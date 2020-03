El boletín de hoy: quién puede ir a trabajar a partir de hoy

👩🏻‍🏭Quién puede ir a trabajar. Entre el 30 de marzo y el 9 de abril la actividad presencial estará reducida al mínimo imprescindible para alimentarnos, cuidar de nuestra salud, mantener la infraestructura y las fábricas que aportan el material necesario para luchar contra la epidemia. El decreto deja el margen de este lunes para que los trabajadores que tengan que acudir para parar maquinaria o hacer alguna gestión para cerrar su actividad lo hagan.



El calendario está ajustado para enlazar con los días festivos de Semana Santa, el viernes 10, en todo el país, y el lunes 13, en algunas comunidades autónomas.



La construcción es el gran sector que para. Las obras públicas y privadas seguían activas pese a la cuarentena.



Al igual que en el parón de actividad en Italia, el decreto detalla los sectores donde los trabajadores sí pueden acudir a su centro de trabajo siempre que se puedan cumplir con las precauciones de distanciamiento e higiene y a no ser que la empresa haya tomado otra decisión. La lista es larga. Estos son algunos ejemplos: Alimentación. Desde la producción agrícola, ganadera y pesquera a todo el proceso de procesamiento, envasado, transporte y venta de los productos. Es decir, agricultores, transportistas, cajeros de los supermercados, cocineros de restaurantes con entrega a domicilio, tenderos de mercados y repartidores.

Desde la producción agrícola, ganadera y pesquera a todo el proceso de procesamiento, envasado, transporte y venta de los productos. Es decir, agricultores, transportistas, cajeros de los supermercados, cocineros de restaurantes con entrega a domicilio, tenderos de mercados y repartidores. Sanidad. El personal de atención médica, pero también los productores de material hospitalario tanto de protección como de intervención, mantenimiento de maquinaria o ayuda en la infraestructura de hospitales y hospitales de campaña. También siguen su actividad las fábricas que puedan ayudar en la producción de material esencial, como el textil.

El personal de atención médica, pero también los productores de material hospitalario tanto de protección como de intervención, mantenimiento de maquinaria o ayuda en la infraestructura de hospitales y hospitales de campaña. También siguen su actividad las fábricas que puedan ayudar en la producción de material esencial, como el textil. Obras mínimas. Las obras se suspenden, pero se permiten labores esenciales de mantenimiento o emergencia.

Las obras se suspenden, pero se permiten labores esenciales de mantenimiento o emergencia. Limpieza urbana. Desde la recogida de basuras a la limpieza y desinfección de las calles e instituciones esenciales que permanecen abiertas.

Desde la recogida de basuras a la limpieza y desinfección de las calles e instituciones esenciales que permanecen abiertas. Seguridad. Pública y privada. También sigue con normalidad la actividad de los bomberos, instituciones penitenciarias y otras fuerzas de vigilancia.

Pública y privada. También sigue con normalidad la actividad de los bomberos, instituciones penitenciarias y otras fuerzas de vigilancia. Cuidado de niños, mayores y otras personas que puedan necesitar asistencia.

de niños, mayores y otras personas que puedan necesitar asistencia. Atención a colectivos vulnerables, a víctimas de la violencia machista, a inmigrantes.

a colectivos vulnerables, a víctimas de la violencia machista, a inmigrantes. Asistencia en el hogar .

. Producción farmaceutica , química y de maquinaria y componentes que puedan tener un uso hospitalario o se puedan reconvertir para ayudar (por ejemplo, la industria aeronáutica).

, química y de maquinaria y componentes que puedan tener un uso hospitalario o se puedan reconvertir para ayudar (por ejemplo, la industria aeronáutica). Minería, producción de petróleo y gas.

producción de petróleo y gas. Transporte aéreo, ferroviario y naval, aunque esté en servicios mínimos.

aéreo, ferroviario y naval, aunque esté en servicios mínimos. Medios de comunicación . Todos los periodistas de medios públicos y privados. Siguen abiertos los quioscos de prensa.

