Cinco alternativas a los AirPods desde los 20 euros a los 190

Realme Buds Q

Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de auriculares suele ser el precio, pero los Realme Buds Q son una de las mejores opciones si buscamos gastarnos poco. Por entre 20 y 30 euros, los Buds Q son unos auriculares true wireless que calidad/precio no tienen competencia.

Sin tener una gran calidad de audio, se escuchan perfectamente aunque sin grandes pretensiones. Sus dimensiones, en forma de botón y con 3,6 gramos de peso, los hacen muy cómodos para llevar durante las jornadas. Además, puedes cambiar la almohadilla para adaptarlo aún mejor a tu oído.

Una de las características más llamativas de estos auriculares es que tienen superficie táctil. Esto supone que, sin botones al uso, puedes realizar varias acciones con los Buds Q: dos toques para pausar o reproducir, tres para pasar de canción y más.

También hay que tener en cuenta su autonomía: de unas tres horas seguidas o hasta quince horas con las cargas del estuche (que soporta 4,5 cargas). En definitiva, son una opción muy atractiva si buscamos unos buenos auriculares por un precio muy asequible.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds

Continuamos con auriculares donde el principal atractivo es el precio. Los Xiaomi MI True Wireless Earbuds son, como los anteriores, auriculares en forma de botón in-ear (que se introducen dentro de la oreja) que no superan los 20 euros de precio.

Como en el caso de los anteriores, son auriculares con una autonomía de entre tres y cuatro horas de funcionamiento con hasta quince horas ampliables con las cargas del estuche. Su calidad de audio es sorprendente para el precio: no es espectacular ni perfecta, pero hará las delicias de quienes busquen una muy baja inversión.

Los Wireless Earbuds también cuentan con una superficie táctil con la que ejecutar las diferentes acciones y pueden conectarse independientemente cada auricular. Pero hay que tener en cuenta que son un poco más grandes que los Buds Q: 72 milímetros de largo y 4,2 gramos de peso cada uno. Aunque esto puede parecer trivial, si tenemos orejas muy pequeñas, este tipo de cascos en forma de botón pueden llegar a ser molestos.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2/Basic

Pero si nuestro presupuesto es algo superior y queremos una mejor experiencia sin acercarnos a los elevados 100 euros de media de este tipo de dispositivos, tenemos dos alternativas. Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, de alrededor de 60 euros, y su versión Basic, de 40 euros.

Los primeros, Mi True Wireless Earphones 2, se sitúan como una opción muy interesante, sobre todo por su precio. No solo suponen un gran salto de calidad en el audio, sino que cuentan con cancelación de ruido -algo muy importante si los utilizamos para ir a trabajar, por ejemplo- que funciona muy bien por su precio.

Además, estos auriculares cuentan también con un sistema para detectar si los tenemos colocados o no. Gracias a esto, la reproducción de contenidos de detiene de manera automática si te quitas cualquiera de los cascos, aumentando su autonomía (de unas catorce horas).

Los Basic, por su parte, cuestan 40 euros y renuncias tanto a la cancelación de ruido como al sensor de presencia. Al mismo tiempo, son algo más ligeros que la versión premium y cuentan con algo más de batería. También hay que destacar que todo su acabado es en plástico.

Huawei Freebuds 3

Los Huawei Freebuds 3 son una alternativa que son mucho más parecidos a los AirPods que los anteriores, aunque también muy superiores en precio. Entre 90 y 120 euros, los Freebuds 3 se sitúan como una opción directa si buscamos unos auriculares true wireless que no sean los de Apple.

Con un estilo muy similar de bastón, y en distintos colores, los Freebuds 3 cuentan con una cancelación de ruido muy lograda si tenemos en cuenta su diseño abierto. Además, cada uno de los auriculares pesan apenas 4,5 gramos, lo que los hacen muy ligeros y cómodos para llevar durante varias horas.

Además, Huawei ha proporcionado una aplicación gratuita (Huawei AI) para aquellos usuarios que no tengan un móvil de la marca. A través de esta app, podrás conectar automáticamente los auriculares, actualizar el firmware y ajustar los controles táctiles de los mismos.

Eso sí: si no disponemos de un móvil de Huawei con su SO propio, el sensor de presencia no funciona.

Google Pixel Buds

Aunque poco conocidos, Google dispone de sus propios auriculares true wireless que pueden hacer las delicias de quien utiliza su móvil para todo: los Google Pixel Buds. Con un precio que ronda los 190 euros, es una opción para personas que busquen sacar el máximo partido a sus Android (o móviles Pixel).

Antes de nada, hay que destacar su diseño sobrio. De color blanco, los auriculares solo cuentan con un centro de color blanco con la "G" de Google marcada. Vienen con almohadillas de tres tamaños y un arco que se ajusta al interior de la oreja, evitando movimientos indeseados.

En Android, los Pixel Buds cuentan con una aplicación propia desde la que configurar los cascos a nuestro gusto y ver la batería tanto de los auriculares en sí como del estuche. Además de algunas funcionalidades muy interesantes como activar la "búsqueda", por si se te pierden por la casa.

Los Pixel Buds no cuentan con cancelación de ruido, pero sí con "sonido adaptable", es decir, se adaptan al ruido ambiente. Al mismo tiempo, disponen del Asistente de Google diciendo la ya famosa frase "Ok Google", permitiendo realizar llamadas y otras acciones sin necesidad de tener el teléfono.

Respecto a la autonomía: entre la batería propia de los Pixel Buds y la estación de carga, se superan las 24 horas de funcionamiento. Un tiempo de vida útil más que atractivo.

En resumen

Si lo que buscas es una alternativa a los AirPods sin gastarte mucho dinero y no buscas una gran experiencia, tus mejores opciones son los Realme Buds Q y los Xiaomi True Wireless Earbuds.

En cambio, si tu presupuesto es algo mayor y quieres una experiencia notable, debes fijarte en los Xiaomi Mi True Wireless Earphones y los Huawei Freebuds 3. Por último, los Google Pixel Buds son la alternativa de quienes buscan unos auriculares de gran calidad con buena autonomía y, además, complementar el móvil para su uso diario.

