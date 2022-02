Calentadores de tazas para evitar que se nos enfríe el café

Muchas veces, al poco tiempo de levantarnos, nos gusta ponernos en el ordenador para revisar correos o la prensa, quedarnos un rato con el móvil o leer un libro mientras nos tomamos una taza de café. Sea, o no, la primera hora del día, una de las cosas que más pueden llegar a molestar es que, después de un rato, demos un trago y nos encontremos frente a un brebaje frio.

Aunque el café frío puede ser una delicia en verano, no es lo mismo que nosotros, conscientemente, lo hagamos a baja temperatura a que se nos enfríe al poco tiempo de prepararlo. Una solución puede ser recalentarlo en el microondas, algo que puede hacer que no sepa igual aunque, por lo general, sí hará el apaño.

Otra solución es mantener la bebida caliente durante todo el tiempo que nos la estemos tomando. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Una opción puede ser utilizar un termo, algo habitual cuando salimos de la comodidad del hogar. La segunda opción es hacerse con un calentador de tazas.

Estos dispositivos son muy sencillos: soportes donde colocar la taza -de café o de cualquier bebida caliente- y que las mantiene calientes como si fueran una especie de hornillos portátiles. Existen multitud de modelos y alternativas, en ConsumoClaro recomendamos algunas de las que más destacan en calidad/precio.

Calentador SCOBUTY

Un calentador de tazas no tiene demasiado misterio: su objetivo no es calentar la bebida, sino retrasar el enfriamiento. Este modelo de SCOBUTY es una gran opción para quienes estén interesados en este producto pero no quieran gastarse mucho dinero.

Se trata de un soporte donde colocar la taza de café, té, leche, etc. y que dispone de dos niveles: 40 o 60 grados. Además, este calentador se apaga automáticamente cuando detecta que no tiene ningún objeto encima.

Calentador de café Mroobest

Otra opción, un poco más elevada de precio, es el de Mroobest: un calentador de tazas pequeño que puede mantener 55 grados constantes para que no se enfríe ninguna bebida. Al contrario que el modelo anterior, este es compatible con cualquier tipo de recipiente (cóncavo, plano, etc.) y materiales.

También está diseñado para que su limpieza sea fácil y no le afecte que se derrame contenido sobre él. Otra característica importante es que se conecta a través de USB, por lo que se puede mantener cerca del ordenador.

Calentador de tazas + carga inalámbrica de SCOBUTY

Como el anterior, el SCOBUTY es un calentador que funciona a través de USB capaz de mantener una temperatura cerca de los 55 grados. Dispone de un panel impermeable que, además, no solo cuenta con una zona para calentar nuestra taza, sino que dispone de un cargador inalámbrico de baja potencia.

Aunque con un diseño más elegante y sobrio que los anteriores, este modelo no es compatible con cualquier tipo de recipiente.

Calentador de tazas KitchenBoss

Los modelos anteriores son calentadores USB que, por la naturaleza de su conectividad, tampoco es que puedan aportar mucha potencia. KitchenBoss ofrece un calentador de tazas que aúnan potencia y versatilidad, ya que se conecta a la corriente eléctrica.

Con una potencia de hasta 20W, puede mantener caliente cualquier recipiente y bebida, además de poderse utilizar para bollería, velas, etc. Dispone de una pequeña memoria que permite que el nivel de calor seleccionado la última vez se mantenga, además de 3 niveles de calentamiento e indicador luminiscentes para saber si está encendido y apagado.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

