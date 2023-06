Cataluña es uno de los mejores destinos turísticos del mundo, y en particular su capital destaca por una amplia oferta gastronómica. Propuestas de todo tipo que se han ido ampliando en los últimos años por la mayor demanda de elaboraciones veganas. Vamos a descubrir cuáles son los mejores restaurantes veganos de Barcelona que puedes visitar.

Todos ellos destacan por una variada carta con menús hechos a base de vegetales y otros productos que no son de origen animal. No importa si eres vegano, puesto que si sólo quieres alimentarte más saludablemente, cualquiera de ellos te enamorará. Tienes mucho que elegir.

¿Dónde comer vegano en Barcelona?

Amarre 69, sobre la playa (Passeig Joan de Borbó 69)

Éste es un espacio con un ambiente agradable y una decoración modernista que apuesta por la cocina tradicional tipo plant based. Puedes visitarlo durante prácticamente todo el día, y es ideal si durante tu viaje a Barcelona deseas comer algo en la playa.

Puedes pedir tapas para compartir con tu pareja o con tus amigos, y tanto las bebidas sin alcohol como los cócteles valen la pena. Pocos recintos de la Barceloneta están tan bien ubicados y son tan aptos para cualquier época del año como el patio de Amarre 69.

Vegan Junk Food, tipo fast food (Carrer de Manresa 1)

En algunos casos, priorizarás comer sin perder demasiado tiempo. Vegan Junk Food es una opción de comida rápida hecha con materias primas vegetales que no renuncia al sabor ni a la textura de los alimentos animales a los que estamos tan acostumbrados.

Esta cadena originaria de los Países Bajos ha conquistado tanto a los propios vecinos de la Ciudad Condal como a los extranjeros. Sus apuestas son coloridas y entretenidas a la vista, y sus junk burguers una de las alternativas que no deberías dejar de probar.

Green & Berry, zumos cold pressed (Carrer d'Enric Granados, 153)

Es un restaurante moderno que aporta un poco de todo. Es decir, tienes bowls vegetarianos y veganos, zumos de diversos sabores además de unas hamburguesas vegetales y veganas que poco tienen que envidiar a las que no lo son.

Predican con el ejemplo porque todos los zumos son 100% naturales, sin gluten, sin procesar, crudos, orgánicos. Y además trabajan con productos km 0.

Hay más, puesto que usan botellas PET para la preservación de la vida útil y el sabor de sus zumos. Mientras que, como también se puede pedir take away, sus recipientes usados para este destino son de madera, cartón y papel reciclado.

All you eat is love, gran relación calidad/precio (Carrer de la Marina 52)

Parafraseando a The Beatles y su All You Need is Love, éste es un punto de encuentro indispensable para los fanáticos veganos. Siendo sus precios más accesibles que los de otros establecimientos, se agradece que sus platos estén listos en pocos minutos. Seguro que repetirás.

Teresa Carles, desde 1979 (Pl. Ricard Vinyes 5)

Pionera del veganismo en Barcelona y con casi medio siglo satisfaciendo el apetito de los veganos, sus establecimientos llevan el nombre de su creadora y el lema “Creemos que cuidarse no tiene que ser aburrido, representar un sacrificio ni hacernos renunciar al placer”.

Lo más interesante de sus menús es el uso de las frutas y las verduras de temporada, lo que ayuda a que sus precios sean bajos. Hacen hincapié en los procesos de cocción, por lo que es recomendable ir con tiempo y no estar desesperado por ser atendido.

Veggie Garden, 100% vegano (diversas ubicaciones)

Con tres sucursales en Barcelona, éste es un local que podemos aconsejar a los veganos cansados de las recetas más típicas. Su carta es casi infinita, con sopas, bocadillos y hamburguesas que complementan con zumos naturales exprimidos en el momento.

Y un detalle no menor son las influencias culinarias de la cocina de Nepal, que se dejan ver en ciertos platos seleccionados.

La Trocadero, en el corazón de Barcelona (Carrer de la Marina 269)

Por su estratégica localización, es probable que pases por el frente de La Trocadero sin proponértelo. Si es tu caso, entra para degustar sus increíbles hamburguesas sin carne y alguno de los numerosos complementos con los que las llevan a la mesa.

Sus precios son aptos para todos los bolsillos, y puedes optar por sus picoteos saludables como el hummus o los nuggets veganos. Por último, sus vegan hot dogs nada tienen que envidiarle a los clásicos de carne de cerdo en cuanto a sabor ni a consistencia.

Pastan, nuevo en la ciudad (Carrer de Josep Torres, 25)

Desde hace bien poco, este restaurante hace las mieles de veganos y no veganos en el barrio de Gràcia. Hablamos del restaurante de pasta plant-based nacido en el Reino Unido que ha revolucionado el sector del veganismo.

Tras dos años de su nacimiento en Londres, la empresa de restauración inglesa especializada en pasta vegana ya está en Barcelona. Los platos que conforman la carta surgen de una fusión entre la cocina italiana, siendo su ingrediente principal la pasta, junto a algunas aportaciones creativas e incluso con guiños a otros países en lo que a sus platos se refiere. Comerás bien variado: platos como una ensalada caprese, a un wok con verduras, hasta la clásica putanesca o carbonara.

Chez Kessler, vivir relajado (Calle Valencia, 201)

Aquí tienen una clara filosofía centrada en el veganismo y también en vivir de forma más pausada y relajada. Han escogido las mejores comidas gourmet basadas en plantas usando productos de proximidad.

Desde su web explican que se crea un entorno donde la elegancia y la sofisticación están presentes. Su interior es de diseño y su terraza de grandes dimensiones, ideal para los días veraniegos. Allí encontrarás desde desayunos con bowl de açaí, bocadillos de diversos tipos, a un vermut con cava con los amigos, y también poder disfrutar de una cena romántica con deliciosas recetas propias, como el shiitake al Pedro Ximenez, los tacos con legumbreta y menta, los gnocchis al queso azul con pera caramelizada o el arroz al “marisco”.