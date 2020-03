13 regalos para el Día del Padre que podrán usar todos los días

Se acerca el día de una de las personas que más quieres y es una buena ocasión para poner en valor lo que te ha enseñado, lo que ha hecho por ti, lo que habéis vivido juntos, las experiencias que seguís compartiendo y los recuerdos que os unen.

Por todo ello, qué mejor que celebrar el Día del Padre con un regalo especial que nunca olvide. Al fin y al cabo, se es “padre los 365 días del año” y, como él siempre está ahí, aportándote algo importante cada día, se merece un detalle especial que siempre recordará.

Te vamos a ayudar a con ideas originales de la mano de El Corte Inglés, que cuenta con multitud de opciones para que puedas escoger la que más se ajuste a él, bien sea por su personalidad o por sus gustos personales, sus pasiones de toda la vida o sus nuevos hobbies.

Si ama el vino

Qué le va a hacer más ilusión que una vinoteca Saivod VS618B con capacidad para 6 botellas, mejor todavía si se la regalas rellena con algunas de sus referencias de vinos preferidas o con otras que le sorprendan. Podrá conservarlos más tiempo y siempre los disfrutará a la temperatura idónea.

La barba bien cuidada

Le encantará esta afeitadora eléctrica Philips Prestige serie 9000, porque afeita como si acariciara la piel apurando el pelo al máximo, tanto en húmedo como en seco. Al ser antifricción y ajustarse a la mandíbula y a los recovecos del bigote y las patillas, no le perjudicará la epidermis, por más que la use a diario.

Un capricho

El Samsung Galaxy Note10 Lite 6 GB + 128 GB Negro, ¿se merece tu padre uno de los mejores móviles más caros del mercado? Pues claro que sí. Por su rendimiento y su capacidad de 6Gb, su pantalla casi cinematográfica, por su batería súper duradera, por su triple cámara para conservar vuestros mejores recuerdos, por su reloj inteligente, porque es de manejo intuitivo y porque es libre y lo podrá usar con cualquier compañía

Para deportistas

La bolsa de deporte Boomerang con correa para el hombro regulable tiene también una doble asa para que le sea muy cómodo transportarla al gimnasio, al tenis, a natación o a su actividad favorita. Tú verás cuáles son sus hobbies y cómo le sirven los amplios compartimentos con cremallera que van separados para poder organizar su equipamiento deportivo y el calzado aparte

Muy original

Estas Zapatillas Padres Mr. Wonderful con el lema bordado ‘Papá, te queremos con locura, contigo la vida es una aventura’ le van a resultar de lo más divertidas, aparte de cómodas ya que son de algodón y suela de un material muy elástico

Le conoces

Sabes qué tipo de fragancia le gusta, con la que se siente cómodo y la que disfruta cada vez que la utiliza. Con aromas a cuero y a especias, se sentirá. Podrá usarla cada día, o reservarla para los momentos más especiales.

Para los muy cafeteros

La cafetera superautomática De’Longhi Magnífica Smart va a hacer las delicias de los amantes del café con sus variadas recetas y, además, de la forma más fácil e intuitiva. Con solo apretar un botón, podrá elegir cómo lo quiere, mejor que si lo pidiera en una cafetería especializada. Hasta tiene la opción con leche para hacerse cappuccinos o manchados. Eso sí, sin manchar apenas, pues su diseño no solo es elegante sino también fácil de limpiar.

Diseño muy práctico

La mochila de hombre Tumi en negro cuenta con varios departamentos y bolsillos para tener todas sus pertenencias ordenadas y controladas, aparte de darle un toque moderno a su estilo gracias a la correa única que se puede colgar de diferentes maneras, sus tiradores y el bolsillo central con cremallera para acceder a lo importante y llevarlo a buen recaudo

Para los padres runners

Este reloj GPS Forerunner 45 Garmin es perfecto para los que se preparan carreras y siguen planes de entrenamiento durante meses con la intención de conseguir resultados óptimos, pues lleva programados los planes de Garmin Coach y mide la frecuencia cardíaca, así como el ritmo, la distancia, los intervalos y todos los parámetros de un buen corredor por GPS. Sirve también como smart watch para recibir mensajes y llamadas y para escuchar música mientras practica cualquier deporte.

Para los lectores

Con el eReader Tagus Gaia Eco Plus, 8 GB Negro no solo permite descargarse libros mediante WiFi sino que viene con más de 220.000 títulos en ePub y PDF. La pantalla de 6 pulgadas le harán la lectura de lo más agradable y sin parpadeos por su luz de temperatura regulable, para que no se le canse la vista. 139€

Para los amantes de la domótica

El reproductor multimedia Google Chromecast 3 será el complemento ideal si ya tiene Google Home, Chromecast, Nest y una televisión compatible, de modo que el móvil sirva como mando a distancia para reproducir en la pantalla grande todo el formato audiovisual que se le ocurra Diversión asegurada para sus momentos más hogareños.

Para los megalómanos

Serán un placer los auriculares de botón Sony WF-1000XM3 Negro True Wireless Noise Cancelling, porque les permitirán aislarse totalmente del mundanal ruido escuchando su música favorita con la mayor calidad sonora, la tecnología más potente de una marca tan reputada como Sony al servicio de sus oídos, sin reverberaciones ni cables ni ruidos ajenos.

Muy útil

Serán felices con este reloj de sobremesa Black Indoor Weather London Clocks que ofrece mucho más que la hora y una alarma de despertador. Cuando se levante, sabrá ya la previsión del tiempo, la humedad ambiente, qué se debe poner de ropa en función de la temperatura, la fecha… y nada del Big Ben, este tiene un diseño moderno y es bien económico.

