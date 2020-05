El boletín del coronavirus: la carrera de fondo, la nueva Milán y la mujer que ha sobrevivido a dos pandemias

📊La tendencia. Otras 123 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad conlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Siguen siendo más muertos en un día que los fallecidos en semanas antes de que estallara la pandemia, pero es el número diario más bajo desde el 18 de marzo, una muestra más de que las medidas de aislamiento físico reducen los contagios. La mayoría de las personas fallecidas se concentran en Madrid, Castilla La-Mancha y Cataluña.



"Estamos en las últimas fases de la transmisión, pero hay riesgo todavía importante de repunte", dijo Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias.



👉 La fase 1 en los pueblos de Castilla y León. Lo que cuentan nuestros reporteros Alba Camazón y Ángel Villaescusa hablando con los vecinos es que apenas se nota la diferencia. No hay tantas personas para que se reúnan 10, como cuenta el alcalde de Burón, en León, y a los bares no les compensa abrir para poner dos mesas fuera en lugar de las tal vez cuatro que tendrían. Lo que encuentran también es prudencia aunque en estos territorios haya menos riesgo ahora: "Esto no se ha acabado y queda mucho por recorrer", dice la alcaldesa de Valle de Mena, en Burgos.



🚪La única estrategia de salida. "Seamos claros: sin vacuna contra el coronavirus, nunca podremos volver a vivir de manera normal. La única estrategia de salida real es una vacuna que pueda desplegarse en todo el mundo", escribe Peter Piot, director de la London School of Hygiene and Tropical Medicine y un virólogo experto en ébola. Ha estado hospitalizado por coronavirus y cuenta en un artículo en Science (en inglés) lo duro que ha sido y cómo los efectos se notan semanas después de estar recuperado.



¿Y cómo va la vacuna? Hay un centenar de proyectos. Una docena están avanzados, entre ellos dos europeos, uno británico y otro alemán. Esta web que nos ha mandado una estudiante de Biología muestra el avance de una manera visual fácil de entender.



⚖️El primer juicio telemático. Un caso sobre una disputa urbanística de un restaurante en Santander fue ayer el primer juicio por Skype de España. En la primera sesión participaron 30 letrados en representación de las partes.

👉Ya hemos escrito sobre los problemas de la justicia por el parón.

👉 El Tribunal Supremo de Estados Unidos se reúne en remoto desde hace semanas y ha aprovechado para retransmitir online sus debates.



🚲 La nueva Milán. La ciudad italiana, uno de los epicentros de la pandemia, empieza a retomar algunas actividades con un nuevo plan de movilidad con más espacio en plazas y jardines para los peatones, aceras más anchas, limitación de velocidad y 35 kilómetros nuevos de carriles bici en los próximos meses. El Ayuntamiento ya lo ha puesto en marcha: se llama Strade Aperte y es clave para mantener la distancia entre personas y aligerar el transporte público.



🇬🇧 El plan de Boris. Tras semanas experimentando sin confinamiento obligatorio y tras estar él mismo en cuidados intensivos por el coronavirus, el primer ministro, Boris Johnson, es ahora uno de los líderes más cautos. Reino Unido ya es el país europeo con más muertos, más de 32.000, y mantiene la mayoría de restricciones en la fase que arranca mañana. El plan de Johnson se basa en que las personas que no puedan teletrabajar vuelvan a algunos trabajos, como la construcción. Aconseja que se muevan a pie, en bici o en coche privado y que hagan ejercicio al aire libre el tiempo que quieran, pero separados de las personas con las que no convivan. La mayoría de las tiendas no podrán abrir al menos hasta junio. Y los restaurantes y hoteles, al menos hasta julio (aunque puede que ni siquiera entonces). El plan prevé 14 días de aislamiento domiciliario para quien llegue al Reino Unido, aunque el Gobierno no ha dado detalles todavía.



👉 Por cierto, la epidemia complica las negociaciones sobre la relación entre la UE y el Reino Unido post-Brexit, que en teoría tenían que terminar el 31 de diciembre, según cuentaAndrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas.



🇺🇸El virus en la Casa Blanca. Tras varios casos de coronavirus en la Casa Blanca, entre ellos el ayuda de cámara de Trump y la portavoz del vicepresidente, Anthony Fauci y otros miembros del equipo médico del Gobierno están haciendo cuarentena y trabajando en remoto. Tanto el presidente como el vicepresidente se han negado a tomar precauciones como aislarse o llevar mascarilla.



🙎🏻‍♀️Los latinos, los más afectados en EEUU. En Iowa, el 20% de los infectados confirmados por coronavirus son hispanos. Y en este estado apenas representan el 6% de la población. En el estado de Washington son el 30% de los casos y el 13% de la población. El patrón se repite en todo Estados Unidos. Sus trabajos en servicios esenciales o la falta de acceso a la sanidad son parte de la explicación. Por eso algunos estados están ampliando los criterios para hacer más tests a los hispanos y otras minorías vulnerables.



🇨🇳Nuevos casos en Wuhan. China asegura que, por primera vez desde que terminó el confinamiento hace un mes, hay casos nuevos de contagios locales en Wuhan, la ciudad donde empezó la epidemia. Según el Gobierno, se trata de casos que se han detectado en un mismo complejo residencial. En total, China informó de 17 casos nuevos en el país.



Hay inquietud por los repuntes también en Corea del Sur y Alemania, como cuenta en esta crónica nuestra reportera Icíar Gutiérrez.



🇷🇺 Cuidado con Rusia. El Gobierno ruso ha informado de un aumento de casos con casi 12.000 nuevos contagios. Rusia ya tiene más de 221.000 casos mientras sigue la tendencia en aumento, aunque la letalidad sigue estando entre las más bajas del mundo. Las cifras oficiales, como en el resto de autocracias del mundo, están siendo cuestionadas. Lo cuenta una crónica sobre la amenaza para Putin de María Sahuquillo, corresponsal de El País en Moscú.





💪🏼 Algo bueno.La historia de Marilee Shapiro Asher, una artista y fotógrafa de 107 años ha superado dos pandemias: ésta del coronavirus y (cuando tenía 6 años) la de la gripe española. Creció en Chicago, pero ahora vive en Washington. Marilee hace yoga y tai-chi cada mañana, siempre ha trabajado y dice que el centro de su vida es su familia. Cuando tenía 102 años, publicó su autobiografía.