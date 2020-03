Escribir poesía para sobrellevar la cuarentena: consejos para principiantes

Escribir. Tratar de no quedarse bloqueado con la sensación de "no se me ocurre nada". Si esta sensación aparece, apuntar lo que pase por la cabeza en ese momento, aunque sea repetir en el ordenador o en el papel la frase: "No se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada". En algún momento surgirá algo. Otra opción para quien no sepa qué escribir es copiar un poema u otro texto que le guste mucho. La escritura en marcha a menudo sirve para abrir el grifo de las ideas.