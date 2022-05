La llave de la gobernabilidad de la derecha la tiene Vox

Los espacios políticos están configurados desde la foto de Colón. Ha desaparecido o está a punto de ser irrelevante el partido que convocó a las derechas españolas a aquella concentración, pero su desaparición o irrelevancia está ya descontada. En lo esencial, la derecha española definió en aquella concentración su idea de país, que se ha mantenido sin ningún cambio. Ahora son dos, en lugar de tres, los partidos a través de los cuales se expresa la derecha española, pero en lo que a proyecto político se refiere, siguen donde estaban.

Claro que la desaparición de Ciudadanos no deja de tener consecuencias. El PP ha podido gobernar comunidades autónomas y grandes municipios, sobre todo Madrid, gracias a Ciudadanos, sin tener que afrontar directamente la participación de Vox en los gobiernos autonómicos o municipales. Ciudadanos se ha desangrado con su participación subordinada al PP en los gobiernos autonómicos y municipales. Lo ha dado todo y no ha conseguido nada. Mejor dicho, ha conseguido menos que nada, ya que su coalición con el PP sin poder prescindir en todos los momentos decisivos de los escaños de Vox, ha conseguido convertir a este último en un partido más, tan legítimo como cualquier otro. Tan legítimo como el propio Ciudadanos. El resultado ha sido que Ciudadanos ha sido sustituido por Vox como socio de gobierno del PP. En Castilla y León lo acabamos de ver. Y en Andalucía, si el resultado es el que avanzan las encuestas, lo vamos a volver a ver. Y en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene la coalición tendrá alcance general. Será el ensayo para las elecciones generales de finales de año.

El PP, tanto en Andalucía como en Génova 13, están intentando evitar dar respuesta a cuál va a ser su relación con Vox en Andalucía. No tiene por qué ser la de Castilla y León. Puede ser la de Madrid. Este es el mensaje que se está enviando a la ciudadanía tanto por Moreno como por Feijóo. Si el PP consigue obtener más escaños que todos los partidos de izquierda juntos, podría formar gobierno en solitario, ya que Vox se vería arrastrado en la votación de investidura para evitar la repetición de las elecciones.

Para Vox no cabe duda de que un escenario como ese sería muy incómodo. Pero también para el PP. En última instancia, quien decide si se repiten elecciones o no es el presidente en funciones de la Junta de Andalucía. No es Vox el que toma la decisión. ¿Tendrá el PP agallas suficientes como para dar credibilidad a la amenaza de repetición de elecciones o se verá claro que esa posibilidad no existe y que no tiene otra alternativa que el Gobierno de coalición con Vox?

En lo que al espacio político de la derecha española se refiere, las elecciones andaluzas van a dejarlo aclarado más allá de toda duda razonable. El PP no va poder seguir evitando responder a la pregunta de su relación con Vox. Aquí y en Europa. Ya hemos visto esta pasada semana que ambos han estado en Budapest en la concentración de las derechas mundiales propiciada por el candidato chileno ultraderechista a las últimas elecciones presidenciales en su país, José Antonio Kast. En los días que quedan hasta el 19 de junio Moreno y Feijóo continuarán con la indefinición que vienen manteniendo desde hace meses. La noche electoral se pondrá fin a la farsa. La llave de la puerta de acceso al Gobierno de la derecha la va a tener Vox. Y así de manera indefinida.

Es en el espacio de la izquierda y de los nacionalismos en el que se tiene que tomar buena nota de lo que esa clarificación en el espacio de la derecha significa. En el cuerpo electoral español en su conjunto la idea de España del PP-Vox es minoritaria. En todas las elecciones desde el 2015 lo estamos viendo. En todas las votaciones parlamentarias también, aunque en algunos caso, como en la votación de la reforma laboral, se haya arriesgado más de lo que se debió arriesgar. Pero la mayoría social en España no está en la foto de Colón, sino que está en las últimas leyes de Presupuestos, en la ley de eutanasia, en la ley del solo el sí es sí, etcétera.

Sé que no es fácil articular políticamente dicha mayoría social, pero no existe otra alternativa. La coalición de las diversas izquierdas no representadas por el PSOE tiene que empezar a hacerse visible. Los errores que se han cometido en Andalucía, aunque al final se ha evitado la catástrofe, no deberían volver a producirse. Hay tiempo para preparar el año electoral de 2023. Y para ganar. La idea de España mayoritaria no es la del tándem Feijóo-Abascal. Todos los demás juntos son bastantes más.

En todo caso, sería importante que esto empezara a verse en las elecciones andaluzas. El partido todavía se tiene que jugar. Sería un inmenso error darlo por perdido. No lo está.