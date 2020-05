El boletín del coronavirus: instrucciones para una vida un poco menos rara, la pandemia en Teruel y bodas en la calle

📊La tendencia. 164 personas han muerto por coronavirus en España este sábado, según los datos publicados ayer por Sanidad. Es el número más bajo de fallecidos desde el 18 de marzo. Una tendencia positiva es que hay menos de un millar de contagios nuevos.



La evolución de la epidemia es "buena", según Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias, en particular porque ha bajado el ritmo de nuevos contagios. Aun así, pocos territorios están preparados para pasar a la llamada fase 1 en la que habrá menos restricciones de la movilidad.



Ya están listas las islas de El Hierro, La Graciosa, La Gomera y Formentera porque tienen una transmisión muy baja o nula y capacidad de respuesta médica suficiente. Aquí puedes ver la evolución por comunidad.



👉España nunca había vivido semanas con tantas muertes en tan pocos días desde que hay registros comparables, es decir, desde 1975. Raúl Sánchez, nuestro periodista de datos, ha analizado los datos del Instituto Nacional de Estadística: en el pico de la epidemia han muerto más de 15.000 personas durante tres semanas consecutivas. No todas por coronavirus, pero el impacto de la emergencia sanitaria ha afectado a otros enfermos.



🤔 Qué pasa hoy. La mayoría de España está en la "fase 0". Desde hoy hay novedades para tiendas pequeñas con atención individual y obligación de medidas de separación e higiene. Lo esencial: Mascarillas obligatorias en metro, autobús, tren, avión, barco, taxi y cualquier otro vehículo de transporte público (o privado si superas un pasajero por fila). El Gobierno dice que ha enviado más de 14 millones a las comunidades para que repartan 6 millones de mascarillas en estaciones y nodos de transporte, 7, en ayuntamientos y el resto en otros centros públicos.

. También con cita previa. No se pueden usar ordenadores de uso público. Reformas domésticas. Están permitidas mientras no haya nadie en la vivienda. 👉Más detalles en esta pieza de nuestra reportera Elena Herrera.

📃 La orden ministerial publicada en el BOE sobre el uso de mascarillas

📃 La orden ministerial con las condiciones para establecimientos y clientes.

👉Si vives en El Hierro, La Graciosa, La Gomera o Formentera, puedes hacer más cosas. Por ejemplo, estar en un grupo de hasta 10 de personas o sentarte en una terraza manteniendo las distancias y con el aforo máximo a la mitad porque estas islas ya están en la fase 1. Aquí la pieza sobre el caso canario (todavía no tenemos edición local en Baleares).

📃La orden ministerial sobre las condiciones en estas cuatro islas.



🚧 ¿Cómo se pasa a la fase 1? Las comunidades tienen que hacer una propuesta según la situación de la epidemia y su capacidad sanitaria antes de este miércoles a las 14h. El único requisito previo es que tengan libres entre 37 y 40 camas para pacientes "agudos" (los que no tienen una enfermedad crónica) y entre 1,5 y 2 unidades de cuidados intensivos de media por 10.000 habitantes (o que puedan montarlas en un plazo máximo de cinco días). Aquí lo explicanuestra reportera política Irene Castro.



Esto supone doblar las camas UCI que las comunidades tenían antes de la crisis del coronavirus, según ha calculado Datadista, que lleva rastreando esta capacidad desde el principio de la epidemia.



Ya nos gustaría tener una herramienta como este mapa de Estados Unidos donde se puede buscar el nivel de contagio, tests y capacidad de los hospitales por condado con la consiguiente evaluación del riesgo de rebajar la intensidad del confinamiento.



🇮🇹 La desescalada italiana. Hoy Italia rebaja medidas de confinamiento, de manera parecida a España. El uso de la mascarilla es obligatorio en "todos los lugares de acceso público cerrados, incluidos los medios de transporte" y en cualquier lugar donde no se garantice la distancia de seguridad. Se abren los parques y se permiten los paseos dentro del municipio. Se retoman las obras públicas. Pero siguen cerrados restaurantes y gran parte de los comercios y continúa la prohibición de moverse del lugar donde el ciudadano esté actualmente. Los colegios siguen cerrados al menos hasta septiembre, cuando se podrían retomar las clases en parte presenciales y en parte desde casa. En Italia han muerto más de 28.000 personas por coronavirus, entre ellas 174 este sábado, según el último dato disponible.



👤El confinamiento mental. El Gobierno irá rebajando la intensidad de las medidas de aislamiento en los próximos dos meses. Pero el impacto de tantas semanas encerrados y con la incertidumbre de qué pasará se seguirá notando mucho tiempo. Aquí lo contamos.



🏞La pandemia en un pueblo. Vivir el confinamiento en un pueblo en las zonas más aisladas de España puede tener la ventaja de la costumbre o las facilidades para caminar sin encontrarse a nadie. Pero también la desventaja de los pocos recursos y el olvido de las administraciones. Este reportaje del New York Times (en español) cuenta esta historia importante, arrancando por Valderrobres, un pueblo de Teruel.



🇧🇷 Misiones "pedagógicas" en las favelas. El presidente brasileño sigue negando la gravedad de la epidemia, dando mal ejemplo sin mantener la distancia de seguridad y tratando de parar las medidas de confinamiento. Por eso hay misiones de activistas para explicar a los ciudadanos de los barrios más marginales cómo protegerse.Aquí la historia que publicamos de Agência Pública.



💪🏼 Algo bueno. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa y, pese a las debilidades económicas, el asalto a la libertad de prensa en muchos países y la proliferación de bulos, el periodismo también tiene algo bueno que celebrar. Más lectores están recurriendo a los medios no partidistas que hacen su trabajo con estándares periodísticos en muchos lugares del mundo. Por mucho que los extremos sean llamativos, los medios menos estridentes han crecido más en audiencia y suscriptores en Estados Unidos y en Europa. He escrito sobre el tema en esta pieza.



🏅Por cierto, si te interesa el buen periodismo, hoy se anuncian los Premios Pulitzer. A las 9 p.m. (hora peninsular), el anuncio se puede ver aquí.