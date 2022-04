¿Cómo llevar el móvil en el coche para que no nos multen?

El uso del móvil se ha generalizado en todos los ámbitos de nuestra vida y el de la conducción no es una excepción. De hecho, dentro de las acciones de distracción en la conducción, el uso de móvil es la infracción más cometida (casi el 43% de las denuncias puestas en 2021 lo fueron por usar el móvil durante la conducción), una falta que se sitúa por delante de otras como ajustarse el cinturón mientras se conduce, usar auriculares o buscar objetos.

Por ello, desde el pasado 2 de enero, las multas por usar el móvil en el coche en España son mucho más severas que hace unos años (el castigo llega a los 500 euros y la pérdida de seis puntos en el permiso de conducción).

Antes correspondía al agente, según su criterio, decidir si estábamos o no usando el móvil. Ahora, las normas de la DGT sancionan incluso sujetar el móvil con la mano, aunque no se esté usando. El castigo si una cámara de seguridad de tráfico nos graba con el móvil en la mano, aunque no lo estemos usando, es el mismo que si no lleváramos puesto el cinturón de seguridad.

Pero la norma no prohíbe que lo podamos colocar en un determinado lugar para tenerlo a la vista y deja que los conductores tengan el smartphone a la vista (nos deja ver el móvil pero no manipularlo). Y tampoco nos deja llevarlo de cualquier manera: solo con un soporte homologado que no suponga un riesgo.

Dónde y cómo colocar el móvil en el coche mientras conducimos

La norma permite llevar el móvil en el salpicadero siempre que se use un soporte homologado y no se manipule mientras conducimos. Pero, ¿qué soporte podemos usar? ¿Son todos iguales? ¿Con cuál no podemos ser sancionados?

Las nuevas normas sólo contemplan aquellos soportes que se colocan por debajo de la zona de visión del conductor y permiten el recorrido entero del volante y el acceso a todos los elementos del salpicadero.

Las opciones homologadas son:

Soporte magnético : se trata de uno de los más usados por su versatilidad y facilidad de instalación, son pequeños y baratos. Consta de dos partes, una fija que se suele instalar en la rejilla de ventilación del coche o en el salpicadero (en función del modelo) y la otra en la parte posterior del móvil, un adhesivo con una parte magnética incluida.

: se trata de uno de los más usados por su versatilidad y facilidad de instalación, son pequeños y baratos. Consta de dos partes, una fija que se suele instalar en la rejilla de ventilación del coche o en el salpicadero (en función del modelo) y la otra en la parte posterior del móvil, un adhesivo con una parte magnética incluida. Soporte de pinza : esta opción se engancha en la tapa del salpicadero y en la pinza se introduce el teléfono. Va con unos soportes que hacen que el móvil no se mueva, pero sin interrumpir la visión de la pantalla.

: esta opción se engancha en la tapa del salpicadero y en la pinza se introduce el teléfono. Va con unos soportes que hacen que el móvil no se mueva, pero sin interrumpir la visión de la pantalla. Soporte en la ranura de CD: permite aprovechar la ranura del CD, en desuso desde hace unos años. Algunos soportes aprovechan esta ranura para acoplarse, una opción de las más sólidas ya que es muy difícil que el móvil se suelte.

Cualquiera de estos tres sistemas de sujeción es válido y puede usarse sin riesgo de ser sancionados.

¿Y si necesito usar el teléfono?

Si es necesario usar el teléfono, la DGT recuerda que el conductor debe parar en un lugar adecuado, contestar o hacer las llamadas oportunas y, tras finalizar, reanudar de nuevo la conducción. Mientras conducimos solo está permitido usar el manos libres o bluetooth, aunque el vehículo esté parado en una retención.

El uso o la manipulación de navegadores, acceso a internet o reproductores de música durante la conducción también está sancionado con la pérdida de tres puntos del carné de conducir.

Y es que usar el móvil mientras conducimos provoca una triple distracción: visual (los ojos leen la pantalla), cognitiva (la mente está ocupada elaborando el mensaje) y manual (tecleo de los botones del móvil), según el Observatorio 2020 sobre el comportamiento de los conductores en la red de Autopistas durante la pandemia COVID-19, realizado por Autopistas.

Esto significa, por ejemplo, que marcar un número de teléfono durante la conducción a 120 km/h es sinónimo de recorrer unos 400 metros a ciegas, una distancia que aumenta si, en lugar de hacer una llamada, escribimos un mensaje.

¿Qué ocurre con los soportes tipo ventosa?

¿Qué ocurre con los soportes tipo ventosa tan utilizados y que se enganchan en el parabrisas? La DGT no los permite porque se trata de un elemento que impide y entorpece la visión del conductor.

Además, se considera una opción poco segura porque el cristal del parabrisas puede sufrir cambios de temperatura y la ventosa se puede desprender, lo que favorece que el conductor se distraiga y, por tanto, aumenta la posibilidad de que se produzca un accidente. Su uso puede comportar una multa de 100 euros y la pérdida de hasta seis puntos en el carné de conducir.

