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines