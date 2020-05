El boletín del coronavirus: quién pasa a la fase 1, por qué algunos países se han salvado y la reflexión de un profesor

📊La tendencia. 229 personas más han muerto por coronavirus en España, según la información publicada ayer por Sanidadconlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Hay más de 1.000 contagios confirmados nuevos y un repunte de hospitalizaciones: la mitad de casos e ingresos nuevos está en Cataluña y la Comunidad de Madrid.



⏩ Quién pasa a la fase 1. Pasan todos los territorios salvo la Comunidad de Madrid, dos provincias de Andalucía y gran parte de Cataluña, Castilla y León, Castilla La-Mancha y la Comunidad Valenciana.



Entre las comunidades que se quedan en la fase 0, Cataluña y Castilla y León son las únicas que habían propuesto que en la mayoría de su territorio no se rebajaran las actuales medidas en vigor.



Así queda el mapa:

Comunidad de Madrid: toda la comunidad se queda en la fase 0.

Cataluña: sólo pasan a la fase 1 las regiones sanitarias de Alt Pirineu, Tarragona y Terres de l'Ebre.

Castilla y León: sólo pasan a la fase 1 26 zonas básicas de salud (rurales y pequeñas). Se quedan en la fase 0 todas las capitales de provincia.

Castilla La-Mancha: Cuenca y Guadalajara pasan a la fase 1. Ciudad Real, Toledo y Albacete se quedan en la fase 0.

Comunidad Valenciana: las ciudades y la mayoría de la comunidad se queda en la fase 0. Sólo pasan a la fase 1 una docena de áreas sanitarias de localidades pequeñas.

Andalucía: Almería, Córdoba, Jaén, Sevilla, Huelva y Cádiz pasan a la fase 1. Granada y Málaga se quedan en la fase 0.

Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla pasan a la fase 1.

Baleares: pasan a la fase 1 Mallorca, Menorca e Ibiza. Formentera se queda como estaba, en la fase 1.

Canarias: pasan a la fase 1 La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. El Hierro, La Gomera y La Graciosa se quedan la fase 1.

¿Qué se puede hacer en la fase 1? Reunirse hasta 10 personas, abrir terrazas con un máximo de 50% de aforo y abrir tiendas de hasta 400 metros cuadrados sin cita, pero con requisitos de aforo e higiene. Aquí da más detalles nuestra reportera Marta Borraz.



¿Y en la fase 0? Si tu provincia o región no ha pasado a la fase 1, las reglas son las mismas de hoy. Puedes ir a la peluquería o a una librería con una cita individual. Te recordamos las reglas aquí.



👉Los documentos del Ministerio de Sanidad con recomendaciones

📃Los decretos publicados por el Boletín Oficial del Estado con las reglas para personas y comercios. Se siguen actualizando.



¿Cuándo se puede pedir pasar de fase? Desde la semana que viene, las comunidades pueden mandar documentación. Sanidad decidirá para el lunes 18.



🚶🏻‍♀️Las paseos. Siguen con condiciones, por franjas horarias por grupos de edad en todo el territorio. Con un máximo de dos personas. El ejercicio siempre tiene que ser individual. Las comunidades podrán adaptar los horarios para evitar las horas centrales del día por el calor.



🤔¿Cómo salimos de ésta? Nadie lo sabe con certidumbre, pero merece la pena escuchar a Laurie Garrett, una periodista científica que lleva años trabajando en emergencias sanitarias y alertó de los peligros de una posible pandemia hace años. Según ella, los tests rápidos no son la solución, sino los estudios cuidadosos sobre la transmisión y la letalidad del virus por grupos de población para tomar decisiones específicas a medio plazo. Sólo así "los gobernadores y alcaldes puedan desarrollar reglas de distanciamiento social y reapertura que sean sensatas, sostenibles y adaptadas a la situación en cuestión". Aquí la columna que incluye una entrevista a Garrett del New York Times (en español).



🌍¿Por qué algunos países se han salvado? "Demografía, cultura, medio ambiente y velocidad de respuesta del gobierno", explica este artículo. Y cada uno de esos puntos tiene salvedades. También la suerte ha sido un factor.



💶 Extensión de los ERTE. Hasta el 30 de junio, las empresas podrán aplicar expedientes de regulación temporal de empleo, según el acuerdo entre patronal y sindicatos. Las empresas que se acojan a estos expedientes tendrán que mantener a los trabajadores seis meses más después de la vuelta a la actividad. Tampoco se puede despedir por motivos objetivos hasta el 30 de junio.



🇪🇺Feliz Día de Europa. Es hoy, 9 de mayo. Los ministros de Economía de la UE aprobaron ayer que el fondo de rescate pueda prestar dinero a los estados (hasta un 2% del PIB) sin condiciones que obliguen a recortes. La línea disponible es de hasta 240.000 millones de euros. La crónica de Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas.



💪🏼 Algo bueno. Me quedo con la reflexión de un profesor que nos escribe su historia y saca algo bueno de este tiempo:

"Como padre, asumo la responsabilidad de explicar y educar a mi hijo en esta nueva situación, pero también creo que tengo la necesidad de descubrirlo, de escucharlo, de jugar juntos, de ser salpicado por sus emociones tan enmarañadas ahora. Y no tratar nada más que de estar con él. Porque ese estar se había diluido en las rutinas de producción (como el trabajo o la escuela) de nuestra anterior normalidad.

Ahora nos escuchamos más y sabemos que el ritmo anterior no era un ritmo vital normal."