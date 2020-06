Mira este vídeo para saber qué programa de lavadora poner con cada ropa

Las lavadoras modernas tienen más programas que la parrilla de La Sexta. ¿Tiene sentido tantas opciones para cuatro calcetines, tres bragas, dos calzoncillos, un par de vaqueros y cuatro camisetas? Sí, aunque te parezca increíble. La lavadora no es más que un robot que obedece nuestras órdenes y quiere hacerlo con el máximo respeto por nuestras prendas, por eso nos pide que seamos precisos en las instrucciones.

De este modo, los programas están pensados para adaptar lavadora a cada tipo de ropa y cada circunstancia. No es lo mismo la lencería de seda que los pañales sucios de un bebé o una camiseta técnica para hacer deporte o senderismo y que está hecha con materiales sintéticos. Cada programa obedece a una necesidad, y en el siguiente vídeo te enseñaremos a traducir tus necesidades al lenguaje de los programas, teniendo en cuenta cinco parámetros:

Jabón: el jabón puede ser agresivo con tus prendas y eliminar demasiadas fibras, debilitando el tejido. Temperatura del agua: influirá en la capacidad de quitar las manchas, pero también puede provocar que los tejidos se encojan. Además también desprenden más fibras del tejido, con lo que la prenda pierde cualidades. Carga: es la cantidad de ropa que vamos a lavar, e influirá sobre todo en el tiempo de lavado. A mayor carga, más agua y jabón necesitaremos. Velocidad de centrifugado: el centrifugado nos permitirá sacar la ropa más o menos seca, pero debemos tener en cuenta que un centrifugado alto genera prendas secas y arrugadas, por lo que se usa en prendas que se plancharán. Por contra, uno medio o bajo las deja más húmedas. Finalmente, un centrifugado a alta revolución encoge algunos tipos de tejidos. Es por ello que los programas para los distintos tejidos adaptan la velocidad de centrifugado. Prelavado: pensado por si la ropa está muy sucia y presenta restos sólidos -como en el caso de pañales reutilizables- o tenemos una carga muy alta. Ahora bien, mal usado aumenta la cantidad de fibras perdidas del tejido.

De todos modos, no te agobies si no puedes o no quieres ver el vídeo, aquí te ofrecemos la noticia en texto.