. Todos los periodistas de medios públicos y privados. Siguen abiertos los quioscos de prensa. Despachos de abogados y de notaría.

de abogados y de notaría. Bancos y otros servicios financieros.

Comercio electrónico. Continúa la distribución y entrega de productos por internet, telefónico o correspondencia.



👉Permiso retribuido y recuperable. Estos días en casa se cobran como si fueran trabajados y los días laborables no trabajados se recuperarán poco a poco cuando pase la epidemia de la manera en la que decidan las empresas de acuerdo con los sindicatos hasta el 31 de diciembre. Se trata de ocho días laborables. Es una opción para las empresas que lo quieran utilizar. Aquí la explicación de cómo se pueden recuperar los días.



🇮🇹 En Italia, el país que aplica más restricciones junto a España, la lista de actividades permitidas incluye sectores parecidos. La puedes ver en este enlace (en italiano).



👩🏻‍⚕️ La tendencia en España. Hay varias señales de que las medidas de aislamiento están funcionado. El ritmo al que crecen los contagios y las muertes está estable o ha bajado en los últimos días, aunque depende de las comunidades autónomas. El tiempo de duplicación de casos está bajando. El "número de reproducción", es decir el número de personas a las que contagia cada infectado, está "progresivamente acercándose a uno", según dijo este domingo Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias.



Una tendencia positiva pero con dos matices importantes que hizo Simón: hay que ser prudentes porque los datos de las comunidades no son homogéneos y puede haber retrasos en la notificación y "el punto crítico" ahora es que las unidades de cuidados intensivos no lleguen a la saturación.



🇬🇧 Seis meses más. En Reino Unido, la vida normal no volverá hasta dentro de seis meses, según el cálculo de las autoridades sanitarias, según anunció este domingo la segunda autoridad médica del país. La cuarentena actual en Reino Unido (más laxa que la española) dura hasta el 13 de abril, pero el plan es revisar cada tres semanas las medidas de aquí a septiembre. La cuarentena podría levantarse antes, pero la situación es cambiante.



😷 Para qué sirven las mascarillas. La recomendación oficial del Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos es que sólo deben llevar mascarillas los infectados y las personas que cuiden de ellos. Ahora bien, el problema de este virus es la cantidad de casos de personas asintomáticas o presintomáticas y que pueden contagiar. El director del centro de control de enfermedades de China cree que el error de Europa y Estados Unidos ha sido no recomendar (y no tener) mascarillas para toda la población, según dice en esta entrevista con la revista Science.



El problema esencial ahora mismo, a ambos lados del Atlántico, es que no hay mascarillas suficientes ni para los que están en primera línea. Pero es una lección para el futuro: en lugares aglomerados las mascarillas ayudan a evitar que contagien las personas que pueden estar enfermas aunque no lo sepan. También son un recordatorio a la población de que hay que actuar con precaución. En cualquier caso, es un punto de vista y es el de China.



¿Y las mascarillas caseras? Pues no son ideales, pero en algunos casos pueden ayudar. Incluso hospitales están pidiendo ayuda a voluntarios para tener al menos éstas. Esther Samper, nuestra médica, explica qué tejidos pueden funcionar mejor y cómo utilizarlas para sacarles el máximo provecho aunque no sean las que más protegen. Aquí está la pieza.



💪🏼 Algo bueno. Un equipo formado por 22 laboratorios y dirigido por Nevan Krogan, un biólogo molecular de la Universidad de California en San Francisco, ha trazado el mapa de las interacciones de las proteínas del covid-19 con las proteínas humanas, que es la manera en la que el virus consigue replicarse. Así ha identificado casi 70 compuestos que están en una treintena de fármacos ya existentes y que pueden luchar contra estas interacciones.



Es una buena noticia para curar este virus y para el futuro porque puede cambiar y acelerar la manera de encontrar tratamientos contra los patógenos. Lo explica muy bien esta pieza de la agencia científica SINC, que está haciendo una gran labor en estos momentos en los que las buenas fuentes son cruciales.