Síndrome de ovario poliquístico: cuando las hormonas están fuera de control

En el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) las hormonas están fuera de control. En condiciones normales, estas trabajan como mensajeros químicos en una parte del cuerpo, pasan al torrente sanguíneo y tienen un efecto en otras partes del cuerpo. Por razones que no se entienden bien, en el SOP, las hormonas se desequilibran. Además, hay un dúo de síntomas que acompaña al SOP. Por un lado la anovulación, que es la disfunción ovulatoria, una característica diagnóstica, con ciclos menstruales irregulares.

La ovulación ocurre normalmente entre los 24 y los 35 días, cuando se libera un óvulo en una trompa de Falopio que conduce al útero. Antes de que se libere el óvulo, se desarrolla dentro de una pequeña inflamación del ovario llamado folículo (como un quiste pequeño). Cada mes se empiezan a desarrollar varios folículos, pero normalmente solo uno se desarrolla completamente y continúa ovulando.

En el SOP, pueden ocurrir varias cosas: se desarrollan al menos 12 folículos (quistes pequeños, poliquístico significa muchos quistes); algunas mujeres no ovulan en absoluto; aunque los ovarios tengan muchos folículos, no se desarrollan completamente y, por tanto, la ovulación no se produce. Esto es la anovulación.

El otro síntoma es el hiperandrogenismo. Normalmente, los ovarios producen una pequeña cantidad de hormonas sexuales masculinas (andrógenos). En el SOP, comienzan a producir un poco más de andrógenos, por tanto, se altera el equilibrio de las hormonas que se producen en los ovarios. Dentro de estas manifestaciones se incluyen el hirsutismo en rostro, pecho y espalda, la seborrea, el acné y la alopecia androgénica.

El síndrome y otros acompañantes fieles

Un importante número de personas con SOP también pueden presentar insulinorresistencia (IR), obesidad y síndrome metabólico. Las mujeres con SOP tienen, con frecuencia, resistencia a la insulina, es decir, no responden de forma eficaz a la insulina. Por tanto, el cuerpo continúa produciendo más. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC), se piensa que el exceso de insulina está implicado en un aumento de los niveles de andrógenos producidos por los ovarios, lo que, a su vez, puede hacer que no se liberen los óvulos y, por tanto, causar menstruaciones irregulares, acné, hirsutismo…

Los niveles altos de insulina a causa del SOP pueden causar otros problemas de salud, sobre todo en mujeres obesas: diabetes(más de la mitad de mujeres con SOP tienen diabetes tipo 2); diabetes gestacional; enfermedad cardíaca (el riesgo de un ataque al corazón aumenta de 4 a 7 veces); presión arterial alta. La obesidad aparece como un factor desencadenante importante de este trastorno. Se calcula que el 50% de las mujeres con SOP tienen o tendrán sobrepeso, advierte la Asociación Española de Síndrome de Ovario Poliquístico (aesopspain.org). Es más, adelgazar es muy difícil.

Cómo se controla el síndrome

Aunque no tiene cura, sí se puede controlar a través de distintos medios. El médico es el que determinará cuál es el que mejor se adapta a cada caso, después de realizar pruebas como la historia clínica, una exploración física y ginecológica, análisis de sangre en el que se analizan las distintas hormonas y una ecografía vaginal, siempre que sea posible. Tras el diagnóstico, el médico puede recomendar:

Anticonceptivos orales : normalizan la menstruación, reducen el nivel de andrógeno y ayudan a eliminar el acné, informa la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Debe tenerse en cuenta que la píldora anticonceptiva no cura el SOP, pero sí "esconde" los síntomas durante un tiempo. Al dejar de tomarla, vuelven a aparecer. La administración periódica de progesterona también puede ser útil si no se desea un método anticonceptivo.

: normalizan la menstruación, reducen el nivel de andrógeno y ayudan a eliminar el acné, informa la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Debe tenerse en cuenta que la píldora anticonceptiva no cura el SOP, pero sí "esconde" los síntomas durante un tiempo. Al dejar de tomarla, vuelven a aparecer. La administración periódica de progesterona también puede ser útil si no se desea un método anticonceptivo. Ejercicio y dieta saludable para perder peso : un peso saludable puede ayudar a disminuir los síntomas de SOP. Con ejercicio no solo es posible mantener los kilos controlados, sino que ayuda también a que el cuerpo reduzca el nivel de glucosa en la sangre y use la insulina de forma más eficaz. Es aconsejable llevar una dieta baja en carbohidratos de carbono, es decir, sin dulces ni azúcar y con un contenido bajo en cereales y pan.

: un peso saludable puede ayudar a disminuir los síntomas de SOP. Con ejercicio no solo es posible mantener los kilos controlados, sino que ayuda también a que el cuerpo reduzca el nivel de glucosa en la sangre y use la insulina de forma más eficaz. Es aconsejable llevar una dieta baja en carbohidratos de carbono, es decir, sin dulces ni azúcar y con un contenido bajo en cereales y pan. Fármacos que disminuyen los andrógenos: para tratar el acné y el aumento de vello, con controles periódicos por parte del especialista. El hirsutismo puede mejorar con medidas cosméticas y estéticas.

No es lo mismo el SOP que ovario poliquístico

El SOP es un trastorno; los ovarios poliquísticos, en cambio, no son una enfermedad, sino una variación de los ovarios corrientes (tener un gran número de folículos de tamaño pequeño, no crecen). Esta cantidad es superior a la que tiene un ovario normal. Antes se hablaba de "tener unos ovarios perezosos" porque estos están cargados de folículos muy pequeños, como si no pudieran crecer ni llegar a un tamaño adecuado para la ovulación. Una imagen ecográfica permite ver si hay o no ovario poliquístico. Si es afirmativo, la "foto" enseñará unos ovarios más grandes, con muchos más folículos de lo habitual y mucho más pequeños que en condiciones normales.

En la mayoría de los casos no presentan síntomas, solo en pocas ocasiones los ovarios poliquísticos se asocian con ovulaciones dolorosas y reglas irregulares. Los ovarios poliquísticos están considerados como una condición ginecológica de la mujer, no hay explicación sobre por qué tienen esta presencia. Tenerlos o no depende más de la genética que de otra cosa. El hecho de presentar ovarios poliquísticos no significa necesariamente que se vaya a desarrollar el síndrome en el futuro.

DINOS QUÉ TEMAS TE INTERESAN En ConsumoClaro estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y, por tanto, queremos abrir un canal para que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos a redaccion@consumoclaro.es

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines