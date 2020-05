El boletín del coronavirus: quién pasa de fase, un discurso importante y una idea para adaptar las ciudades a los mayores

📊La tendencia. Al menos 38 personas han muerto por coronavirus en España en la última semana, según la información publicada por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Al menos 182 nuevos casos fueron diagnosticados el miércoles.



El Ministerio de Sanidad está ahora más pendiente de dos datos para medir la epidemia más allá de los diarios: los casos confirmados en la última semana (3.062) y los casos confirmados de personas que empezaran síntomas en los últimos 14 días (994). Ambos datos son casi idénticos a los del miércoles.



🚥Quién pasa de fase. Estos son los territorios que cambian de fase y tendrán menos restricciones de movilidad a partir de este lunes 1 de junio. Catalunya : Girona, Catalunya Central, Garraf y Alt Penedès pasan a la fase 2. Barcelona, su área metropolitana, y Lleida siguen en la fase 1.

: Girona, Catalunya Central, Garraf y Alt Penedès pasan a la fase 2. Barcelona, su área metropolitana, y Lleida siguen en la fase 1. Andalucía : Málaga y Granada pasan a la fase 2. El resto de provincias ya lo estaban.

: Málaga y Granada pasan a la fase 2. El resto de provincias ya lo estaban. Comunidad Valenciana : pasa a la fase 2

: pasa a la fase 2 Castilla y León : las comarcas de El Bierzo y Laciana pasan a la fase 2. El resto sigue en la fase 1.

: las comarcas de El Bierzo y Laciana pasan a la fase 2. El resto sigue en la fase 1. Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Albacete y Toledo pasan a la fase 2. El resto ya está en esa fase.

Ciudad Real, Albacete y Toledo pasan a la fase 2. El resto ya está en esa fase. Murcia : El municipio de Totana pasa a la fase 2. El resto ya estaba.

: El municipio de Totana pasa a la fase 2. El resto ya estaba. Baleares : Formentera pasa a la fase 3. El resto de islas sigue en la fase 2.

: Formentera pasa a la fase 3. El resto de islas sigue en la fase 2. Canarias: El Hierro, La Gomera y La Graciosa pasan a la fase 3. El resto de islas sigue en la fase 2. 👉 Esto es lo que se puede hacer en la fase 2

👉 Y esto es lo que sabemos de la fase 3

👉 La crónica de nuestros reporteros Raúl Rejón y Belén Remacha



💊Cuidado con la hidroxicloroquina. Después de Francia, Bélgica e Italia, España recomienda ahora evitar esta sustancia para tratar el coronavirus, según dijo ayer Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias. La Organización Mundial de la Salud ha suspendido los ensayos clínicos por una alta letalidad entre los enfermos graves con el virus que la recibieron. Nuestra médica Esther Samper explica el caso como otro ejemplo más del proceso de prueba y error en la difícil lucha contra el coronavirus.



⚠️Brotes en Ceuta, Cuenca, Lleida y Totana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo este jueves que ha habido constancia de cuatro brotes durante la relajación de las medidas de confinamiento: en Lleida, Totana, Cuenca y Ceuta. Pero también aseguró que "la detección precoz ha funcionado".



💨Ventila, ventila y ventila. Las gotas que contienen virus permanecen más tiempo en el aire de habitaciones poco ventiladas, secas y calurosas, según un estudio de investigadores holandeses publicado en la revista científica The Lancet. El experimento en el mismo espacio bien ventilado muestra que las gotas permanecen 30 segundos en el aire en lugar de hasta cinco minutos.



🏨 Reabren los paradores. Reabren el 25 de junio en toda España con medidas especiales de higiene y distancia. Los paradores llevan cerrados desde el 15 de marzo. Según la red, su localización en zonas apartadas y su tamaño, pequeño o mediano, ayudan a cumplir los protocolos.



🇰🇷 Corea del Sur vuelve a cerrar. Es uno de los países que ha sido ejemplo del control del coronavirus y ahora vuelve a cerrar museos y parques y pide a las empresas más teletrabajo y flexibilidad de horarios ante un nuevo repunte de contagios en Seúl.



🦠Lejos de la inmunidad de grupo. Las grandes ciudades, las que más han sufrido la pandemia, siguen lejos de esta medida en que el virus tiene más difícil difundirse porque más personas son inmunes y ni se contagian ni pueden contagiar. Este gráfico del New York Timescomparando ciudades lo visualiza bien: incluso en Nueva York, Londres y Madrid, donde se estima que más personas personas han pasado el coronavirus, la gran mayoría de la población no es inmune.



📚 La nueva biblioteca. La red de la biblioteca pública de Nueva York está planeando un nuevo sistema para limitar el contacto y las posibilidades de contagio: reserva tu libro online y te lo dejan a tu nombre en el vestíbulo o en la puerta para que lo recojas. También aumentará los ebooks disponibles.



💪🏼 Algo bueno. El sistema de análisis de las aguas fecales que estáen marcha en Valencia para detectar el coronavirus es un ejemplo de vigilancia de la epidemia que ahora también intentan imitar ciudades en Estados Unidos. Un estudio recién publicado con el caso de Ourense también avala este método que puede servir para detectar picos antes que los tests individuales.