El boletín del coronavirus: peligrosa impaciencia, el miedo de Boris Johnson y copas con Meryl Streep

📊La tendencia. España ya ha superado el pico del actual brote y sigue la tendencia descendente, pero cientos de personas siguen muriendo por coronavirus cada día. Este domingo, otras 331 personas, según los datos publicados ayer.



La presión para los hospitales y las unidades de cuidados intensivos baja, con más de 100.000 personas dadas de alta (casi la mitad de los casos confirmados).



Aquí los datos nacionales y por comunidad autónoma. El repunte de las horas en casos confirmados y fallecidos viene, en particular, de Cataluña, por la inclusión de nuevos datos de las funerarias.



👉Fernando Simón, director del centro de coordinación de emergencias sanitarias, pidió prudencia y reconoció "preocupación" ante "ciertos" incumplimientos de los padres este domingo. Recordó que un paso atrás en el control de la epidemia podría ser "mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora".



👉Gobiernos de las comunidades autónomas presionan para rebajar las medidas contra el coronavirus. España no es el único país donde la tensión entre el Gobierno central y los regionales complica la gestión. Lo cuenta aquí Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas.



👩🏻‍⚕️Los sanitarios infectados. España es el país con más sanitarios contagiados por coronavirus, según un estudio del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Casi 38.000 sanitarios se han contagiado, según los datos publicados este lunes por Sanidad.

👉La actual consejera de Sanidad de Castilla y León, una médica de familia con una larga trayectoria, se emocionó mientras leía los nombres de los sanitarios muertos en su región. Aquí puedes ver el vídeo.



👚Los planes de Inditex. La empresa propietaria de Zara tiene un plan para cuando su plantilla pueda reincorporarse a su sede central, en Arteixo, donde trabajan unas 5.000 personas: hará tests a quienes hayan pasado por la enfermedad o hayan estado en contacto con posibles infectados, tomará la temperatura a los empleados, les dará 10 mascarillas a cada uno cada semana y les hará un cuestionario para saber cómo se encuentran y les ofrecerá atención médica.



🙏La distancia es física, no es social. Estamos más conectados que nunca e inventaremos nuevas formas para hacerlo mejor. Por eso llamémosla "distancia física", como dice Beatriz González López-Valcárcel, profesora de Métodos Cuantitativos en Economía en la Universidad de Las Palmas, investigadora en Economía de la Salud y asesora ahora del Ministerio de Ciencia. Lo cuenta en esta entrevistaque le ha hecho nuestro director adjunto, Gumersindo Lafuente.



🇬🇧 Boris Johnson, a favor de más confinamiento. Después de semanas asegurando que la mejor estrategia para luchar contra el coronavirus era retrasar las medidas de confinamiento, el primer ministro dice ahora que levantarlas puede crear otro brote. Johnson compareció este lunes por primera vez tras recuperarse del coronavirus, por el que estuvo hospitalizado e ingresado en la UCI. Dijo entender la "impaciencia" de los empresarios y los ciudadanos, pero insistió en mantener el confinamiento: "Debemos reconocer el riesgo de un segundo brote, el riesgo de perder el control de este virus y que la tasa de contagio vuelva a subir por encima de 1, porque eso no sólo significaría una nueva ola de muerte y enfermedad, sino un desastre económico", dijo.



En Reino Unido, ya hay más de 21.000 personas muertas por coronavirus y 157.000 casos confirmados.



🦘 La app australiana. Australia acaba de lanzar una aplicación de móvil para que las personas tengan registrados sus movimientos y contactos para ayudar a los sanitarios a rastrear los contagios. El uso de la app es voluntario. La persona recibe una alerta si ha estado cerca de otra persona diagnosticada con el virus que tenga la app y que quiera compartir esta información.



💪🏼 Algo bueno. La candidata a vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford avanza rápido y da señales para la esperanza. Los monos que recibieron la vacuna en un laboratorio de Montana, en Estados Unidos, hace 28 días y fueron expuestos al coronavirus siguen sanos, según desveló este lunes el New York Times. El grupo de investigadores de Oxford empezó la semana pasada a inyectar la vacuna en grupo seleccionado de humanos sanos. Aún quedan varias fases hasta que la vacuna, si es efectiva y segura, se pueda empezar a producir. Los investigadores aseguran que, si todo fuera bien, podrían tenerla disponible para grupos seleccionados en septiembre.