El boletín de hoy: baja el nivel de contagios, mascarillas para todos y una vacuna prometedora

Cada noche, a las 8, los neoyorquinos se asoman a sus ventanas como nosotros y aplauden al personal médico, que también está dando allí la batalla con falta de material esencial y de certidumbre. Esta viñeta del New Yorker ("la ciudad que nunca se va a la cama enfadada") refleja la voluntad de ser mejor en una ciudad que, en realidad, ya está llena de buenos vecinos y un sentido de la comunidad muy fuerte.



Ideas para el fin de semana:



🦹‍♂️Malos de Disney. Una pieza de VerTele con malos de Disney (no es su culpa, los han dibujado así) con consejos de lo que no hay que hacer en el confinamiento.



📽Una película. The Disaster Artist, una película absurda y divertida que, si no has visto, es una buena distracción. La ponen ahora en HBO y otras plataformas. Aquí nuestra pieza cuando le dieron la Concha de Oro de San Sebastián a la mejor película.



🖼 Imitando el arte. El museo Ashmolean de Oxford cada día propone un cuadro u otra pieza de arte para que sus seguidores imiten la obra con lo que tengan en casa. Aquí algunos ejemplos. Lo de imitar cuadros en casa es una de las extrañas tendencias de esta cuarentena. Éste es otro ejemplo un poco loco del retrato de Jan van Eyck que está en la galería nacional de retratos de Londres.



🏃🏻‍♀️Una carrera en tu casa. El Ayuntamiento de Logroño ha organizado una carrera este domingo a partir de las 11.45 con calentamiento, ejercicio y estiramientos. Reparte dorsales digitales y cobra 3 euros por la inscripción, que irán a la consejería de Sanidad. Aquí los detalles.



🥘Tortillas buenas. Este artículo de Consumo Claro propone diez recetas de tortilla francesa con verduras, queso y otras cosas (una lleva miel). Tienen buena pinta y parecen fáciles de hacer. Yo ya se lo he pasado al chef de la casa.



🎶Banda sonora. Nuestra lista de Spotify con música para acompañar, relajar y tal vez inspirar.



🕰 La agenda cultural del día en casa, hora a hora, que hace nuestro reportero Francesc Miró. Para el sábado y para el domingo.



🏞Consejos de un experto en aislamiento. Ya he compartido por aquí consejos de personas que han vivido el aislamiento en una estación espacial o en prisión. Un caso original, del único habitante de un antiguo pueblo minero en las Montañas Rocosas, en Colorado. Me han gustado algunos de sus consejos: haz seguimiento constante de algo, celebra las fiestas que importan en tu situación actual, no las que marca el calendario, "ajusta" tu estado de ánimo con películas como La princesa prometida y Love Actually. Aquí su historia por escrito y en audio de la radio pública americana (en inglés).