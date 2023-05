Cómo mejorar la salud de tu pelo con aceite de coco

El aceite de coco es un superalimento que puede aplicarse para cuidar la salud de tu pelo, en tu día a día podrás probarlo y comprobar sus propiedades. Si ya te has sumado a la moda del aceite de coco en la alimentación, puedes disfrutarlo también de una forma radicalmente distinta: en tu pelo.

Es uno de los aceites más valorados también en cosmética y no solo en alimentación. Las propiedades de este aceite de origen natural son las que lo hacen único. Un buen aliado de la belleza y el cuidado personal. Para un elemento que requiere tanto cuidado como el pelo, el aceite de coco puede ser indispensable.

Los beneficios del aceite de coco para la salud de tu pelo

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista International Journal of Cosmetic Science detalla los beneficios del aceite de coco para la salud capilar. Al tratarse de un triglicérido, penetra perfectamente en el cabello y es capaz de reparar el daño producido. Esas puntas abiertas que dan un aspecto descuidado pueden tener los días contados con un poco de aceite de coco.

Otro de los artículos que demuestra los beneficios del aceite de coco para la salud de tu pelo se publicó en 2021 en la revista Scientific Reports. No solo es capaz de reparar el cabello dañado, también cuida una parte que en demasiadas ocasiones olvidamos, el cuero cabelludo. Es capaz de modular el crecimiento microbiano en esta parte del pelo. El aceite de coco es un elemento que hará que podamos tener una melena más brillante de la raíz a las puntas.

Remedios naturales para evitar la caída del cabello con aceite de coco

En esas épocas del año en las que se produce una caída del cabello de forma significativa, podemos optar por preparar una serie de remedios naturales que ayudarán a reforzarlo. Teniendo como producto base este aceite, será clave que lo usemos de forma regular para conseguir su efecto deseado y lucir buen pelo.

El primero de los remedios consiste en mezclar el aceite de coco con la misma cantidad de zumo de limón. Rebajamos la mezcla con un poco de agua y aplicamos este remedio casero como un spray inmediatamente después del lavado, no será necesario aclarar. Podremos comprobar cómo el pelo va cogiendo cada vez más fuerza. Aplicamos estos elementos de forma diaria y constante para ver resultados.

La segunda de las formas de crear una fórmula a base de aceite de coco para evitar la caída del cabello consiste en hervir un poco de agua con cuatro hojas de salvia. Cuando hayan pasado un par de minutos, añadimos el aceite de coco. Dejamos que se mezcle bien y apagamos el fuego. Esta mezcla la guardamos en una botella y la aplicamos con un ligero masaje a modo de mascarilla una vez a la semana.

El aceite de coco es una mascarilla que mejora la salud de tu pelo

Uno de los usos del aceite de coco consiste en aplicarse como una mascarilla para mejorar la salud de tu pelo. Al tratarse de un elemento con mucha grasa combina perfectamente con la proteína del cabello, es capaz de reparar aquellas partes que hayan quedado afectadas. Las puntas del cabello se deben cortar una vez al mes o cada 6 semanas, para sanearlas.

Para evitar las molestas puntas abiertas, además de un corte regular, el aceite de coco es un buen aliado. Se aplica directamente sobre las puntas abiertas, dejamos que actúe como una mascarilla convencional durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo aclaramos con abundante agua y comprobamos cómo el pelo se va reparando poco a poco, ganando fuerza y brillo.

Puedes usar el aceite de coco también como acondicionador

Siguiendo la misma técnica que hemos ejecutado anteriormente, usaremos este aceite de coco como acondicionador. Nos va a quedar un pelo cuidado y un poco más liso. Simplemente, aplicamos el aceite de coco a las puntas y cubrimos con un gorro o una toalla. Podemos dormir con este elemento toda la noche y comprobar los beneficios al día siguiente.

Nos duchamos con normalidad, retiramos el acondicionador. Podrías dejarlo puesto en el caso de no tener un pelo muy graso. Te quedará igual de bien, sedoso y suave. El aceite de coco le dará el brillo y el cuerpo que cualquier melena necesita, además de reparar las puntas y evitar la pérdida del cabello.

El aceite de coco también es esencial en la época de los piojos

Uno de los grandes enemigos de la salud de tu pelo en determinadas épocas del año son los piojos. Es habitual que los niños, año tras año, sin poder evitar su llegada, acaben con piojos. Hay periodos escolares que son más propensos que otros a estos piojos, que nada tienen que ver con las veces o la forma de lavar el pelo. Pueden llegar a las cabezas más limpias.

Para poder eliminarnos y conseguir que el pelo se desenrede mejor, uno de los grandes aliados es el aceite de coco. Además, también protegerá las melenas de la llegada de este tipo de elementos que pueden perjudicar su aspecto, aunque son muy fáciles de ir quitando con la ayuda de un peine especial.

¿Cómo comprobar los beneficios del aceite de coco en la salud de tu pelo?

· Establece un calendario, anota cuando empiezas a ponerte aceite de coco, ya sea en mascarilla, acondicionador o como parte de un tratamiento para evitar la caída.

· Sé constante y no te saltes ningún día. Si tienes un calendario, pero no dispones de una continuidad, no te servirá de nada.

· Los efectos del aceite de coco sobre la salud de tu pelo se podrán empezar a ver desde el primer mes de aplicación.

· Podrás comprobar sobre tu melena los beneficios del aceite de coco que apunta a quedarse, no solo en la cocina, también como elemento de cosmética natural.