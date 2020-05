El boletín del coronavirus: tus ideas para el nuevo mundo, el peor país de Europa ahora y el podcast del rey

📊La tendencia. Otras 83 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Madrid y Cataluña siguen concentrando la mayoría de hospitalizados, ingresos en unidades de cuidados intensivos y fallecidos.



🚨Estado de alarma hasta el 7 de junio. El Gobierno ha pactado con Ciudadanos la ampliación del estado de alarma para seguir aplicando las restricciones de movilidad para contener la pandemia. El Gobierno cedió a la petición de que sea otra vez de sólo 15 días frente a su idea inicial de extender las medidas extraordinarias hasta el 27 de junio. Ahora necesita la aprobación del Congreso. Y será necesaria al menos otra prórroga más para seguir aplicando las medidas de confinamiento según el plan de fases.



🍷 La entrevista sobre La Rioja. Ayer te contaba por aquí que La Rioja ha sido capaz de detectar un número más aproximado al real de infectados que el resto de España por la cantidad de tests selectivos y su calidad de atención primaria. Aquí va el enlace de la entrevista que le ha hecho nuestra reportera Laura Galaup al director del área de Salud, Alberto Lafuente. Ayer no funcionaba el enlace que te mandé porque todavía no lo habíamos publicado (¡perdón!). Es muy interesante y por ejemplo habla del personal que han contratado La Rioja para el rastreo de contactos de infectados, mucho más en relación con su población que, por ejemplo, Madrid.



🤔Los guardianes de salud, perdidos. El 18 de febrero, unos días antes de que estallara la crisis en Italia, los representantes nacionales de salud se reunieron en el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), en Suecia. La transcripción de la reunión que ha conseguido el periodista Oriol Güell y publica en El País muestra que minimizaron el riesgo. Sólo los representantes de Alemania y Dinamarca empujaron por hacer más tests a personas sospechosas de estar infectadas y por hacer recomendaciones.



🏊‍♀️Las piscinas comunitarias. La mayoría no están preparadas para reabrir con los protocolos necesarios para evitar los contagios, según avisó ayer el colegio profesional de administradores de fincas al Ministerio de Sanidad. La mayoría "no dispone de ningún sistema de control" ni de "personal responsable a cargo de la instalación que pueda limitar el acceso de los propietarios y, en el caso de disponer de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina". Las piscinas se pueden abrir si se cumplen las condiciones de limitación de aforo, higiene y control a partir de la fase 2.



🇬🇧 El peor país de Europa. En Reino Unido ya han muerto más de 35.000 personas por coronavirus y, junto a Suecia, tiene ahora más muertos al día por millón de habitantes, considerando la media de los últimos siete días.



El número real, contando las personas que no se han podido hacer pruebas, es más alto, como en todos los países del mundo. Para acercarse a la realidad, se calcula el "exceso de muertes" respecto a lo habitual. Entre el 14 de marzo y el 8 de mayo, según informó la oficina nacional de estadística, Reino Unido ha tenido casi 55.000 muertes más que en el mismo periodo de los últimos cinco años. En esta medida, Reino Unido tiene la peor marca de Europa, especialmente en el grupo de personas de menos de 65 años. En este grupo de edad, la situación es peor que en España o Francia, según cuenta este artículo de dos profesores de la Universidad de Oxford.



🇮🇹 Una idea de los colegios italianos. Hacer clases más cortas, de 40 o 45 minutos en lugar de los 60 actuales, para que los alumnos puedan hacer parte del trabajo en casa o con materiales por su cuenta en grupos más pequeños. Italia, como España y otros, no sabe cómo será el próximo curso, pero estudia opciones.

👉 Francia ha cerrado 70 de las 40.000 escuelas reabiertas hace una semana tras detectar casos de coronavirus.



💪🏼 Algo bueno. Las emisiones de CO2 bajaron más de 30% en España por el confinamiento, según un estudio de 69 países de investigadores de la Universidad de East Anglia. La caída es parecida a la de Estados Unidos y Reino Unido. La mayor parte de esta bajada es atribuible al parón en el transporte. Varios estudios de universidades en Estados Unidos y Europa relacionan la alta incidencia del coronavirus con la contaminación por las regiones más afectadas.