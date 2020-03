El boletín de hoy: prohibidos los despidos, la brutta Europa y un cuadro de Hopper que da esperanza

👩🏻‍🏭No se puede despedir. El Gobierno ha prohibido los despidos durante la epidemia del coronavirus. Las empresas que necesiten parar actividad pueden acogerse a los planes de suspensión de empleo temporal, pero no echar a sus trabajadores por motivos objetivos. Los expedientes temporales ya afectan a 1,5 millones de trabajadores. Si una empresa despide sin acogerse a estos expedientes podrá ser considerado un despido improcedente en los tribunales y estará obligada a indemnizar al trabajador por más de los 20 días que marca la ley.



🩺Tests fallidos. El Ministerio de Sanidad compró 659.000 tests defectuosos a un fabricante chino. El jueves había hablado sólo de una partida de 8.000 tras la exclusiva de El País. Sanidad asegura que habían llegado 50.000, aunque sólo se habían distribuido esos 8.000, y que ya han devuelto todos. El fabricante va a sustituirlos todos por nuevos que se ajusten a los estándares. Esto es independiente del paquete que ha pactado el Gobierno español con el chino de más de 500 millones.



👉Lo que falta en España, además de tests, es transparencia sobre los que se han hecho y los resultados. El ministro de Sanidad asegura que cada día se hacen unos 15.000, pero no da detalles. Por ejemplo, el Reino Unido publica cada día el número exacto y el resultado. Aquí el ejemplo de este viernes.



🇳🇱La brutta Europa. La fea Europa: así titulaba el diario italiano La Repubblica este viernes después del fracaso de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que sólo firmaron una declaración con generalidades y el compromiso de trabajar en un plan de ayudas económicas en las próximas dos semanas. Pero "Europa" es demasiado genérico. Las instituciones de la UE están haciendo lo que pueden dentro de sus competencias. Para las decisiones de dinero se necesita un consenso de los gobiernos. Ahora bloquean unos pocos: básicamente, según las posiciones de la reunión del jueves, Alemania, Países Bajos y Austria. El ministro de Economía holandés, Wopke Hoekstra, dijo que lo que hay que hacer ahora es "investigar" por qué los estados no ahorraron antes para afrontar la epidemia del coronavirus.



🤺🇵🇹El primer ministro portugués, Antonio Costa, salió en defensa de España e Italia, y recriminó a los holandeses sus palabras: "Es un discurso repugnante", dijo. Y defendió a España: "No fue España la que creó el virus, no fue España la que importó el virus". Aquí el vídeo. Y aquí nuestra pieza de lo que han hecho bien los portugueses: empezar a aislarse pronto. La ministra de Exteriores española también se unió este viernes a las críticas contra el holandés.



🇬🇧 El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este viernes que tiene coronavirus y se ha puesto en aislamiento una semana. Dice que tiene fiebre y tos persistente. Ha tardado en aprobar restricciones de movimientos y cierres de comercios, porque creía que era mejor alarmar sobre la gravedad de la situación para que los ciudadanos se distanciaran y se lavaran las manos, y dejar que el virus siguiera su curso. Tras la presión de los expertos, Reino Unido se ha puesto de cuarentena (más laxa que en España) hasta el 11 de abril. Aquí su vídeo contándolo.



💪🏼 Algo bueno. Lo de los aplausos sanitarios a las 8 por todo el país es un invento español. Los italianos empezaron antes a cantar y a aplaudir en los balcones, pero no han sido tan disciplinados. Sólo lo hacen algunos días y la actividad y el propósito cambian. "El menú varía. A veces el himno, a veces se toca en el balcón, a veces se enciende una vela... No nos aburrimos", me dice una amiga y colega de Milán. "Los italianos somos más indisciplinados, pero más creativos", bromea.



Aquí nuestra historia sobre los aplausos por el mundo. Una rutina que se está implantando porque el personal sanitario está librando la misma batalla, con mucho mérito y mucha entrega.