4 tabletas gráficas a buen precio para aprender a dibujar

Aunque siempre tendremos el papel y los lápices, quienes dibujan de vez en cuando como hobby pueden estar interesados en el dibujo digital a través de programas utilizando el ratón o, incluso, una tableta gráfica. A pesar de que puedan parecer dispositivos exclusivos para profesionales, existen opciones de entrada para aquellas personas que simplemente quieran digitalizar su arte.

Quienes alguna vez hayan utilizado tabletas gráficas pueden estar familiarizados con las mecánicas y su uso, pero para aquellos usuarios que jamás se han acercado a una: ¿qué son exactamente?

Son periféricos que, simplemente, nos facilitan el uso de algunos programas de dibujo como Painter, GIMP o incluso Photoshop. Es decir, aunque hay algunos modelos que vienen con uno, estos dispositivos permiten un mejor uso de estas aplicaciones ya que, a la hora de dibujar, es mucho más intuitivo el uso del lápiz que del ratón.

¿Y en qué consisten estos periféricos? Normalmente, la tableta gráfica cuenta con un lápiz para poder utilizarla -no todas las tabletas aceptan cualquier lápiz, por lo que es recomendable usar el de la propia marca-. Estas pueden ser inalámbricas y funcionar a través de Bluetooth o, simplemente, conectarse por cable. Además de esto, se incluyen pocas cosas más.

En ConsumoClaro, hemos recopilado algunos modelos por debajo de los 100 euros que pueden ser una opción ideal para cualquier persona que busque mejorar o digitalizar su hobby.

Gaomon 8192

Una tableta muy por debajo de los 100 euros que, además, es ideal de tamaño para los que no dispongan de mucho espacio en la mesa: 10 x 6,25 pulgadas. El lápiz es una de las grandes ventajas de este modelo ya que funciona de manera pasiva, es decir, que no cuenta con batería sino puede utilizarse aunque no esté cargado.

Es compatible con Windows y con macOS, por lo que los usuarios de Apple no tendrán que preocuparse. Además, el fabricante destaca que es compatible con la mayoría de programas -Photoshop, Manga, OpenCanvas, Krita, etc.-. A la izquierda (o derecha, según nuestra mano preferente) podemos encontrar algunos botones macros para asignarlo al zoom, deshacer, etc.

XP-PEN G640

Pero si buscamos ajustar un poco más el precio y algo más sencillo, entonces la XP-PEN G640 es la mejor alternativa ya que no solo supone un ahorro importante, sino que no sacrificamos calidad ni precisión. Al igual que la anterior, esta tableta es compatible tanto con Windows como con macOS, por lo que sirve para cualquier usuario.

El lápiz, como el de GAOMON, funciona a través de tecnología pasiva, por lo que no necesita batería. Además, dispone de dos botones para cambiar rápidamente, por ejemplo, entre dibujar y borrar. El espacio para dibujar, que viene delimitado por cuatro esquinas blancas, es de 6x4 pulgadas, lo que es suficiente.

Este tableta gráfica dispone, además, de compatibilidad con los Chromebook para poder utilizarse con Word, Google Docs, etc. e incluso con el juego OSU, un popular título musical de ordenador.

Wacom Intuos Small

Wacom es, seguramente, una de las marcas más reconocidas en lo que a tabletas gráficas se refiere, sobre todo cuando buscamos modelos con una buena calidad/precio. La Wacom Intuos Small es una opción de pequeño tamaño que, si bien es más cara que las anteriores, sí ofrece un salto de calidad importante.

La principal diferencia radica en el lápiz: dispone de una presión 4K que se traduce en una precisión de 0,25mm y 7mm de altura de lectura, aunque requiere de pilas. Respecto a la tableta en sí misma, cuenta con una superficie útil de 7 pulgadas (algo más que las anteriores) y un borde superior donde se puede colocar el lápiz. Además, si compramos esta tableta gráfica, viene con licencias para el Coral Painter Essential 7 y el Corel Aftershot Pro 3, dos programas de dibujo de Wacom. Aunque este modelo hay que conectarlo por cable, dispone de una versión con Bluetooth.

HUION INSPIROY

Huion es otra marca de confianza en tabletas gráficas de entrada y que no superen los 100 euros. Es una tableta de 11 pulgadas (la más grande) que dispone, como la primera, de ocho botones macros para poder asignar tareas específicas como zoom o deshacer.

El lápiz, PF150, aguanta hasta 8192 niveles de presión -y un mínimo de 2048- para cambiar el grosor de los trazos, al mismo tiempo, dispone de 12mm de altura de detección y dos botones macro (propios) para asignar cualquier tarea. Eso sí, utiliza batería recargable que, según el fabricante, dura unas 350 horas.

La tableta gráfica Inspiroy cuenta con conexión inalámbrica de radiofrecuencia de 2,4G, por lo que es mucho más precisa y rápida que una que funciona a través de Bluetooth. Además, es compatible tanto con Windows como con macOS y funciona con la mayoría de programas, ya sean de dibujo (Illustrator, por ejemplo) como de ofimática (Word, Excel, etc.).

