Darío Pescador nos presenta el libro de 'Tu Mejor Yo', una guía para mejorar el cuerpo y la mente

Darío Pescador, periodista y divulgador científico conocido por sus blogs Operación Transformer y Tu Mejor Yo, regresa tras el éxito de su primer libro, el homónimo Operación Transformer, con un nuevo lanzamiento: Tu Mejor Yo (Oberon, 2020). En este caso también le acompaña en las ilustraciones Puño (Premio Internacional de Ilustración Fundación SM 2009) y continua con el formato de tapa dura y libro altamente pedagógico y ameno.

"La versión en libro de Tu Mejor Yono es un compendio de los artículos que he escrito en la sección del mismo nombre en eldiario.es, sino que se trata de una profundización en los temas tratados durante estos años que más me han interesado con el ánimo de ayudar a quiénes lo lean a mejorar su cuerpo y su calidad de vida", aclara el autor.

De la inflamación al estrés

"Por ejemplo, en los años transcurridos entre mi primer y mi segundo libro, se han descubierto muchas cosas sobre la inflamación crónica y sus consecuencias que entonces no se sabían", explica. Otro tema que se toca a fondo en Tu Mejor Yo es el del estrés: "explico los últimos hallazgos sobre el tema del estrés, por qué se produce y cómo lidiar con él".

También los procesos autoinmunes, tan presentes hoy día en muchas de las complicaciones que se dan en la COVID-19, son abordados por el divulgador, así como la progresiva importancia que adquiere la microbiota en la fisiología humana". Pescador explica que el libro estará a la venta en librerías de toda España y también contará con edición digital.

Finalmente comenta que aunque de momento no ha podido mostrarlo físicamente por la pandemia, espera presentarlo pronto en Madrid y con su prologista , el médico endocrinólogo de 83 años Carlos Enrique Rodríguez Jiménez , que ha sufrido la versión más fuerte de la COVID-19 y se ha curado totalmente.

A continuación te ofrecemos la presentación en vídeo de 'Tu Mejor Yo' que Darío Pescador ha realizado para ConsumoClaro.

