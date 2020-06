El boletín del coronavirus: lo que sabemos de la vuelta al cole, mejor 2 metros que 1,5 y una idea para los cuidados

📊La tendencia. Otras 40 personas han muerto en España en la última semana tras un diagnóstico de coronavirus. De martes a martes ha habido 2.104 casos nuevos, entre ellos 167 en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas.



Los brotes pequeños son ahora el principal riesgo, incluso en lugares donde la epidemia ha estado controlada hasta ahora. Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias, puso el ejemplo del brote que vive Lisboa pese a haber estado durante meses en una situación mucho mejor que España y la mayoría de Europa.



🚸La vuelta al cole. Por fin, sabemos algo más del próximo curso. Según las propuestas que el Ministerio de Educación comentará este jueves con las comunidades autónomas, la distancia entre alumnos deberá ser de 1,5 metros y, aunque "idealmente" cada clase debería tener un máximo de 15 estudiantes, se pueden admitir hasta 20. Entre primero y cuarto de primaria, el uso de la mascarilla no será obligatorio y, a partir de quinto, sólo cuando no se pueda garantizar la distancia interpersonal. La idea es crear grupos de escolares aislados entre sí para evitar y controlar rebrotes. Además, los colegios tendrán que limpiar y ventilar las aulas al menos una vez al día y los baños tres veces al día. Se deberán priorizar las actividades al aire libre, donde hay menos riesgo de contagio. Lo explica aquí nuestro reportero experto en Educación Daniel Sánchez Caballero.



Simón dijo que hay que tomar las precauciones y observar la evolución de la epidemia: "No sabemos lo que puede pasar de aquí a septiembre". Pero también comentó que hay que pensar en medidas alternativas a las mascarillas para los niños o la separación que se puede pedir a los adultos.



👉La entrevista al consejero de Educación catalán que le hacen Neus Tomàs y Pau Rodríguez. Cuenta que la Generalitat va a hacer "miles" de contrataciones entre profesores y personal administrativo para los colegios y que la prioridad es conseguir que las clases sean presenciales y utilizar otro tipo de espacios si hace falta, como los museos.



🪑🪑🪑🪑De 2 metros a 1,5. Ciudadanos ha convencido al Gobierno para que reduzca la distancia mínima entre personas para comercios, restaurantes o aulas de dos metros a 1,5 y así aumentar el aforo máximo permitido. Pero los experimentos que existen hasta ahora muestran que los dos metros no son un capricho y que unos pocos centímetros extra de distancia pueden rebajar el riesgo de contagio de manera sustancial.



En el estudio más completo hasta ahora sobre la transmisión del virus, se observa que el riesgo de contagio pasa del 3% al 13% si la distancia se reduce de dos metros a uno, por ejemplo. La mejor manera de entenderlo es esta simulación en 3D que hizo el New York Times en abril para mostrar hasta donde pueden llegar las partículas del virus. Puedes hacer la prueba a tu alrededor con el móvil.



Para calcular dos metros, imagínate cuatro sillas entre la otra persona y tú, como sugirió el Gobierno británico.



👉 El contexto y la ventilación son, en cualquier caso, factores esenciales. Son muy útiles el análisis de tres contagios y las recomendaciones que se deducen de estos casos en esta piezade Mariano Zafra y Javier Salas en El País.



💶Multa al príncipe belga. El Gobierno ha multado al príncipe Joaquín de Bélgica con 10.400 euros por no guardar la cuarentena obligatoria para los visitantes a España. En lugar de quedarse en un alojamiento y no salir salvo en casos excepcionales como comprar comida o medicinas, viajó de Madrid a Córdoba y acudió a varias fiestas. El belga tenía coronavirus y provocó una cadena de nuevos contagios. Además, sigue abierto el expediente por la posible violación de los límites del confinamiento en esas fiestas.



🇺🇸La advertencia de Fauci. Anthony Fauci, el médico que ha intentado coordinar la respuesta contra el coronavirus a pesar de la resistencia de Donald Trump, advierte de que estamos sólo al principio de la pandemia. Dice que lo que ha pasado era su "peor pesadilla" por la rapidez inédita con la que se ha expandido el virus en el mundo. Dice que nos queda mucho por entender del virus, pero está "casi seguro" de que habrá varias vacunas disponibles.



En Estados Unidos, la epidemia ha empeorado en las dos últimas semanas en al menos 14 estados y Puerto Rico y eso que todavía no se ha podido medir el efecto de las protestas.



💪🏼 Algo bueno. Hay 12 comunidades en España que han notificadoque ningún paciente ha entrado en la UCI por coronavirus en la última semana. Ésta es una medida clave para calibrar la gravedad de los enfermos. Se trata de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Tampoco Ceuta ha tenido ningún paciente en cuidados intensivos. Las demás comunidades, entre uno y cuatro.