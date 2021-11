Las mejores ofertas del Black Friday 2021

13:32 h

Los Matebook de Huawei se han ganado un hueco dentro de un mercado ya de por sí bastante competitivo. ¿La razón? El D15 es un buen ejemplo de ello: un portátil competente, ligero y funcional donde destaca el disco duro SSD. Todo ello por un precio de 459 euros -649€ sin oferta-, que lo hace una gran opción calidad-precio.

El Matebook D15 dispone de un i3-10110U, un procesador que cumple para programación no gráfica, trabajos de ofimática, videojuegos -no muy exigentes- y contenido multimedia. Eso sí: no es un gran portento, aunque el D15 sabe ocultarlo gracias a los 8 GB de RAM y, sobre todo, al disco duro SSD de 256 GB, que agiliza mucho varios procesos.

Otro gran atractivo es su tamaño: 15,6 pulgadas, 16,9 milímetros de grosor y 1,6 kilogramos de peso; es decir, un equipo muy fácil de llevar con uno mismo. Además, el panel es IPS con tecnología FullView, lo que lo convierte en uno de los más atractivos para ver series o películas.

Con esta oferta ahorras 190 euros.