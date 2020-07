Vídeo: cómo hacer mayonesa sin huevo y con un bote de garbanzos

El huevo crudo no rima con verano, no solo en el campo de la fonética, sino también en el de la seguridad alimentaria. El motivo es que la yema cruda, que es lo que verdaderamente ayuda a formar la emulsión de agua y aceite que es la mayonesa, es muy susceptible a contaminaciones bacterianas. Así, es fácil que una mayonesa hecha en verano y que se pase unas horitas al sol, críe Salmonella.

Y esta historia todos sabemos cómo acaba: en el baño cuando no en el hospital. Así que mejor no complicarnos la vida en barbacoas, ensaladillas rusas, aliolis y acompañamientos para pescado y pasemos del huevo crudo. Para ello no hace falta que renunciemos a la mayonesa, tenemos alternativas. Una de ellas es reemplazar la yema por diferentes sustitutos, uno de ellos la aquafaba o acuafaba, que es el líquido (llamado de gobierno o cobertura) de los botes de conserva de legumbres.

Este líquido, que es perfectamente consumible, tiene unas proteínas muy similares a las de la yema del huevo, por lo que pueden hacer la misma función. En el vídeo te enseñamos a utilizarlo para hacer una mayonesa sana y segura, en base a conservas de garbanzos porque tal vez tienen un sabor que acompaña más, pero puedes utilizar también la de las judías y otras legumbres.

Un truco que no aparece en el vídeo pero que creemos que es importante para que te cuaje bien la mayonesa, sobre todo las primeras veces: usa el acuafaba de dos botes en lugar del de uno. Luego con los garbanzos puedes hacerte un delicioso hummus: aquí te enseñamos cómo.

Como siempre, si no quieres o no puedes ver el vídeo, te dejamos la noticia en texto.

