Aplicaciones de móvil para ahorrar dinero casi sin darnos cuenta

No vienen buenos tiempos en lo económico, y seguro que para el bolsillo de muchas personas; es algo que a nadie se le escapa. Sea más o menos rápida la recuperación económica, a los y las profesionales de ciertos sectores, como el turismo, el ocio o la restauración, les espera una temporada dura, al menos hasta que haya vacuna contra el SARS-CoV-2.

Ante tal coyuntura, que genera en todos una gran incertidumbre, tal vez no esté de más tener ciertas aplicaciones instaladas en el teléfono para ir ahorrando un poquito de aquí y otro de allá, de un modo que nos resulte casi imperceptible pero que finalmente nos genere un monto efectivo que podamos reinvertir en distintas necesidades.

Con este fin contamos con diversas aplicaciones que se instalan en el móvil y que, mediante técnicas de la denominada como fintech, es decir tecnología aplicada a las finanzas domésticas, consiguen que ahorremos a veces cantidades de dinero sorprendentes de manera semanal, mensual o anual. Dichas aplicaciones se basan en la conexión con la aplicación digital de nuestro banco y, dentro de ella, con nuestra cuenta y la tarjeta de crédito que usamos para comprar.

Modos de ahorro

De este modo, pueden introducir determinados algoritmos en las operaciones que pasan por la cuenta y la tarjeta, de modo que consigamos el deseado ahorro. Para ello utilizan diversos métodos de ahorro:

El redondeo : consiste en redondear al alza los pagos que hacemos con la tarjeta de crédito al comprar. Puede ser hasta el siguiente euro o la siguiente decena, según deseemos. Por ejemplo, si pagamos por un objeto con la tarjeta 9,30 euros, la aplicación descontará de la cuenta asociada 0,30 euros, el redondeo hasta diez, y lo enviará a una cuenta virtual asociada, lo que se conoce como "hucha virtual", donde se irán acumulando los sucesivos redondeos, siempre a nuestra disposición para cuando queramos gastarlos o bien para invertirlos, por ejemplo en fondos indexados.

: consiste en redondear al alza los pagos que hacemos con la tarjeta de crédito al comprar. Puede ser hasta el siguiente euro o la siguiente decena, según deseemos. Por ejemplo, si pagamos por un objeto con la tarjeta 9,30 euros, la aplicación descontará de la cuenta asociada 0,30 euros, el redondeo hasta diez, y lo enviará a una cuenta virtual asociada, lo que se conoce como "hucha virtual", donde se irán acumulando los sucesivos redondeos, siempre a nuestra disposición para cuando queramos gastarlos o bien para invertirlos, por ejemplo en fondos indexados. La retención : podemos fijar a la aplicación que cada vez que recibamos un ingreso nos retenga un porcentaje, decidido por nosotros, y lo envíe a la hucha virtual.

: podemos fijar a la aplicación que cada vez que recibamos un ingreso nos retenga un porcentaje, decidido por nosotros, y lo envíe a la hucha virtual. El ahorro puntual : obviamente, en el momento en que recibimos o esperamos un ingreso importante, podemos ordenar que se destine en parte o su totalidad a la hucha.

: obviamente, en el momento en que recibimos o esperamos un ingreso importante, podemos ordenar que se destine en parte o su totalidad a la hucha. La aportación periódica : podemos decidir aportar cada semana, mes, trimestre, etc., una cantidad fija a nuestra hucha virtual.

: podemos decidir aportar cada semana, mes, trimestre, etc., una cantidad fija a nuestra hucha virtual. Los hitos: finalmente, gracias entre la hiperconexión entre teléfonos, relojes y aplicaciones que detectan el movimiento, etc., podemos fijar, por ejemplo, que cada vez que caminamos un determinado número de pasos, nadamos tantos metros, pasamos tantos días sin fumar, pasamos por una determinada zona, sumamos días de sol y otros hitos, la aplicación envíe una cantidad de dinero a la hucha virtual.

Puerta de entrada a diversos productos financieros

No obstante, no es posible pasar por encima del hecho de que algunas de estas aplicaciones o bien están financiadas o han llegado a acuerdos con entidades financieras y de seguros, para colocar sus productos con objetivo del ahorro del consumidor. Esto cuando no están vinculadas directamente a la entidad propietaria de la cuenta del titular.

Tal es el caso de aplicaciones comoCoinscrap, que convierte los ahorros en una inversión en un seguro de vida-ahorro de Caser, si bien con la posibilidad de recuperar el dinero tan pronto lo deseemos y sin comisiones. También BBVA posee la posibilidad de configurar una cuenta de redondeo. Ahora bien, aunque la mayoría tienden a ofrecernos fondos y planes de ahorro donde invertir con cierta insistencia, finalmente lo dejan la elección del consumidor.

Cuatro aplicaciones interesantes

Money Box : una app británica que también opera en España y está disponible para los dos sistemas operativos mayoritarios, Android e iOS. Recopila nuestros gastos y nos hace un gráfico de destino de nuestro dinero, aportando consejos. Permite establecer redondeos, hitos y retenciones, y aconseja inversiones para el dinero ahorrado. Si bien el uso de la aplicación móvil es gratuito, si utilizamos los servicios de inversión Money Box nos cobrará una libra mensual en términos de suscripción y un 0,45% anual por los servicios de inversión.

: una app británica que también opera en España y está disponible para los dos sistemas operativos mayoritarios, Android e iOS. Recopila nuestros gastos y nos hace un gráfico de destino de nuestro dinero, aportando consejos. Permite establecer redondeos, hitos y retenciones, y aconseja inversiones para el dinero ahorrado. Si bien el uso de la aplicación móvil es gratuito, si utilizamos los servicios de inversión Money Box nos cobrará una libra mensual en términos de suscripción y un 0,45% anual por los servicios de inversión. Goin : otra aplicación eficaz para ahorrar de origen anglosajón, que nos pide fijar un objetivo de ahorro y luego interconecta nuestra tarjeta con una hucha virtual para ir acumulando los ahorros, ya sea por el sistema de redondeo, retención o aportación periódica. También permite inversiones en diferentes productos, así como en la compra de criptomonedas.

: otra aplicación eficaz para ahorrar de origen anglosajón, que nos pide fijar un objetivo de ahorro y luego interconecta nuestra tarjeta con una hucha virtual para ir acumulando los ahorros, ya sea por el sistema de redondeo, retención o aportación periódica. También permite inversiones en diferentes productos, así como en la compra de criptomonedas. Vesto : se trata de una aplicación que trata de ir un poco más allá, diseñando un plan financiero para nuestras necesidades gracias a un algoritmo que analiza nuestros gastos y el balance de las distintas cuentas y tarjetas, A partir del mismo, nos diseñará un plan de ahorro para conseguir los objetivos que nos fijemos. Para ello podremos usar tanto la retención como el redondeo, además de aportaciones.

: se trata de una aplicación que trata de ir un poco más allá, diseñando un plan financiero para nuestras necesidades gracias a un algoritmo que analiza nuestros gastos y el balance de las distintas cuentas y tarjetas, A partir del mismo, nos diseñará un plan de ahorro para conseguir los objetivos que nos fijemos. Para ello podremos usar tanto la retención como el redondeo, además de aportaciones. Arbor: nos permite ahorrar mediante utilizando el redondeo, fijando transferencias periódicas, haciendo una única transferencia o mediante retos temporales. Permite también destinar los ahorros a una cartera de valores. Cobra una comisión mensual de dos euros.

