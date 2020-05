El boletín del coronavirus: buenas noticias sobre la vacuna, qué ha hecho bien La Rioja y círculos en el parque

📊La tendencia. Otras 59 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Es el número más bajo de personas fallecidas desde principios de marzo, aunque puede que no estén incluidas todas las muertes por el retraso de información de los fines de semana.



El número de contagios, hospitalizaciones e ingresos en la UCI también baja, aunque el dato de casos nuevos confirmados está incompleto. Las hospitalizaciones y muertos se siguen concentrando en Madrid, Cataluña y Castilla y León.



👀 Cuidado con los datos de Madrid. Sigue siendo la comunidad con más casos nuevos diarios, pero el retraso al reportar los datos hace que pase inadvertido. Hay que esperar unos tres días para tener el dato completo de casos confirmados de cada día, a diferencia del dato que aportan el resto de comunidades. Por ejemplo, el sábado 16, la comunicación oficial de ese día fue de 38 casos; tras la actualización que pasó ayer la comunidad, ese día fueron en realidad 291. Así, ayer, Madrid comunicó seis contagios nuevos confirmados con test. Pero hasta el miércoles o el jueves no sabremos el dato real y sólo si vamos a consultar la tabla de casos por comunidades.



Lo explican en esta pieza nuestros reporteros Raúl Rejón y Raúl Sánchez, que llevan más de dos meses batallando con estos datos.



😷Mascarillas obligatorias. Las mascarillas serán obligatorias en espacios públicos, incluida la calle, y cerrados cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Desde el 3 de mayo, ya son obligatorias en el transporte público. La orden del Ministerio de Sanidad con los detalles se publicará en unos días en el Boletín Oficial del Estado.



🍷Qué ha hecho bien La Rioja. Muchas pruebas localizadas y una intervención rápida gracias a la calidad de la atención primaria. Es una de las comunidades autónomas que mejor ha contenido el brote y que ha identificado más casos en relación con la presencia del virus en su comunidad. Nuestra reportera Laura Galaupha entrevistado al director del área de Salud, Alberto Lafuente. Ahora su lucha es encontrar a los positivos que no presentan síntomas.



🕺🏻 Cuidado con el baile en grupo. Una investigación sobre los infectados en clases de baile para hacer ejercicio en gimnasios de Corea del Sur muestra que esta actividad es un foco de contagio especial. Otro tipo de clases, como las de yoga, no mostraron contagios. Esto concuerda con otras experiencias de contagio en grupos donde los participantes hacen una actividad intensa. Esto incluye cantar o gritar juntos. La conclusión de este estudio es que "el ejercicio intenso en espacios cerrados debe ser minimizado el máximo durante los brotes".



🇸🇪 El fracaso sueco. El experimento de Suecia, con menos restricciones y más basado en la responsabilidad personal, ha traído más muertes al país que a sus vecinos, incluso los que tienen más densidad de población y por lo tanto más riesgo, como Dinamarca. Uno de los errores de cálculo de Suecia es que pensaba alcanzaría rápido un nivel de inmunidad de grupo suficiente para proteger a la población, cosa que no ha sucedido ni de lejos. El consumo también se ha desplomado aunque hubiera menos restricciones. Lo explicanuestro periodista Iñigo Sáenz de Urgarte. Aquí también un estudiosobre el tema.



💪🏼 Varias cosas buenas. Las primeras personas sanas (ocho) que han probado la vacuna de la empresa de biotecnología estadounidense Moderna están bien y han desarrollado anticuerpos eficaces contra el coronavirus, según anunció ayer la compañía. Es una muestra pequeña, pero prometedora. Las pruebas empezaron en marzo y esperan ampliar en las próximas semanas hasta centenares de voluntarios. En junio, se espera que sepamos también los resultados de las pruebas en personas sanas de la Universidad de Oxford.



🤺Un estudio que ha pasado los filtros de revisión (algo que ya no es tan habitual por las prisas de la investigación) muestra señales esperanzadoras para tratamientos y vacunas con anticuerpos. Los anticuerpos que produce el virus pueden ser aislados y utilizados. Además, el estudio descubrió que cerca de la mitad de las personas estudiadas y no contagiadas tenían algo de inmunidad, probablemente porque han pasado catarros comunes con otros tipos de coronavirus. Lo ha publicado Cell, una revista científica especializada en estudios de biología en Estados Unidos. Aquí el resumen de uno de los autores, Shane Crotty, investigador de vacunas en el Instituto de inmunología de La Jolla (en inglés).



👉 Como recuerda la investigadora Margarita del Val en esta entrevista que le hace nuestra reportera Belén Remacha, "hasta que no haya vacuna van a ser los años de la pandemia". Los tratamientos pueden al menos atenuar la mortalidad. Del Val coordina 200 grupos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).