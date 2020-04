El boletín del coronavirus: la prueba que empieza hoy, Boris Johnson sale del hospital y un poco de humor

📊La tendencia. El número de muertos anunciado este domingo volvió a crecer respecto al día anterior: 619 personas fallecidas. En los días festivos, además, suele haber retraso en la comunicación de datos de algunas comunidades autónomas con lo que el número diario de aquí al martes podría ser más alto. Aun así, hay menos muertos diarios que hace una semana.



👷🏼‍♂️ Vuelta al trabajo. Este lunes y este martes decenas de miles de personas que no pueden teletrabajar vuelven al trabajo, en particular en la construcción y la industria. El comercio minorista sigue cerrado, salvo en el caso de los servicios esenciales, pero se acaba el parón extra de las últimas dos semanas.



No deben volver al puesto las personas mayores, los afectados por enfermedades previas, las mujeres embarazadas o cualquier otra persona que pertenezca a un grupo de riesgo. Las empresas deben tomar medidas de higiene y asegurar que los trabajadores están a dos metros de distancia entre sí con escalonamiento de turnos y otras medidas de separación.



En el caso de las obras, un decreto aprobado anoche establece una excepción: no se podrán continuar obras en edificios habitados a no ser que se puedan dividir para que los obreros no se crucen con quienes viven ahí o a no ser que haya una avería que requiera una intervención de emergencia. Eva Belmonte, de Civio, cuenta aquí los detalles.



Se recomienda que las personas que utilicen el transporte público lleven mascarillas higiénicas, como las que las fuerzas de seguridad reparten para quienes vayan a trabajar en metro, autobús o cercanías. El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía de buenas prácticas para quienes tengan que salir a trabajar. Aquí nuestro artículo explicando las instrucciones y aquí la guía original de Sanidad con recomendaciones para antes, durante y después.



✔️Los marcadores. El presidente Pedro Sánchez dijo este domingo que las decisiones de abrir o volver a cerrar servicios se producirán en las próximas semanas siguiendo "marcadores" recomendados por el comité científico que asesora al Gobierno. Es decir, formas de medir el ritmo de los contagios en relación con el movimiento de la población y la situación en los hospitales. Sánchez no detalló cuáles serán esos marcadores.



👉 Los peligros de levantar las medidas de aislamiento demasiado pronto: esta tribuna explica por qué es esencial mantener el distanciamiento para evitar el recrudecimiento de la epidemia o una nueva ola en unos meses.



🚇¿Están preparadas nuestras ciudades? El nuevo mundo requiere más espacio entre las personas y algunas ciudades ya se están preparando para ello. Un buen ejemplo es Viena, que ha abierto calles estrechas enteras sólo a peatones para que no se acerquen tanto; Londres, que deja las bicicletas gratis para el personal sanitario; o Berlín, que ha puesto en marcha carriles bici temporales. Pero es sólo el principio. Esta pandemia puede forzar a cambiar la configuración de las ciudades y la movilidad para evitar aglomeraciones.



Las grandes ciudades españolas todavía no parecen estar pensando en esto: aquí un artículo sobre el tema de El País.



🇬🇧Boris Johnson sale del hospital. El primer ministro británico salió este domingo del hospital de Londres donde ha estado ingresado una semana por coronavirus. Johnson, que estuvo en cuidados intensivos, dio las gracias a la sanidad pública por haberle "salvado la vida". Seguirá recuperándose de la enfermedad en su casa.

Le da las gracias en particular a dos enfermeros que le cuidaron: Luis, de Portugal, y Jenny, de Nueva Zelanda.



Reino Unido tiene ya tiene 84.000 casos confirmados y más de 10.000 muertos.



🇩🇪 La sanidad alemana. Alemania sigue siendo un ejemplo de buena gestión de la epidemia. Una de las respuestas estructurales que explican por qué la letalidad es más baja allí son los recursos de su sanidad. En este gráfico puedes ver la capacidad detallada por regiones y en qué estado están ahora sus camas de cuidados intensivos. Con más de 127.000 casos confirmados, en Alemania han muerto 2.900 personas. Por comparar con un país vecino, en Francia, con un número parecido de contagios confirmados, han muerto más de 14.000.



✝️ Mensaje del papa a la UE. El papa Francisco coló una referencia a la Unión Europea en su mensaje de Pascua: le pidió "soluciones innovadoras" y avisó de que se juega su futuro si cae en el "egoísmo" y "la tentación de volver al pasado". Aquí su mensaje entero.



✍️ La llamada. He escrito una columna (de opinión) sobre una de las cuentas pendientes cuando se alivie esta pandemia: reformar las instituciones que se han mostrado insuficientes en esta emergencia. Hay información y muchos matices. La brocha gorda nunca retrata bien la realidad, y menos en una situación tan compleja con la actual. Aquí la puedes leer. Espero que te guste.



💪🏼 Algo bueno. La carrera de dos pequeñas empresas que ahora trabajan juntas para fabricar miles de respiradores es un ejemplo de voluntad y esfuerzo que da esperanza. Se trata de Hersill, una empresa de 45 empleados de Móstoles que solía fabricar 10 respiradores al día, y Escribano, de unos 300 empleados y que fabrica piezas para Airbus en Alcalá de Henares. El objetivo es producir al menos 4.000 respiradores. Aquí lo cuenta nuestra reportera Raquel Ejerique.