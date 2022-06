Por qué las barbacoas eléctricas pueden ser perfectas en verano

Las barbacoas son una de las clásicas comidas del verano: el calor, la compañía y las largas jornadas de luz invitan a llamar al mayor número de amigos que podamos y organizar una muy divertida tarde. Algo que los que vivimos en apartamentos podemos pensar, con recelo, que es un lujo que pocos pueden permitirse. Cuando eso, realmente, no es verdad.

A pesar de que a muchos de nosotros, cuando hablamos de barbacoa, se nos venga a la cabeza la imagen del clásico cubículo de piedra con carbón dentro o la barbacoa de las películas americanas -una parrilla con los laterales rojos-, existe una alternativa que se adapta perfectamente a cualquier situación y hogar: las barbacoas eléctricas.

Una de las principales causas de que las personas que viven en pisos no hagan deliciosas barbacoas es que, aunque tengan terraza, estas emiten un humo que puede resultar molesto para el resto de vecinos. Además de ser perjudicial para el medio ambiente. Algo que fácilmente solventan las barbacoas eléctricas, ya que son parrillas que no necesitan combustible, tan solo ser conectadas a la red eléctrica.

Ventajas y desventajas de las barbacoas eléctricas

Esto hace que las barbacoas eléctricas pueden ser una opción viable tanto para personas que viven en pisos como para quienes necesiten llevarla consigo en una autocaravana (por ejemplo) o incluso quienes, simplemente, quieran ser un poco más respetuosos con el medio ambiente y el sabor de la comida.

Las principales ventajas que ofrecen las barbacoas eléctricas son, en primer lugar, la seguridad que proporcionan -ya que no prenden ninguna llama y, por lo tanto, no hay riesgo de incendio ni quemaduras por fuego- y, en segundo lugar, que no generan ningún tipo de suciedad. Al no contar con combustibles, los modelos eléctricos no provocan humo, ni contaminan, ni dejan restos quemados por el fuego. Además, entre otros aspectos, hay que tener en cuenta que son mucho más rápidas de calentar que las de carbón y son más fáciles de utilizar, ya que no requieren técnica alguna.

Frente a estos alicientes, es cierto que existen algunas desventajas cruciales que pueden hacer que, en algunos casos, prefiramos no decantarnos por esta opción. La más importante, quizás, es que necesitamos conectarnos a la corriente eléctrica, por lo que no es apta para cualquier lugar y ocasión.

La otra es que, al ser una barbacoa eléctrica, podemos no obtener el típico sabor a barbacoa, fruto de la combustión del carbón, además de que suelen ser de menor tamaño que las estándar.

Algunos modelos recomendados por ConsumoClaro

Ufesa BB7640

Ufesa es una marca de cocina que nos ofrece grandes productos a un precio muy bajo, ideal para quienes quieren iniciarse en algunos tipos de cocina o, para este caso, tener una barbacoa eléctrica para ciertos momentos especiales.

Esta barbacoa eléctrica tiene una superficie de cocción de 41,5x24,5 centímetros, lo que puede ser algo pequeña, pero dispone de apagado automático y se puede lavar en el lavavajillas. Respecto a la potencia, dispone de 2000W.

Cecotec PerfectSteak 4200 Way

Cecotec es otra de las marcas de confianza en lo que a relación calidad/precio respecta y, como no podía ser de otra manera, su barbacoa eléctrica PerfectSteak 4200 Way es una gran opción, tanto en su modelo de sobremesa como de pie, para montar buenas barbacoas.

Este modelo dispone de una potencia de 2400W y parrilla de altura ajustable a tres niveles, lo que nos permite cocinar más o menos los ingredientes. Además, dispone de un sistema de seguridad por el que, si no está bien montada, no podrá encenderse y una bandeja recogegrasas.

Barbacoa eléctrica SEVERIN

¿Y si buscamos una barbacoa más parecido a la que nos imaginamos? ¿O, simplemente, disponemos de más espacio? La barbacoa eléctrica de SEVERIN es un modelo de pie que puede hacer las delicias de los más clásicos.

Se trata de una barbacoa eléctrica con una potencia de 2500W y una superficie de 49,5x24 centímetros disponible para cocción. Dispone de una rejilla de almacenamiento en la parte inferior y una bandeja recogegrasas fácil de desmontar.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

