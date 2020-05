El boletín del coronavirus: el lío de Madrid, el mapa que nos gustaría tener y la primera directora

📊La tendencia. 213 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Por los retrasos y cambios en las notificaciones en los casos nuevos, una medida más fiable para entender la evolución de la epidemia ahora es la de hospitalizaciones.



Las comunidades han notificado 548 nuevos ingresos en el hospital (el día anterior habían subido hasta 857). La mayoría han sido en Cataluña (163) y Madrid (128).



⏩ La tensión de las fases. Sanidad está estudiando las solicitudes de las comunidades para pasar de fase para tener menos medidas de confinamiento. Lo han pedido todas menos Cataluña y Castilla y León, que sólo lo han solicitado para algunas zonas rurales de bajo riesgo. La petición más polémica es de la de Comunidad de Madrid, que, según dijo el vicepresidente de la región, se ha hecho para no "echar un jarro de agua fría a los autónomos". La directora de Salud Pública, la médica Yolanda Fuentes, no quiso firmar la petición y dimitió.



El comité técnico de Sanidad toma sus decisiones considerando el estado de la epidemia y la capacidad de los hospitales para reaccionar ante nuevos brotes.



¿Cuándo lo vamos a saber? Las decisiones se comunicarán el viernes por la noche o el sábado, según dijo Fernando Simón, el jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias. Las nuevas medidas entran en vigor el lunes y para entonces tienen que estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado.



¿Qué implica pasar a la fase 1? Menos restricciones para visitar a familiares dentro de la provincia o región sanitaria y para abrir al público. Lo publicó el Boletín Oficial del Estado para las cuatro islas que ya están en esa fase.



🍕Cuidado con la comida rápida. Los médicos y científicos están estudiando la relación entre el sobrepeso y la gravedad de los casos de coronavirus en Estados Unidos. El sobrepeso afecta especialmente a los grupos con menos ingresos por el consumo de comida poco saludable, como explica este artículo del Boston Globe (en inglés).



👧🏻Esto no es conciliar. El nuevo mundo del teletrabajo y las clases a distancia para los niños no hace más fácil conciliar aunque estemos en casa y los gobiernos y empresas parecen no estar pensando en qué hacer, como nos cuenta Ana Requena Aguilar, que escribesu artículo "metida en una casita fabricada con mantas y cojines en el salón" mientras escucha por vez "número 355" en el día "mamá, mira".

🌍 Un mundo más pobre. Las zonas más pobres del planeta pueden recibir menos ayuda, menos trabajo y menos recursos para medicamentos y vacunas. Lo cuenta nuestra serie de reportajessobre Gaza, Brasil, Centroamérica y Congo, coordinados por nuestra reportera Icíar Gutiérrez.



💪🏼 Algo bueno. Los anticuerpos que ha generado una llama en Bélgica -sí, una llama- combaten el coronavirus, según un estudio de la Universidad de Gante. La llama, de cuatro años, ya ha participado en estudios sobre otras enfermedades como el SARS y el MERS. Su sangre tiene anticuerpos eficaces también contra el coronavirus que nos ocupa. Pueden unirse o fusionarse con otros anticuerpos, incluyendo anticuerpos humanos. Todavía queda saber si se podrían inyectar los anticuerpos de una llama en un humano. La llama, Winter, está en perfecto estado. Aquí el artículo del New York Times (en español).