El boletín del coronavirus: cuántos inmunes hay en España, no grites y una idea para toser bien

📊La tendencia. Al menos 56 personas han muerto por coronavirus en España en la última semana, cinco de ellas este miércoles, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. En los siete días anteriores se diagnosticaron 2.276 casos nuevos, entre ellos 195 el miércoles. La mayoría de los contagios se han dado en Cataluña, Madrid y Castilla y León.



👉 Para explicar los datos que tenemos sobre la pandemia, la pieza de nuestros reporteros Raúl Sánchez y Belén Remacha explica las muertes por encima de la media habitual por provincias: sólo en Madrid y Barcelona se han registrado 27.000 fallecimientos más respecto a lo normal.



🔬La inmunidad. La abrumadora mayoría de la población española no ha pasado el coronavirus y por lo tanto es vulnerable a contagiarse. Según la segunda oleada del estudio de seroprevalencia para detectar anticuerpos en la sangre, de media en España, sólo el 5% de los ciudadanos han estado en contacto con el virus. En Madrid, Segovia, Soria, Guadalajara, Cuenca y Albacete, es más del 10%. Se nota poca diferencia entre grupos de edad. Los datos coinciden con los de la primera oleada en mayo.



Un tercio de las personas infectadas con coronavirus no tienen ni han tenido síntomas. Esto supone que pueden contagiar sin saberlo. Para evitarlo, lavarse las manos, mantener la distancia, usar mascarilla y toser el codo.



🗣No grites. El editor de Ciencia del New York Times publica ahora un "perfil" del coronavirus (aquí en español), con lo que sabemos seis meses después de su detección. Uno de los aspectos que más le llamó la atención es cómo se aloja en primer lugar en las vías respiratorias superiores. El virus ataca nuestra voz, aprovecha nuestra conversación para expandirse. Y cuanto más alto hablamos más eficaz es. Por eso, hay tantos contagios en lugares donde se canta (auditorios, iglesias), donde se habla alto porque hay ruido (plantas de producción) o donde se grita (estadios, protestas).



Uno de los consejos de los asustados médicos ante las protestas de estos días es que los manifestantes mantengan la distancia y usen pancartas en lugar de gritar o corear.



👉 Nuestra pieza sobre la preocupación por el contagio en las protestas contra el racismo.



🏖 Turismo a partir del 1 de julio. Después de varios mensajes contradictorios, el Gobierno dice ahora que abrirá las fronteras a los turistas a partir del 1 de julio. Todavía faltan detalles, pero Fernando Simón, jefe del centro de alertas sanitarias, subrayó ayer que la "mayor vulnerabilidad" para España va a estar asociada ahora a la entrada de personas de países con incidencia alta de la epidemia. Algunos ejemplos con más incidencia son Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Brasil o incluso Portugal, que ha tenido un repunte de casos en Lisboa.



🖼 Reabren el Prado y el Reina Sofía. Estos dos museos reabren este sábado. Más baratos, con menos obras y menos entradas. El Museo del Prado ha organizado un recorrido especial con una selección de piezas. El Reina Sofía sólo dejará ver el Guernica en grupos de 30 personas (cosa que se agradecerá dado el apelotonamiento habitual en la sala). Lo cuentan nuestros reporteros Francesc Miró y Mónica Zas en esta pieza.



🎓 Harvard en remoto. Cinco facultades de la Universidad de Harvard -incluidas Derecho y Gobierno- ya han anunciado que darán todas las clases a distancia al menos hasta el final de 2020. Una -la de Educación- dice lo hará todo el curso que viene, hasta el verano de 2021. La de Medicina dice que dará clases en remoto pero mantendrá algunos experimentos en formato presencial.



🇨🇳 Castigo a las aerolíneas. China amplía desde el próximo lunes las conexiones internacionales con países como Japón, Estados Unidos y Australia, pero castigará a las aerolíneas que lleven a personas infectadas con el coronavirus. Si un vuelo transporta a más de cinco viajeros que den positivo por coronavirus, la aerolínea deberá interrumpir su servicio durante una semana; si transporta a más de 10, la suspensión será de cuatro semanas.



🇧🇷 El problema en Brasil. La epidemia en Brasil sigue empeorando, con un nuevo récord de muertos registrados al día, por encima de 1.300. Es ya el cuarto país con más fallecidos por coronavirus, después de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Pese al empeoramiento de situación, el gobierno central y los regionales están rebajando las medidas de confinamiento.



💪🏼 Algo bueno. La crisis ha traído colas para conseguir comida, pero también la solidaridad de muchos. Los mejores cocineros de Barcelona, algunos con estrellas Michelin, hacen ahora las 5.000 comidas que salen cada día de un parking subterráneo en la zona del Fòrum de Barcelona. La mayoría no quiere figurar, sólo ayudar. Lo cuenta esta historia de nuestro reportero Pol Pareja.