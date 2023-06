Estas diez frutas y hortalizas se pueden comer con piel (aunque no sea costumbre)

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicó recientemente un informe sobre los residuos de pesticidas en alimentos en el cual se exponen los resultados de los controles oficiales realizados durante 2021 en la UE, Islandia y Noruega.

Los alimentos con más pesticidas, según la EFSA (y cómo limpiarlos)

Las conclusiones revelaron que solo el 3,9% de los productos analizados mostraban cantidades de pesticidas superiores al límite máximo o permitido por la legislación.

El 90,6% de los alimentos analizados mostraron presencia de pesticidas, aunque por debajo del límite máximo permitido. El pesticida más detectado fue el óxido de etileno, en el 6,6% de las muestras por encima del límite, así como los ditiocarbamatos y los compuestos de cobre, que se usan como fungicidas.

Así pues, se constata que determinados productos alimentarios vegetales acumulan pesticidas y herbicidas en su superficie a causa de los tratamientos fitosanitarios que se dan en el campo y que conviene eliminar, ya que su ingesta puede resultar tóxica.

El problema no es que su acción tóxica tenga efectos inmediatos, ya que como se ha visto las cantidades acumuladas no suelen superar en general los límites puestos por la Unión Europea. Pero en muchos casos se desconoce si dichos compuestos se acumulan en órganos y tejidos en mayor o menor medida y los efectos que puede tener tal acumulación.

Los compuestos de la piel

Esto se puede aplicar especialmente a frutas como la manzana o la pera y también a otros alimentos vegetales, tanto si son frutos como tallos, raíces, bulbos, etc. Para eliminar los pesticidas y herbicidas caben dos opciones.

La primera es quitar la piel o capa externa del alimento, con lo que nos curamos en salud y borramos de un plumazo el riesgo de ingesta de compuestos tóxicos. El problema de esta alternativa es que también nos hace perder la mayoría de vitaminas, compuestos antixoidantes y enzimas digestivas que se acumulan en la citada corteza del vegetal y que tienen los efectos más beneficiosos sobre nuestro organismo. De hecho, dentro de la fruta o verdura solo encontraremos una mezcla de agua, fibra y azúcares. Estamos hablando de calidad frente a cantidad.

Por lo tanto, tal vez sea mejor observar la segunda alternativa, que consiste en lavar adecuadamente las frutas y verduras –no solo de pesticidas sino también de posibles bacterias y virus– y después comérnoslas con la piel para ingerir así estos compuestos cualitativamente más interesantes para nuestro organismo. En esta categoría no caben todos los alimentos y deberemos descartar los que tienen una corteza difícil de digerir.

En tal supuesto caben mandarinas, naranjas, aguacates, etc., pero también, obviamente, calabazas, melones o sandías. En lo concerniente a las frutas, la distinción es bastante clara, pero no tanto respecto a ciertas hortalizas sobre las que existe alguna confusión respecto a si es recomendable o no comérselas con la piel.

A continuación te exponemos diez frutas y hortalizas que, para tu sorpresa, se pueden comer con piel –tras lavarlas o tratarlas con calor– de manera que aprovechemos sus mejores compuestos.

Las 10 frutas y verduras comestibles con piel