El boletín del coronavirus: el decreto de la nueva normalidad, prueba piloto con alemanes y vuestras ideas sobre ciudades

📊La tendencia. En la última semana (de martes a martes) se han diagnosticado en España otros 2.178 casos de coronavirus, entre ellos 84 el lunes, según anunció ayer Sanidad con los datos de las comunidades. Por orden de nuevos contagios, la epidemia sigue centrada en Madrid, Cataluña y Castilla y León aunque en las últimas horas se hayan detectado nuevos brotes en Murcia y el País Vasco.



Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias, definió la tendencia como "suave descendente".



👉 Aquí puedes ver los casos detectados en números absolutos y en relación con la población municipio por municipio (de las comunidades que publican estos datos).



😷La nueva normalidad. El Gobierno aprobó este martes el decreto con las normas básicas que regirán en toda España a partir del 21 de junio. Las comunidades que ahora están en fase 3 pueden decidir pasar a la "nueva normalidad" la semana que viene. El Gobierno aprobará el decreto en el Congreso tras asegurarse el apoyo de Ciudadanos y el PNV.



Lo esencial: Mascarillas obligatorias a partir de seis años en la calle, el transporte público, las tiendas, las oficinas y otros espacios públicos cuando no se pueda garantizar la distancia entre personas. Con las excepciones actuales para personas con problemas respiratorios o médicos de otro tipo que interfieran con el uso de la mascarilla o por circunstancias de la rutina diaria como comer y beber. La falta de mascarilla sin motivo justificado puede suponer una multa de 100 euros.

a partir de seis años en la calle, el transporte público, las tiendas, las oficinas y otros espacios públicos cuando no se pueda garantizar la distancia entre personas. Con las excepciones actuales para personas con problemas respiratorios o médicos de otro tipo que interfieran con el uso de la mascarilla o por circunstancias de la rutina diaria como comer y beber. La falta de mascarilla sin motivo justificado puede suponer una multa de 100 euros. Evitar las aglomeraciones. Las comunidades deben poner medios para evitarlas en particular en el transporte público. Los operadores tendrán que conservar durante cuatro semanas el registro de pasajeros cuando tengan asiento asignado para el rastreo de contagios. En el transporte privado seguirá siendo necesario utilizar mascarilla si los pasajeros no conviven.

Las comunidades deben poner medios para evitarlas en particular en el transporte público. Los operadores tendrán que conservar durante cuatro semanas el registro de pasajeros cuando tengan asiento asignado para el rastreo de contagios. En el transporte privado seguirá siendo necesario utilizar mascarilla si los pasajeros no conviven. Distancia entre trabajadores . Las empresas deberán garantizar la distancia y organizar los accesos de manera escalonada con turnos o teletrabajo. Deben mantener los protocolos de limpieza y ventilación extra y dar protección a sus empleados.

. Las empresas deberán garantizar la distancia y organizar los accesos de manera escalonada con turnos o teletrabajo. Deben mantener los protocolos de limpieza y ventilación extra y dar protección a sus empleados. Distancia entre clientes. Los comercios también deberán facilitar la separación física de sus clientes y mantener los protocolos de higiene actuales.

Los comercios también deberán facilitar la separación física de sus clientes y mantener los protocolos de higiene actuales. Recursos sanitarios. Las comunidades deben mantener desplegados recursos de vigilancia para la detección precoz, material sanitario de protección y capacidad hospitalaria extra en caso de rebrote. Tendrán que seguir compartiendo los datos de tests y casos al Ministerio de Sanidad.

Las comunidades deben mantener desplegados recursos de vigilancia para la detección precoz, material sanitario de protección y capacidad hospitalaria extra en caso de rebrote. Tendrán que seguir compartiendo los datos de tests y casos al Ministerio de Sanidad. Residencias. Tendrán que estar en contacto constante con los sistemas de salud de cada autonomía.

Tendrán que estar en contacto constante con los sistemas de salud de cada autonomía. Controles en aeropuertos y puertos. En particular para la llegada de pasajeros internacionales.

¿Hasta cuándo? Hasta que haya vacuna o tratamiento. Es decir, meses o años. El escenario más optimista para el hallazgo y la producción masiva de una vacuna es un año. Los tratamientos podrían llegar antes, pero aún no se ha encontrado ninguno eficaz. Terminar la nueva normalidad dependerá del Gobierno con un informe motivado del Ministerio de Sanidad en coordinación con los consejeros autonómicos.

¿Quién lo controla? Depende de las comunidades autónomas, al menos de momento. El Ministerio de Sanidad podría volver a tomar el control central si la epidemia empeora.

¿Y si hay rebrote? El decreto incluye un "plan de contingencia" para intervenir si la situación empeora. Las restricciones de movilidad necesitarían en todo caso de otro estado de alarma o de una nueva legislación de salud pública. 👉Explica las claves de lo que sabemos hasta ahora nuestro reportero Raul Rejón en este artículo.



🤔 ¿De dónde viene lo de "nueva normalidad"? Es una expresión que utilizó en inglés ("The New Normal") un inversor en 2003 para recalcar que las épocas de expansión económica nunca sería iguales tras la crisis del 11-S y que había que acostumbrarse a una nueva realidad. Escribió un artículo sobre el tema en The Fast Company, un medio especializado en economía, tecnología y diseño.



🏝Prueba piloto con alemanes. Baleares dejará entrar a turistas alemanes la semana próxima a su territorio como parte de un ensayo de los protocolos de higiene y seguridad en varios hoteles. Empezará el próximo lunes y los alemanes no tendrán que guardar cuarentena como los demás. Los turistas tendrán que completar un cuestionario de salud durante el vuelo, someterse a un control de temperatura, dejar un número de teléfono e informar de dónde se alojan. Canarias no ha querido participar por la falta de más protocolos de seguridad, como tests a los turistas antes de entrar en sus islas.



🇬🇧 Lenta desescalada. Las tiendas de productos no esenciales abrirán a partir del próximo lunes en Reino Unido, pero los restaurantes, bares, pubs y peluquerías seguirán cerrados como mínimo hasta el 4 de julio. Tras semanas de retraso en tomar medidas para experimentar con una estrategia diferente, ahora Reino Unido tiene junto a Suecia la peor situación de contagios y muertes de Europa. Más de 40.000 personas han muerto tras un diagnóstico de coronavirus, entre ellas 286 registradas en el último día.



🇺🇳 Cancelada la Asamblea de la ONU. Por primera vez en 75 años, los líderes mundiales no se reunirán en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. La ONU baraja opciones para que los líderes puedan dar discursos en remoto. Pero se pierden los cónclaves informales habituales, que son los que a veces producen algún acuerdo.



💪🏼 Algo bueno. La Comisión Europea ha dado 166 millones de euros para 36 empresas que están investigando herramientas contra el coronavirus, como explica la agencia científica SINC. Entre ellas hay dos españolas: Somaprobes, de San Sebastián, que trata de desarrollar tests rápidos y fiables, y Geografía Aplicada, de Sevilla, que quiere hacer más accesibles los datos de la pandemia.