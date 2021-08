Cuatro apps para descargar música, gratuitamente, y amenizar las horas de viaje

Los viajes en carretera pueden ser de lo más divertidos, pero también pueden hacerse algo tediosos. En la actualidad, aplicaciones como Spotify pueden ayudar mucho a la hora de amenizar nuestras horas sobre el asfalto… pero tienen algunas limitaciones.

La música en streaming se ha convertido en la principal vía para escucharla, sobre todo desde que los reproductores de MP3 y los archiconocidos iPods desaparecieran. A pesar de que este tipo de apps tienen beneficios, muchas veces son freemium, es decir, que pueden utilizarse de manera gratuita, para aprovecharlas al máximo es necesario pagar. Esto acarrea algunas desventajas.

Entre ellas, y siguiendo con el ejemplo de Spotify, es que si no pagamos la versión premium de la app, nos veremos obligados a estar conectados a Internet. Aunque para muchas personas esto no puede suponer ningún problema, para otras que buscan desconectar por completo o viajan hasta zonas donde no es tan fácil disponer de conexión puede ser un hándicap.

Por eso, hay algunos usuarios que preferimos dedicar algunas horas antes de nuestro viaje a descargarnos toda la música que queramos. Esto evitará que, si pasamos por una zona sin cobertura, nos quedemos sin nuestras melodías o nos permitirá viajar desconectados.

Pero, ¿qué apps son las mejores para descargar música? En ConsumoClaro te recomendamos algunas aplicaciones para bajarnos toda la música gratuita lo que queramos.

Snaptube es una aplicación para Android, aunque es una APK -es decir, fuera de la Play Store; esto se puede hacer en Ajustes/Seguridad/Permitir fuentes desconocidas-, muy intuitiva y que le resultará muy útil a cualquier usuario que esté buscando una app de este tipo.

La principal característica de Snaptube es que utiliza enlaces de otras aplicaciones para descargar la música ya que, realmente, es un "descargador" de vídeos. Entonces, ¿cómo se guarda la música? La propia app permite convertir los vídeos a formato MP3, el natural del audio.

Es decir, si tenemos una lista de música en YouTube, o encontramos alguna canción en Facebook o Instagram, podemos añadir los enlaces y, directamente, descargar los MP3 en nuestro móvil. De esta manera, vamos guardando en nuestro móvil (o cualquier otro dispositivo Android) toda la música que queramos.

Respecto a la interfaz, Snaptube se trata de una app mucho más intuitiva que muchas de sus competidoras. No solo es visualmente sencillo identificar todo lo que ofrece, es que además cuenta con un navegador propio para buscar y gestionar nuestras descargas y una opción para que nos recomiende música según nuestras preferencias.

Además, Snaptube es completamente gratuita, algo a tener muy en cuenta.

El "Spotify chino", literalmente. NetEase Cloud Music es la versión del país asiático a la app norteamericana: una aplicación de música en streaming que tiene como principal atractivo ser completamente gratuita sin dejar de ofrecer un gran catálogo.

A pesar de que es una app que originalmente estaba centrada en el público chino -e incluso la web para descargarla está en dicho idioma-, su uso se ha ido extendiendo fuera de las fronteras asiáticas. Hasta tal punto que, durante los últimos meses, se han añadido muchos grupos y cantantes occidentales, por lo que no echaremos en falta a ningún gran nombre.

Es gratuita y tiene buen catálogo, ¿qué más ofrece? Como hemos comentado antes, NetEase Cloud Music se trata de una app muy parecida a Spotify: podemos escuchar música en streaming, crear nuestras propias listas, compartirlas, etc.

Aunque el gran atractivo, además del precio, es que permite descargar gratuitamente la música en nuestro móvil, sin límites ni condiciones.

¿Y si solo queremos descargar música a mansalva? Entonces Tiny Tunes es la app ideal, ya que sacrifica interfaz, usos, características… por velocidad y sencillez.

Se trata de una aplicación que solo necesita conexión a Internet: Tiny Tunes ofrece al usuario la posibilidad de descargar miles de canciones desde siete servidores distintos. Una gran ventaja es que podemos seleccionar una lista entera de canciones y dejar el móvil mientras estas se descargan.

Más allá de esto, Tiny Tunes no ofrece mucho más. Es una app en la que la interfaz es solo una lista y la aplicación en sí ocupa muy poco espacio (alrededor de 1 MB), por lo que no gastaremos a penas disco duro en nuestro dispositivo.

Eso sí, esta app también permite escuchar la música en streaming, por si estamos buscando otra alternativa a Spotify.

Para cerrar esta lista, nos encontramos con Fildo, una de las apps que más está creciendo en los últimos meses. Se trata de una aplicación que funciona como "puente" para los usuarios, ya que no aloja música por sí misma, sino que utiliza los servicios de otras plataformas.

Es decir, Fildo es una especie de "recopilatorio" de música para descargar. Por eso, es una aplicación que dispone de una cantidad ingente de álbumes, ya sean actuales o grandes clásicos, porque utiliza los servidores de NetEase, YouTube o VK Music.

Al igual que el anterior, permite seleccionar todos los singles que queramos para que se estén descargando durante la noche o mientras realizamos otras tareas. Además de que permite seleccionar discos enteros para bajarnos.

