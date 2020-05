El boletín del coronavirus: la explicación de los nuevos datos, el ejemplo de Japón e ideas para una movilidad mejor

Nos habéis mandado muchas ideas para ampliar el espacio para los peatones y promocionar el uso de las bicicletas y otras formas de transporte individual y no contaminante.



Aquí van algunas de las más concretas:

Limitar el uso de coches particulares. Por ejemplo, que cada persona tuviera un "cupo" de días al mes para usar el coche. Esta medida debería venir acompañada por un refuerzo en la red del transporte público, tanto intra-urbano como inter-urbano (sobre todo con la periferia), y por una peatonalización de un número ambicioso de vías en el interior de las ciudades, como propone Anna Gil-Bardají . O limitar el uso de coches por días según matrículas pares e impares, como dice otro lector, Juan Pedro .

. O limitar el uso de coches por días según matrículas pares e impares, como dice otro lector, . Adaptar la ciudad para reducir bordillos y planificar mejor las rutas para bici. Muchas de ellas pasan por delante de paradas de autobús, claramente peligrosas y que crean conflicto entre usuarios de uno u otro transporte, como propone Coty Puyal .

. Ayudas para comprar bicicletas, como propone Amalia , o "bonificar a los trabajadores que vayan al trabajo en bici", como propone Elena .

, o "bonificar a los trabajadores que vayan al trabajo en bici", como propone . Uso del vehículo compartido con las medidas de higiene y distancia. "La idea es que se puedan crear plataformas de carsharing en polígonos industriales o zonas de oficina para fomentar el uso compartido de vehículo privado... Se podrían dar una serie de incentivos (reducción de impuesto de circulación, descuentos en ciertas empresas, bonos de combustible, descuento en revisiones del vehículo, etc.) por uso frecuente de este sistema y así ayudar a su expansión", nos escribe Carlos Pérez.

👉Ciudades tan distintas como Nueva York y Viena están reorganizando sus calles para dar más espacios a los peatones todos los días y no sólo el fin de semana como hacen Madrid y Barcelona. Milán, una de las ciudades más afectadas por la pandemia, ya ha empezado un nuevo programa que llama "strade aperte" (calles abiertas) para dar más espacio a peatones y bicis de manera permanente.



Nuestra reportera Laura Galauphizo un repaso sobre las iniciativas hasta mediados de abril (cuando en España no se habían tomado estas medidas). Uno de los mejores ejemplos de ciudad más pequeña con espacios para peatones y bicis en España es Vitoria. Varias ciudades están estudiando nuevos planes de movilidad, pero de momento faltan detalles.



🚲Sobre los incentivos para bicicletas, en Italia, se subvenciona su compra o reparación con hasta 500 euros. El Gobierno español no da ahora ayudas de este tipo y las pocas han sido de Barcelona, según cuenta este artículo de El Confidencial.



🚗Sobre compartir vehículo, las empresas privadas como Car2Go están pasando dificultades porque los protocolos necesarios de limpieza no cuadran con su modelo de rapidez. Pero se están adaptando y pueden ser parte de la solución. Y, sobre incentivos para compartir el vehículo privado entre trabajadores, algunas empresas y sindicatos ya se están moviendo, pero faltan planes que tengan incentivos fiscales.