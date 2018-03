Terapia de andulación contra el dolor crónico: ¿alivio eficaz?

David Ferrer, Nani Roma, Javier Sardá, Ana Belén y Víctor Manuel, Miguel Ríos, Santiago Segura o Álex Crivillé son algunos de los famosos que han prestado su imagen y su voz para promocionar la terapia de andulación, un tratamiento seguramente desconocido para la mayoría de nosotros pero relativamente célebre entre las personas que padecen enfermedades que les provocan dolor crónico. Dicho tratamiento, que se promociona en la red y es vendido por comerciales de puerta en puerta, promete paliar el dolor en numerosos casos.

En realidad la terapia de andulación, patentada por la empresa alemana HHP, se presenta con una cierta ambigüedad en sus anuncios que no deja claro si se trata sólo de un tratamiento que alivia el dolor, tonifica la musculatura, relaja del estrés o en realidad puede llegar a curar enfermedades. En sus vídeos promocionales los famosos -sus líderes los llama HHP- explican que la andulación les ha proporcionado mejoras, pero sin especificar demasiado cuáles son las molestias que padecen o si se trata de algún tipo de enfermedad crónica.

Por otro lado, los 'líderes' parecen escogidos cuidadosamente por un rango generacional que permite identificarse con ellos a personas que por edad pueden estar sufriendo algunos dolores crónicos -espalda, dolores articulares, etc.-. También abundan los ex deportistas, que pueden tener dolores crónicos debido a su pasada actividad y que permiten la identificación con personas en situación similar. Pero, ¿qué fundamento científico tienen los supuestos alivios o curaciones que procura la terapia de andulación?

Calor infrarrojo y vibraciones

Básicamente la terapia de andulación se realiza en una camilla especial que nos procura calor infrarrojo y vibraciones mecánicas suaves, según se explica en la página web de HHP Spain. Además, se puede incorporar una especie de anillo corporal que podemos colocar a cualquier altura de nuestro cuerpo y que focaliza el tratamiento en la zona deseada. Por otro lado, según se explica en la propia página, la terapia de andulación, en sus diferentes variantes:

Alivia el dolor crónico

Activa la circulación sanguínea

Estimula el sistema linfático

Mejora el patrón de sueño

Relaja cuerpo y mente

Aumenta la vitalidad

Ayuda a perder peso

Reduce retención de líquidos

Genera colágeno para la piel

Tienen un efecto rejuvenecimiento

Mejora el rendimiento físico

Reduce la fatiga

Ayuda a prevenir lesiones

Regenera la musculatura

Pero además de estas mejoras directas, en otro apartado de la página web de HHP puede leerse el siguiente texto:

"La tecnología de Andulación se engloba dentro de los llamados tratamientos vibracionales, de efectos ampliamente comprobados en una gran variedad de estudios médicos internacionales . Whole-body vibration, stochastic resonance, stochastic vibration, vibrotherapy o vibration therapy son algunas de las denominaciones que internacionalmente hacen referencia a los tratamientos vibracionales, entre los cuales se encuentra la tecnología de Andulación. La Andulación, con respecto a los tratamientos únicamente vibracionales, incorpora además el calor por infrarrojos y una postura idónea y relajada, por lo que los resultados comparativos a un tratamiento de Whole Body Vibration (WBV) son todavía más elevados."

A continuación del texto, se citan una serie de estudios basados en las Whole-body vibration (WBV) según los cuales estas vibraciones supuestamente aportarían mejoras en el envejecimiento, la fibromialgia, la ataxia cerebelosa, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la osteoporosis, los problemas circulatorios, la obesidad, la diabetes tipo II o la fecundación in vitro entre otras cuestiones.

Hay que destacar que la mayor parte de los estudios citados por HHP están realizados sobre unas pocas docenas de pacientes, lo que en principio los hace muy poco concluyentes a nivel estadístico. Adicionalmente, ConsumoClaro ha tratado de ponerse en contacto con autores españoles de algunos de los estudios sin recibir, por el momento, contestación.

Un remedio de toda la vida... a 3.600 euros

El precio aproximado del conjunto de dispositivos parece estar entre los 2.500 euros y los 3.600 euros, aunque desde la web de HHP evitan en todo momento especificar precios y solo los aclaran si dejamos nuestros datos para que contacten directamente con nosotros. Con el contacto, nos propondrán la visita de un fisioterapeuta que nos permitirá hacer un tratamiento de prueba antes de decidir o no la compa de la camilla y el anillo, que seguramente nos recomendará.

Para Rubén Tovar, fisioterapeuta y coeditor del blog Fisioterapia sin red, que trata de desvelar todo tipo de tratamientos ambiguos o sin base científica, "la andulación puede aliviar dolores al aplicar calor en zonas doloridas y procurar un ligero masaje, pero no es sostenible que cure ni procure mejoras significativas en las enfermedades que se exponen en la página de HHP, al menos no más de lo que pueda hacerlo un masaje o una manta eléctrica, que son mucho más baratos que estos aparatos".

Tus problemas crónicos son también nuestros. Prueba la Andulación en nuestro centro pic.twitter.com/EkJaQWvS9l — Clinic Salut -Corgos (@Clinic_Salut) 5 de marzo de 2017

Tovar, que sostiene que "el trabajo de meses de un fisioterapeuta no puede delegarse en una máquina", también incide en que el marketing de la empresa "parece dirigido a personas con dolores crónicos como la fribromialgia, que son difíciles de paliar, por lo que estos enfermos se acogen a cualquier tratamiento que les procure una esperanza de alivio". En este sentido, el fisioterapeuta destaca que la andulación se podría ubicar en todo un grupo de tratamientos que se aprovechan de la desesperación de determinados colectivos.

El médico Juan Gérvas coincide con Tovar en que la terapia de andulación "tiene aspecto de ser un negocio que capta pacientes con dolores con difícil curación, como el de espalda, que es una cuestión sin resolver". Por su parte, el médico especialista en reabilitación y medicina física Samuel Franco Domínguez, cree que la andulación no puede procurar mucho más que alivio al dolor: "Infrarrojos es calor, calor de toda la vida. Y vibración. No mucha. Será relajante, pero no resuelve mucho".

HHP responde

Consultados por ConsumoClaro, desde HHP comentan que las opiniones de los profesionales que salen en este artículo, "aunque respetables, no se basan en la experiencia ni han probado nuestro dispositivo, por lo que no se sustentan en parámetros objetivos". También explican que su dispositivo sanitario "está registrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), lo cual demuestra que efectivamente ha pasado todos los filtros sanitarios en nuestro país".

Además, se trata de una tecnología de la que, según la marca, ya disponen unos 200 centros de fisioterapia en España para tratar a sus pacientes, y que también la usan varias asociaciones de pacientes. Según los responsables de HHP, "nuestro dispositivo no cura estas patologías, pero sí alivia el dolor en muchos casos, lo cual es muy importante para mejorar la calidad de vida de la persona".

En caso de duda, recomiendan siempre "probarlo antes de decidirse a comprarlo". Y finalmente añaden que en el mercado existen productos de baja calidad que imitan la tecnología de andulación, "y eso nos perjudica a nosotros y a todo el sector, porque confunde mucho a los usuarios".

