Cómo lograr el café perfecto en tu cafetera moka italiana

La cafetera italiana es un must en muchas cocinas y posiblemente el método más extendido de preparar café en el mundo, incluso obviando el auge de las cafeteras de cápsulas y las máquinas automáticas con molinillo incorporado. También se la conoce como cafetera moka y se caracteriza por ser de aluminio o de acero inoxidable, lo que le permite infusionar el café a la máxima presión, extrayendo todo el sabor.

No obstante, la operación no es tan sencilla y de hecho muchas personas no se sienten del todo satisfechas con el café que consiguen con su moka. Las razones son varias, una, tal como te explicamos en este artículo, puede ser la calidad del café que utilizamos, si es torrefacto o de la variedad robusta, ácida y con pocos matices.

Otra puede bien ser que no apliquemos buen método a la cafetera, es decir que no sigamos los protocolos adecuados para preparar nuestro café. A continuación re vamos a explicar en el siguiente vídeo cómo preparar un café perfecto con tu cafetera italiana en una serie de pasos. Si prefieres leer la noticia en lugar de ver el vídeo, te la ofrecemos aquí.

