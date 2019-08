Perros y calor: ocho reglas para proteger a tu mascota durante la canícula

Con el mercurio por encima de los 40ºC en la mitad sur y noches tórridas –es decir, con temperaturas por encima de los 22ºC– en gran parte del país, agosto se proclama de pleno derecho el mes más cálido del año. Esa es la razón por el que se le considera el mes por excelencia de la canícula o periodo canicular. La canícula define el periodo de mayor calor del año y se trata de una palabra tomada del latín (viene de canis, perro) para describir el paso de la estrella Sirio, también conocida por "la abrasadora". El motivo es que que su periodo visible coincide con los días más tórridos del año, los conocidos como "días perros", ya que el calor no permite en ellos tradicionalmente ningún tipo de actividad.

Conviene, pues, prevenir el exceso de calor para que no merme nuestra salud ni la de los nuestros, especialmente en el caso de los perros, animales que lo gestionan con bastante dificultad. Los perros regulan la temperatura corporal con una eficiencia bastante baja si los comparamos con los humanos, ya que no pierden calor por la piel y solo pueden valerse del aliento para refrigerarse. Este hecho provoca que estén en serio peligro de tener un golpe de calor, además de una deshidratación severa, cuando las temperaturas son extremas.

Su reacción instintiva de protección del calor será moverse mucho menos, comer con desgana [para saber más: Por qué los perros pierden el apetito en verano y cómo solucionarlo] y buscar rincones frescos y ventilados para soportar el sofoco. Para ponérselo fácil, te exponemos ocho normas a observar si quieres que tu perro tenga un agosto en paz y tranquilidad y evitar situaciones en las que tal vez haya que acudir al veterinario…

1. Los paseos, nunca en las horas centrales del día

Los mejores periodos para salir con nuestro amigo son a primera hora del día y al anochecer. Aunque los perros deben poder hacer sus necesidades por lo menos tres veces al día y lo ideal es que hagan ejercicio en estas salidas, en verano nos toca flexibilizar esta norma en nombre de su salud. Por lo tanto, a mediodía nos limitaremos a sacarlo lo justo para que se vacíe si es que lo necesita. A cambio podemos alargar el paseo de la noche.

2. No olvidemos que el suelo está caliente

Haz la prueba: quítate el zapato y camina descalza o descalzo a medio día por la calle. Así tomarás conciencia de cómo lo sufren los perros, que no llevan zapatos, y por tanto pueden sufrir quemaduras. La norma es que cuando el sol está muy alto, iremos siempre por la sombra y a paso ligero. Recuerda además que en la noche los suelos de piedra, si ha pegado duro el sol durante el día, seguirán calientes.

3. Reduce la cantidad de ejercicio

En cuanto al ejercicio, es importante no darle pie a que se excite demasiado, ya que se acalorará sin ser muy consciente, llevado por el juego. Los perros grandes y algunas razas pequeñas, como el bulldog francés o el carlino, son menos eficientes en la gestión del calor. Si no quiere jugar con la pelota, déjalo tranquilo y ni hacer que te siga en largos trayectos bajo el sol. Deja que tu can te indique lo que le apetece hacer. Por si acaso siempre llevaremos una botellín de agua y un bebedero encima.

4. Procura que tenga un bebedero con agua limpia siempre cerca

En los bulldog francés e inglés, los carlinos y otras razas con las vías respiratorias deficientes, el peligro de deshidratación y muerte es muy real cuando hay exposición a un fuerte calor sin. La razón es que al refrigerar por el aliento pierden mucha agua. Pero en general para todo tipo de perros, en verano el agua fresca y limpia debe estar siempre disponible y a mano.

Foto: Localpups

5. No lo dejes en la terraza sin una sombra

Aunque tu peludo guste de salir al balcón o la terraza a echarse un rato al sol, eso no quiere decir que deba pasarse el día fuera y sin posibilidad de cobijo. Si le vas a dejar unas horas en la terraza o el balcón y no vas a estar en casa, cometerás una crueldad infame si no permites que pueda entrar en casa cuando lo desee. Como mínimo ponle un toldo o una sombrilla donde pueda refugiarse.

6. Jamás le dejes encerrado en un coche

Dejar un perro encerrado en un coche más de quince minutos en pleno agosto, a pleno sol y con las ventanas cerradas, seguramente matará a tu perro y puede que incluso te lleve a la cárcel. Tampoco es nada recomendable dejarlo con las ventanas algo abiertas, ni aunque el coche esté en la sombra. Además, si el perro va en la trasera del coche, mucho ojo con que no le de el sol directo.

7. En agosto mejor nada de cortes de pelo

Recuerda que tu perro no suda y no refrigera el calor por el cuerpo. Ahora bien, sí puede ganar calor en exposición directa y aunque suene contradictorio el pelo les protege y aísla térmicamente. Si lo tienes que pelar, hazlo en primavera para que en verano tenga una capa tupida, aunque no sea muy grande. Por otro lado, en algunas razas muy peludas sí se les afeita el pelo de la panza para que puedan tumbarse en el suelo y ceder calor por contacto.

8. No te cortes en mojarlo

Aunque a tu can no le guste que le riegues con la manguera o le metas en la ducha, lo agradecerá cuando vea que se refresca y se siente mejor. Cuando el calor sea fuerte y no haya donde guarecerse, un poco de agua en la panza o en el lomo puede darle un respiro. Verás cómo tras el remojón está más contento y activo. El agua fresca al evaporarse los enfría y si tienen pelo largo todavía es mejor porque se empapa y el efecto refrescante dura más. Ahora bien, tampoco le fuerces o lo ahogues, no vaya a vivirlo como algo desagradable.

DINOS QUÉ TEMAS TE INTERESAN En ConsumoClaro estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y, por tanto, queremos abrir un canal para que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos a redaccion@consumoclaro.es

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines