10 pequeños errores que hacen que la batería de tu móvil dure menos

Desde que hace más una década las baterías de ión litio llegaron a ordenadores, móviles y tabletas, no hemos tenido que volver a preocuparnos por aquello de la memoria de la batería y las recomendaciones de consumirla completamente antes de cargarla: adiós al odioso pasado de baterías que pesaban más que los portátiles y eran grandes como ladrillos.

No obstante, las modernas baterías tampoco son inmortales, tienen una vida finita, gran parte de la cual dependerá del cariño con el que tratemos a nuestro móvil, como si de un tamagochi se tratara. No, las baterías no duran cada vez menos porque los fabricantes hayan dispuesto una oscura obsolescencia programada; acortan su autonomía debido a los diez malos hábitos que te explicamos en el siguiente vídeo.

DINOS QUÉ TEMAS TE INTERESAN En ConsumoClaro estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y, por tanto, queremos abrir un canal para que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos a redaccion@consumoclaro.es

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines