Cuatro modelos de mascarillas para hacer deporte con buena respiración

Con los últimos coletazos aparentes de la pandemia, muchos y muchas nos hemos animado ya a volver a gimnasios, polideportivos o espacios exteriores para practicar deporte acompañados de nuestros compañeros y compañeras deportivas.

Sin embargo, todavía subyace un cierto peligro de contagio especialmente cuando, debido al ejercicio físico, vamos a respirar con mayor fuerza, con lo cual nuestro aliento puede extenderse a mayor distancia y con él, el virus de la COVID-19.

Es por ello que no está de más hacer deporte, incluso en exteriores, usando una mascarilla adecuada que nos permita respirar pero que, a la vez, evite que nuestra respiración se expanda demasiado a nuestros compañeros.

Para tal fin, existen en el mercado una serie de mascarillas adecuadas que, además, protegen en caso de mala calidad del aire que puede aportar partículas PM2.5 y PM10, nocivas para nuestra salud si las respiramos, así como pueden filtrar todas aquellas partículas de polen que nos provocarían reacciones alérgicas, especialmente en primavera.

A continuación te pasamos cuatro modelos de mascarillas deportivas que puedes emplear cuando vayas a correr, a jugar a baloncesto, balonmano, fútbol pádel o incluso en los gimnasios, siempre que las admitan.

No obstante, te avisamos que este tipo de mascarillas son específicas para la práctica del deporte, pero no en usos médicos. No se recomiendan en caso de personas que sepan que están contagiadas.

Adidas Face Cover

Estas mascarillas de la famosa marca deportiva vienen en un paquete de tres unidades. Está elaborada con un 93% de poliéster reciclado y un 7% de elastano y presenta dos capas de tejido para otorgar una mayor eficacia de filtrado.

El diseño que ajustado también para dar mayor cobertura. Presenta tiras elásticas para ajustar cómodamente a las orejas.

IDAWEN Sport Fashion

Se trata de una mascarilla de bonito diseño, pensada para deportes de mucho movimiento, por lo que incorpora un cierre con velcro en la zona del cuello y la cabeza, con una cinta que opcionalmente podremos colocar por encima de las orejas para ayudar a fijarla.

Por otro lado, las máscaras deportivas IDAWEN incorporan la tecnología de filtrado que contiene un filtro de nanofibras y una triple capa, para una protección y respirabilidad máxima.

Según el fabricante, el filtro está desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se estima la vida útil de esta mascarilla en 400 horas efectivas, lo que puede equivaler a cinco meses de uso.

KNOCKY Mascarilla Transparente

Se trata de una mascarilla deportiva de tela de estructura monocapa de poliamida 100%, con acabado transparente, hidrófugo, un tejido libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

Eficacia filtración de partículas del 95.1% antes del lavado y del 95.0% tras 30 lavados a 60º. Cuenta con certificación europea (CE) CWA17553 y certificación española UNE0065.

Domos Mascarilla Transparente

Se trata de una mascarilla de unas propiedades prácticamente iguales a la anterior, aunque con un porcentaje de filtrado algo menor, 90,15. También cuenta con las dos certificaciones europeas especificadas en la mascarilla anterior. Su tejido técnico admite hasta treinta lavados.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines