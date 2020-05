El boletín del coronavirus: instrucciones para pasear, la crisis que viene y las ondulaciones de dunas

📊La tendencia. 268 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad conlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Es el número diario de personas fallecidas más bajo desde el 20 de marzo, pero en algunos lugares todavía hay más casos nuevos confirmados que altas. Madrid y Cataluña suman más de la mitad de los casos.



Más de 24.000 personas han muerto por el coronavirus en España. Y la cifra real probablemente es más alta, como está sucediendo en todo el mundo.



👉Aquí la diferencia entre el número de muertes habitual y el de este año recogida por el New York Times. Y aquí esto de El País que da los datos de las muertes por causa no identificada por comunidad autónoma.



🚶🏻‍♀️Así se puede pasear. Desde este sábado 2 de mayo, se permiten los paseos una vez al día con condiciones en toda España. No pueden salir personas que tengan síntomas o estén en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con una persona infectada.



Los paseos se podrán en un radio de un kilómetro de distancia del domicilio. Quienes hagan ejercicio tienen como límite de distancia el municipio donde vivan.



Las salidas se permiten en estas franjas horarias, según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa:

☀️ De 6 a la 10 de la mañana y 🌙 de 8 a 11 de la noche. Adultos y adolescentes mayores de 14 años que quieran pasear. Pueden salir con una persona de más de 14 años con la que convivan. También las personas que quieran hacer ejercicio de manera individual, como correr, montar en bici o cualquier otra actividad deportiva en solitario, sin contacto con nadie.

Adultos y adolescentes mayores de 14 años que quieran pasear. Pueden salir con una persona de más de 14 años con la que convivan. También las personas que quieran hacer ejercicio de manera individual, como correr, montar en bici o cualquier otra actividad deportiva en solitario, sin contacto con nadie. ☀️De 10 a 12 de la mañana y 🌅 de 7 a 8 de la tarde. Pueden salir los adultos de más de 70 años y personas dependientes con un familiar o un cuidador.

Pueden salir los adultos de más de 70 años y personas dependientes con un familiar o un cuidador. ☀️De 12 de la mañana a 7 de la tarde. Puede pasear un adulto con hasta tres niños de hasta 14 años.

*️⃣ Estas franjas horarias no se aplican en localidades de menos de 5.000 habitantes donde adultos y niños pueden salir a pasear o hacer ejercicio a la hora que quieran porque no hay peligro de aglomeraciones.



Aquí la pieza de nuestro reportero Marcos Pinheiro con el anuncio. El Ministerio de Sanidad publicará una guía con más detalles hoy. Sanidad cuelga sus guías aquí.



👉 La necesaria distancia entre las personas abre un nuevo debate sobre el uso del espacio público, como escriben aquí nuestros reporteros Raúl Rejón y Sofía Pérez Mendoza.

👉De momento, las grandes ciudades españolas han hecho poco para adaptarse a la nueva vida con el coronavirus. En Francia, la inversión pública incluye hasta clases para enseñar a andar en bicicleta y dinero para reparaciones. Entre las tímidas excepciones, está Barcelona, con el cierre de algunas calles al tráfico.

👉 Cómo ponerte y utilizar bien la mascarilla, esta guía de La Vanguardia.

👉 Cómo hacer una mascarilla casera. Con la ilustración de Manel Fontdevila el proceso es más ameno: aquí.

👉 Cuánto es un kilómetro a la redonda de tu casa, en esta web.



🦹‍♂️Cuidado con los timos. Hay varios ataques de timadores que replican la web de la Seguridad Social para conseguir dinero. La última alerta de fraude detectada se refiere a "un aviso de reembolso" que es un engaño. Aquí cuenta más detalles nuestro reportero experto en tecnología, Carlos del Castillo.



🏭El peligro de la contaminación. Los datos recién publicados por el estado de Massachusetts muestran una relación entre los lugares más contaminados y la incidencia del coronavirus. También se están examinando otros factores como la pobreza de esas comunidades, pero las señales coinciden con otro estudio más amplio de la Universidad de Harvard y otros en Europa.



💶 La crisis.El PIB de España cayó un 5,2% en el primer trimestre, cuando ya se empezó a notar el impacto de la crisis del coronavirus, aunque el trimestre sólo incluya dos semanas del confinamiento. La caída fue del 3,8%. El Banco Central Europeo estima que este año la economía europea bajará hasta un 12% respecto a 2019. Los gobiernos europeos aún tienen que detallar las ayudas prometidas para empresas y empleados.



💪🏼 Algo bueno. El agua más limpia del mar ha hecho volver a los delfines a Gozo, una pequeña isla y paraíso natural en Malta. Aquí el vídeo. La ausencia de humanos también ha ayudado a que las dunas de Maspalomas, en Gran Canarias, recuperen sus ondulaciones más rápido de lo esperado dentro de un proyecto que ya estaba en marcha. No tenían este aspecto desde los años 50.