Compra Maestra: esta es la mejor oferta del Black Friday 2020

Alexia nos escribe el siguiente texto en un correo electrónico: "os escribo desde Mozambique, donde vivo desde hace quince años, cuando que fundé Khanimambo. Soy socia de eldiario.es y me apasiona vuestra sección de consumo. Creo que esta campaña que acabamos de lanzar os puede interesar".

"Quería pediros un favor porque justo ayer se nos cayó ayer la colaboración con una agencia de medios que nos iba a ayudar a difundir esta campaña en España y estoy como loca intentando que la difusión logre el objetivo de conseguir que los 117 niños que nos faltan por apadrinar tengan finalmente sus padrinas y padrinos".

"Si os gusta nuestra campaña y queréis apoyarnos difundiéndola para dar sentido, además, a esta fecha [Black Friday] tan vacía de sentido en el fondo, os lo vamos a agradecer todos mucho desde Mozambique, porque es importante para todos estos niños. Este año nos han saturado antes del mismo Black Friday de siempre. Por eso, hemos decidido lanzar El Otro Black Friday. Probablemente el único Black Friday en el que merezca la pena gastar dinero. ".

Nos hemos puesto en contacto con Alexia para que nos explique con más detalle su historia y nos ha contado que es lisboeta y que llegó a Mozambique con 23 años, hace quince, para ver sobre el terreno algunos proyectos de cooperación en la zona de Praia de Xai-Xai, y decidió quedarse para ayudar a los niños del lugar en temas de alimentación, salud, escolarización y sobre todo afecto. En este vídeo se explica bien su aventura:

"En Mozambique, eldiario.es me acompaña como parte de mi rutina diaria; el adelanto para socios lo leo a las cinco cuando ya ha salido el sol y conecto con la actualidad, pero antes de las siete mi realidad ya es otra muy diferente, donde los niños y niñas de Khanimambo me atrapan todos mis sentidos y emociones", nos explica, y añade que gracias a la fundación que ha levantado hoy en Xai-Xai 367 niños de la calle "crecen con calidad de vida y una seguridad afectiva importante que dará sus frutos dentro de pocos años".

"Mucha gente, al escuchar la historia de mi experiencia tras fundar con 23 años esta organización, me pregunta qué es realmente Khanimambo, y en cada ocasión cuento un detalle diferente, porque son muchos los que hacen la fundación especial; no se trata sólo de un centro de acogida, o de programas de nutrición, educación y salud estables y llenos de cariño y creatividad; no se trata únicamente de garantizar el futuro de niños que cargan con traumas y dificultades terribles en la vida: Khanimambo es una ilusión enorme por unir fuerzas, y por desde el lado positivo, dar lo mejor de nosotros mismos juntos", expone con emoción.

"Por eso no hemos parado de buscar ayudas en este año tan complicado, todo lo contrario", prosigue: "la COVID-19 nos ha afectado a todos, y es ahora, más que nunca, cuando nuestros compromisos solidarios tienen más sentido". Hace pocos días, señala, Alexia tuvo la oportunidad de hablar con los niños "desde la calma de quien reflexiona al conseguir cumplir un paso más en su vida", y le emocionó lo mucho que agradecían que "aún en el confinamiento, el apoyo de Khanimambo estuviera presente en sus necesidades".

La fundadora de Khanimambo asegura que está siendo todo un reto mantener la actividad en circunstancias tan difíciles y sobre todo dependiendo de la inversión solidaria desde el primer mundo, cuando la situación económica se ha puesto muy difícil para no pocas personas.

Pero gracias los padrinos y madrinas, estas personas solidarias que han mantenido sus ayudas y "a quienes Khanimambo acerca esta realidad de forma muy directa en sus redes sociales", han podido seguir ayudando de muy cerca a los niños que acoge la fundación.

"Ante la subida de precios, buscamos la fórmula para que el menú equilibrado no faltase; ante el aumento de mal trato doméstico, reformamos mecanismos de denuncia y protección; ante el parón en las escuelas públicas de nueve meses, sacamos toda nuestra fuerza para dar clases personalizadas", explica orgullosa Vieira.

"Pero incluso y así", prosigue Alexia, "tenemos 117 niños que aún no están apadrinados y por eso hemos lanzado la campaña El Otro Black Friday, una singular campaña de apadrinamientos en la por solo 20 euros al mes puedes costear un programa de educación, nutrición o salud; una oportunidad para los 117 niños y niñas". La campaña estaba lista para ser lanzada esta semana del Black Friday y Ciber Monday 2020, "el momento ideal para dar padrinos a estos 117 niños".

Pero la agencia de medios que les iba a ayudar a lanzar y mover la campaña se ha echado atrás a ultima hora, dejando a Khanimambo en una situación muy complicada. Es por ello que Alexia ha reclamado el apoyo de ConsumoClaro y eldiario.es, para intentar que la campaña El Otro Black Friday no caiga en el vacío.

"A todas las socias y los socios, a los lectores de eldiario.es, os invito a sentir de cerca esta cooperación que llevamos a cabo en Khanimambo, porque es real, llena de singularidad en el sentimiento que envuelve creer tan firmemente que todos podemos cambiar lo pequeño", termina.

